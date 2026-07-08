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Siemens inductiekookplaten

Laatste update van de test: 8 juli 2026|

Met een Siemens inductiekookplaat kook je gasloos, zuinig en snel. Maak je ook de overstap naar inductiekoken en zoek je een inductieplaat van Siemens? Wij helpen je.

Keuzehulp

  • Siemens ED851BS16E
    SiemensED851BS16E
    4 kookzones|80 cm|7400 Watt
  • Siemens ED877HQ26E
    SiemensED877HQ26E
    4 kookzones|81 cm|7400 Watt
    Expert review

    € 3.425,-

    Richtprijs

  • Siemens ED87BHQ26E
    SiemensED87BHQ26E
    4 kookzones|81 cm|7400 Watt
    Expert review

    € 3.550,-

    Richtprijs

  • Siemens EH831HVB1E
    SiemensEH831HVB1E
    5 kookzones|82,0 cm|7400 Watt
  • Siemens EX87BNVV6E
    SiemensEX87BNVV6E
    5 kookzones|79,0 cm|7400 Watt

    € 2.250,-

    Richtprijs

  • Siemens EX80BNVV6E
    SiemensEX80BNVV6E
    5 kookzones|79,0 cm|7400 Watt

    € 2.250,-

    Richtprijs

  • Siemens EX675HYC1M
    SiemensEX675HYC1M
    4 kookzones|60,0 cm|7400 Watt
  • Siemens EH877HVC1E
    SiemensEH877HVC1E
    5 kookzones|81,0 cm|7400 Watt
    Expert review

    € 1.550,-

    Richtprijs

  • Siemens ED851HQ26M
    SiemensED851HQ26M
    4 kookzones|80 cm|7400 Watt
    Expert review
  • Siemens ED807HQ26E
    SiemensED807HQ26E
    4 kookzones|80 cm|7400 Watt
    Expert review

    € 3.425,-

    Richtprijs

  • Siemens EH631HFC1M
    SiemensEH631HFC1M
    4 kookzones|59,0 cm|7400 Watt
    Expert review
  • Siemens EH677HFC1E
    SiemensEH677HFC1E
    4 kookzones|60,0 cm|7400 Watt
    Expert review

    € 1.175,-

    Richtprijs

  • Siemens ED777HQC1E
    SiemensED777HQC1E
    4 kookzones|71,0 cm|7400 Watt
    Expert review

    € 1.425,-

    Richtprijs

  • Siemens EX977NXV6E
    SiemensEX977NXV6E
    5 kookzones|91,0 cm|11100 Watt
    Expert review

    € 2.500,-

    Richtprijs

  • Siemens EX907NXV6E
    SiemensEX907NXV6E
    5 kookzones|91,0 cm|11100 Watt
    Expert review

    € 2.500,-

    Richtprijs

  • Siemens ED611BS16E
    SiemensED611BS16E
    4 kookzones|61 cm|7400 Watt
    Expert review
  • Siemens ED877BS16E
    SiemensED877BS16E
    4 kookzones|80 cm|7400 Watt
    Expert review

    € 3.100,-

    Richtprijs

  • Siemens ED751HSC1E
    SiemensED751HSC1E
    4 kookzones|71,0 cm|6900 Watt
    Expert review

Siemens inductiekookplaat kopen

De prijs van een inductiekookplaat van Siemens ligt op het gemiddelde. Er zijn goedkopere merken, maar ook wat duurdere. En Siemens heeft een uitgebreide range. Dat betekent dat je voor een lagere prijs een simpele inductieplaat kunt vinden, en meer betaalt voor een uitgebreidere, luxere kookplaat. 

De Siemens extraKlasse modellen hebben vaak een extraatje dat je op andere modellen niet vindt. De studioLine Siemens inductie kookplaten zijn modellen uit het premium assortiment. Daar is veel aandacht besteed aan het design.

Waarom op inductie koken met Siemens?

Koken op inductie is veiliger en beter voor het milieu. Een inductiekookplaat genereert meteen warmte, in de bodem van de pan. En de warmte verdwijnt meteen zodra je uitschakelt.
Ontdek snelle, zuinige en veilige Siemens inductiekookplaten. Bekijk welk model het beste bij je past en bestel direct.

Houdt rekening met de ruimte in je keuken. Er zijn namelijk verscheidene maten kookplaten:

Een Siemens inductiekookplaat van 60 cm heeft een standaard maat. Deze hebben meestal 4 zones of 2 flexinductiezones, of 2 zones en een flex- of combizone. De meeste kookplaten zijn rond 60 cm groot.

Een Siemens inductiekookplaat van 70 cm is niet snel te vinden. Zo'n plaat heeft vaak flex of combizones, vergelijkbaar met de plaat van 60 cm.

Een Siemens inductiekookplaat van 80 cm is handig als je meer ruimte hebt. Je kunt op zo'n plaat meer of grotere pannen kwijt. Vaak zijn de zones te combineren of flexibel.

Een Siemens inductiekookplaat van 90 cm is de grootste maat. Deze heeft meestal 5 zones of 1, 2 of 3 flexzones. 

Siemens inductiekookplaten getest

Je zoekt een goede inbouw inductiekookplaat van Siemens. We hebben er meerdere getest. Zo helpen we je de beste kookplaat voor jou vinden. Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap vergelijk je alle testresultaten. Bijvoorbeeld hoe goed hij werkt, hoe makkelijk hij in het gebruik is en hoeveel energie hij verbruikt.

Inductiekookplaten per merk