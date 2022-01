Met een kookplaat van Whirlpool kun je elektrisch op inductie koken, zodat je geen gastoevoer meer nodig hebt.

Whirlpool inductiekookplaten getest

Om jou te helpen de beste kookplaat van Whirlpool te vinden, hebben wij ze getest. In de test inductiekookplaten zitten meerdere kookplaten van Whirlpool. We boordelen natuurlijk de kookprestaties. Maar we letten ook op andere zaken zoals energieverbruik en gebruiksgemak. Want zo'n inductiekookplaat moet je wel simpel kunnen bedienen en schoonmaken.

Whirlpool inductiekookplaat kopen

De inductieplaten Whirlpool hebben allemaal een boostfunctie om snel te verhitten. Bijna alle inductiekookplaten van Whirlpool hebben 4 kookzones. Vaak kunnen die gecombineerd worden. Met de flexiCook-technologie van Whirlpool combineer je meerdere pitten tot één zone. Dat is ideaal voor grotere pannen en braadsledes. En met automatische uitschakeling schakelt de kookplaat uit als er een poosje geen pan op staat. Er zijn dus allerlei mogelijkheden. Kies wat jij belangrijk vindt voordat je een inductiekookplaat van Whirlpool kiest.

Bepaal ook de ruimte in je keuken, want je kunt bij Whirlpool een inductieplaat van ca. 60 cm., ca. 70 cm of ca. 80 cm kopen. Een inductiekookplaat van 60-65 cm past prima in de standaard gasfornuisuitsparing.

Whirlpool inductiekookplaten vergelijken

Voordat je gaat koken op inductie op een kookplaat van Whirlpool is het handig ze even te vergelijken. Filter op de opties die jij op je kookplaat wilt hebben. Vergelijk de inductieplaten van je keuze op eigenschappen als pandetectie, indicatie van restwarmte en aantal vermogensniveau's. En vergelijk de prijzen, zodat je meteen weet waar je de inductiekookplaat van je keuze het goedkoopst kunt kopen.