Met een Siemens inductiekookplaat kook je gasloos, zuinig en snel. Maak je ook de overstap naar inductiekoken en zoek je een inductieplaat van Siemens? Wij helpen je.

Siemens inductiekookplaat kopen

De prijs van een inductiekookplaat van Siemens ligt op het gemiddelde. Er zijn goedkopere merken, maar ook wat duurdere. En Siemens heeft een uitgebreide range. Dat betekent dat je voor een lagere prijs een simpele inductieplaat kunt vinden, en meer betaalt voor een uitgebreidere, luxere kookplaat.

De Siemens extraKlasse modellen hebben vaak een extraatje dat je op andere modellen niet vindt. De studioLine Siemens inductie kookplaten zijn modellen uit het premium assortiment. Daar is veel aandacht besteed aan het design.

Waarom op inductie koken met Siemens?

Koken op inductie is veiliger en beter voor het milieu. Een inductiekookplaat genereert meteen warmte, in de bodem van de pan. En de warmte verdwijnt meteen zodra je uitschakelt.

Houdt rekening met de ruimte in je keuken. Er zijn namelijk verscheidene maten kookplaten:

Een Siemens inductiekookplaat van 60 cm heeft een standaard maat. Deze hebben meestal 4 zones of 2 flexinductiezones, of 2 zones en een flex- of combizone. De meeste kookplaten zijn rond 60 cm groot.

Een Siemens inductiekookplaat van 70 cm is niet snel te vinden. Zo'n plaat heeft vaak flex of combizones, vergelijkbaar met de plaat van 60 cm.

Een Siemens inductiekookplaat van 80 cm is handig als je meer ruimte hebt. Je kunt op zo'n plaat meer of grotere pannen kwijt. Vaak zijn de zones te combineren of flexibel.

Een Siemens inductiekookplaat van 90 cm is de grootste maat. Deze heeft meestal 5 zones of 1, 2 of 3 flexzones.

Siemens inductiekookplaten getest

Je zoekt een goede inbouw inductiekookplaat van Siemens. We hebben er meerdere getest. Zo helpen we je de beste kookplaat voor jou vinden. Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap vergelijk je alle testresultaten. Bijvoorbeeld hoe goed hij werkt, hoe makkelijk hij in het gebruik is en hoeveel energie hij verbruikt.