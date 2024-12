ETNA-inductiekookplaten getest

In onze test van ETNA-inductiekookplaten bekijken we verschillende modellen, van compacte 60 cm kookplaten tot bredere versies van 80 en 90 cm. Ook testen we speciale functies zoals geïntegreerde afzuiging en flexibele kookzones. We beoordelen de snelheid van opwarmen, gelijkmatige verwarming, en het gebruiksgemak van de bediening. Daarnaast letten we op energieverbruik en veiligheid. Onze testresultaten laten zien welke ETNA-inductiekookplaat het beste presteert in jouw keuken.

ETNA-inductiekookplaat kopen

Wil je een ETNA-kookplaat voor inductie kopen? Let dan goed op de specificaties. Voor een kleinere keuken met standaard kastjes is een model van 60 cm geschikt, terwijl in grotere keukens een 80 of 90 cm kookplaat past.

ETNA biedt ook modellen met handige extra’s, zoals een kookplaat met afzuiging, waardoor je geen losse afzuigkap meer nodig hebt.

Kook je vaak met grote pannen of een braadslee? Dan is een inductie kookplaat met flexibele zones ideaal. Controleer bij de keuze ook of de kookplaat een 2-fase of 3-fase aansluiting nodig heeft.

ETNA-inductiekookplaten vergelijken

Om de beste inductiekookplaat van ETNA te vinden, gebruik je de vergelijker. Je filtert op eigenschappen die je belangrijk vindt en vergelijkt de kookplaten met elkaar.

Zo zie je in één oogopslag de verschillen in functies, prijzen en prestaties. We tonen testresultaten over zaken als energieverbruik, gebruiksgemak en extra mogelijkheden. Zo ontdek je bijvoorbeeld welke modellen een stille werking hebben of welke goede flexibele zones bieden voor meerdere pannen. Met onze vergelijker vind je snel een ETNA-inductiekookplaat die bij jouw kookstijl en budget past.