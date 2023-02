IKEA-inductiekookplaten

IKEA-inductiekookplaat kopen

Heb je al een IKEA-keuken en wil je een nieuwe inductiekookplaat los kopen, of ga je voor een nieuwe IKEA-keuken en zoek je er een inductieplaat voor? IKEA heeft keuze uit verschillende modellen inbouw-inductiekookplaten, dus je vindt makkelijk iets dat bij jou past. Als je weet welke maat je nodig hebt, zoek je eenvoudig de passende kookplaat.

Ga je voor een 4 pits-kookplaat van zo'n 60 cm? Of kook je vaak uitgebreid en wil je een bredere kookplaat met eventueel 5 zones? Je kunt ook kiezen voor een kookplaat met geïntegreerde afzuiging. Dat scheelt weer een afzuigkap.

Met een IKEA-inductiekookplaat met flexibele zones combineer je twee kookzones tot een grotere zone. Je zet er dan bijvoorbeeld een braadslee of grote grillpan op.

De meeste IKEA kookplaten met inductie kunnen op 1 fase aangesloten worden. Dit raden we voor inductiekookplaten echter nooit aan. Kijk dus eerst in je meterkast of je een 2- of 3-fasen aansluiting hebt, of laat dat installeren.

Inductiekookplaten van IKEA getest

We hebben verscheidene inbouw inductiekookplaten van IKEA getest. We testen al onze kookplaten grondig op hoe goed ze werken in verschillende situaties, of ze makkelijk beschadigen, makkelijk schoon te maken en te gebruiken zijn en hoeveel energie ze gebruiken. Zo kunnen we jou laten zien welke inductiekookplaat van IKEA de beste is.

Want net zoals er variatie is in verschillende functies en eigenschappen, is er ook variatie in de testoordelen. De ene IKEA-kookplaat doet het een stuk beter dan de ander, en dat staat los van de specificaties en prijs.

IKEA-inductieplaten vergelijken

Je wilt graag weten welke inductiekookplaat van IKEA het best bij jou past. Daarom vergelijk je ze met elkaar op de verscheidene eigenschappen. Bijvoorbeeld op opties als boostfunctie, flexibele kookzones, aantal kookpitten, vermogen en niveaus, of pandetectie.

Ingelogd met een Kies en Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap vergelijk je ook de testresultaten met elkaar. Je kunt dan zien op welke IKEA kookplaat je het best kunt koken op inductie.