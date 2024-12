Wil je graag een Miele inductiekookplaat? Met afzuiging of zonder, smal of breed, met 4, 5 of 6 kookzones? We hebben het allemaal getest. Wij helpen je de beste te vinden. Bekijk en vergelijk Miele inductiekookplaten hieronder.

Miele-inductiekookplaten getest

Of je nu een inductiekookplaat zoekt van 60 cm of een brede van 90 cm. Of een met flexibele kookzones of zonder. We testen regelmatig Miele kookplaten, zodat jij de beste vindt die bij jou past.

We testen de inductiekookplaten van Miele op onder meer hoe goed je erop kunt koken en bakken, gebruiksgemak en energieverbruik. Bij de kookplaten met afzuiging kijken we ook hoe goed de afzuiging werkt.

We letten ook op handige functies zoals de flexzone, waarmee je pannen vrij kunt plaatsen. En automatische uitschakeling, zodat de plaat automatisch uitgaat als hij een poosje niet gebruikt wordt.

Miele-inductiekookplaat kopen

Bij het kopen van een Miele inductiekookplaat is het belangrijk om je wensen en keukenruimte goed in kaart te brengen. Zoek je een standaard kookplaat van 60 cm, een breder formaat van 80 cm, of zelfs 90 cm? Let op de grootte van de nis in je aanrechtblad.

Ook de keuze voor een kookplaat met geïntegreerde afzuiging kan handig zijn, zeker bij een keukeneiland. Let daarbij op de meegeleverde handleiding voor optimaal gebruik van je apparaat.

Denk ook aan functies zoals de flexzone, waarmee je grotere pannen kunt gebruiken. Of een boostfunctie om iets snel aan de kook te brengen.

Miele-inductiekookplaten vergelijken

Met de vergelijker kun je eenvoudig Miele-inductiekookplaten vergelijken. Filter op afmetingen zoals 60, 80 of 90 cm. Of kies modellen met geïntegreerde afzuiging. Of het aantal kookzones. Je ziet direct welke kookplaten goed scoren op gebruiksgemak, energieverbruik en andere testonderdelen. Ook vergelijk je de opties en andere eigenschappen.

Door de Miele-kookplaten te vergelijken maak je een keuze die past bij jouw keuken en kookstijl.