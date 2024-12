In onze test van Bosch-inductiekookplaten bekijken we modellen met verschillende afmetingen, zoals 60 cm, 70 cm, 80 cm en 90 cm breed. En met en zonder afzuiging. Zo helpen we je de beste inductiekookplaat van Bosch te vinden.

Bosch-inductiekookplaten getest

We testen veel kookplaten voor inductie van Bosch. Daarbij letten we op hoe snel en gelijkmatig de kookplaat verwarmt, hoe gebruiksvriendelijk de bediening is, en of het apparaat energiezuinig werkt. Daarnaast letten we op het onderhoudsgemak en de veiligheid. Met onze testresultaten zie je in één oogopslag welke Bosch-inductiekookplaat het beste presteert. Je vergelijkt ze met elkaar om te zien welke bij jouw wensen past.

Bosch-inductiekookplaat kopen

Bij het kopen van een Bosch-inductiekookplaat is het belangrijk om te kijken naar jouw kookgewoontes en je keuken. Voor een keuken met standaard formaat keukenkastjes, neem je een 60 of 70 cm brede kookplaat. In een ruimere keuken past een grotere kookplaat van 80 of 90 cm. Die heeft meer ruimte voor grotere pannen.

Zoek je meer flexibiliteit? Kies dan voor een Bosch-inductiekookplaat met flexibele zone, waarop je pannen van verschillende maten kunt gebruiken.

Ook kun je letten op functies zoals een boostermodus voor snel koken en automatische uitschakeling voor extra veiligheid. Controleer altijd of de kookplaat een 2-fase of 3-fase aansluiting nodig heeft.

En wil je geen afzuigkap boven je kookplaat? Kies dan voor een inductie-kookplaat met afzuiging van Bosch.

Bosch-inductiekookplaten vergelijken

Je gebruikt deze vergelijker om te ontdekken welke Bosch-kookplaten de beste prestaties leveren en welke handige extra’s bieden, zoals een timer, kinderslot en warmhoudfunctie.

We tonen ook testresultaten over energieverbruik, geluidsniveau en veiligheid. En voor de inductiekookplaten met afzuiging tonen we ook hoe goed die functioneert.

Door te vergelijken vind je snel een Bosch-inductiekookplaat die niet alleen bij jouw keuken past, maar ook bij je budget en kookstijl.