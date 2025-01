Kook je graag en vaak lekker uitgebreid? En heb je genoeg plaats in je keuken? Dan zul je veel plezier hebben van een inductiekookplaat van 90 cm breed. Groot genoeg om met 5 of zelfs 6 pannen tegelijk te kunnen koken. We helpen je op weg om de beste 90 cm inductiekookplaat te kiezen.

90 cm inductiekookplaten getest

Wij hebben inductiekookplaten van 90 cm breed beoordeeld op allerlei eigenschappen. We doen verschillende kooktests om de snelheid, slim energiegebruik, warmteverdeling en het vermogen van de kookplaat te beoordelen. We testen ook hoe makkelijk de kookplaat in het gebruik is en of de veiligheidsfuncties goed werken.

We testen 90 cm kookplaten van ATAG, Bosch, Miele, Whirlpool en andere merken.

Inductiekookplaat van 90 cm kopen

Een inductiekookplaat van 90 cm breed is ideaal als je graag met 5 of 6 pannen tegelijk kookt. Hij kost wel wat ruimte op je aanrechtblad, maar met een 90 cm kookplaat heb je genoeg plaats voor grote pannen en een 5de of zelfs 6de kookzone.

Inductiekookplaten van 90 cm breed zijn meestal luxe uitgevoerd en daardoor uit de duurdere prijsklassen. Veel 90 cm inductiekookplaten worden alleen op bestelling geleverd via de keukenspecialist, met een prijs op aanvraag. Het is daardoor niet altijd makkelijk om prijzen te vergelijken. Wil je weten of de aanbieding van de keukenspecialist een goeie deal is? Zoek de adviesprijs op op de website van de fabrikant. Een korting van zo'n 30% op de adviesprijs is heel gebruikelijk. En als je tegelijk nog meer apparatuur koopt of het om een ouder model gaat, is een korting tot 50% ook helemaal niet zo raar.

Check de aansluitwaarde van je 90 cm kookplaat om te weten of je hem kan aansluiten op een 'gewone' 2-fasen kookgroep in je meterkast of een extra krachtige 3-fasen aansluiting nodig hebt. Met een aansluitwaarde tot ongeveer 7,6 kW (7600 Watt) is een 2-fasen aansluiting voldoende, Maar met meer dan 8 kW (8000 Watt) is een krachtgroep beter. Check in de productinformatie wat de fabrikant adviseert.

Let erop dat je afzuigkap niet te smal is. Een afzuigkap die even breed is als je kookplaat, is ideaal. Bij een verschil van meer dan 10 cm tussen de afzuigkap en de kookplaat kunnen kookluchtjes en vetspatten niet meer goed worden opgezogen.

90 cm inductiekookplaten vergelijken

Door inductiekookplaten van 90 cm met elkaar te vergelijken, kies je makkelijk de kookplaat die het beste bij jou past. Bekijk hoe goed je erop kunt koken en hoe goed de bijzondere functies werken zoals de flexzone. Gebruik de filters om sneller en beter te kunnen vinden wat je zoekt.