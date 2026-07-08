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Whirlpool inductiekookplaten

Laatste update van de test: 8 juli 2026|

Met een kookplaat van Whirlpool kun je elektrisch op inductie koken, zodat je geen gastoevoer meer nodig hebt.

Keuzehulp

  • Whirlpool WTX8015DCF
    WhirlpoolWTX8015DCF
    4 kookzones|80,0 cm|7400 Watt
  • Whirlpool WTX6014DCF
    WhirlpoolWTX6014DCF
    4 kookzones|59,0 cm|7400 Watt
  • Whirlpool WL B4060 CPNE
    WhirlpoolWL B4060 CPNE
    4 kookzones|59,0 cm|7200 Watt
  • Whirlpool WF S1577 CPNE
    WhirlpoolWF S1577 CPNE
    4 kookzones|77,0 cm|7200 Watt
  • Whirlpool WVH 92 K/1
    WhirlpoolWVH 92 K/1
    4 kookzones|83 cm|7500 Watt
    Expert review
  • Whirlpool WT 1090 BA
    WhirlpoolWT 1090 BA
    5 kookzones|90,0 cm|10800 Watt
  • Whirlpool WB B8360 NE
    WhirlpoolWB B8360 NE
    4 kookzones|59,0 cm|7200 Watt
  • Whirlpool WL S1360 NE
    WhirlpoolWL S1360 NE
    4 kookzones|59,0 cm|7200 Watt

    € 400,-

    Richtprijs

  • Whirlpool WL S3160 BF
    WhirlpoolWL S3160 BF
    4 kookzones|59,0 cm|7200 Watt
  • Whirlpool WB B4877 NE
    WhirlpoolWB B4877 NE
    4 kookzones|77,0 cm|7200 Watt
  • Whirlpool WS Q2160 NE
    WhirlpoolWS Q2160 NE
    4 kookzones|59,0 cm|7200 Watt
  • Whirlpool WS Q2760 BF
    WhirlpoolWS Q2760 BF
    4 kookzones|59,0 cm|7200 Watt

Whirlpool inductiekookplaten getest

Om jou te helpen de beste kookplaat van Whirlpool te vinden, hebben wij ze getest. In de test inductiekookplaten zitten meerdere kookplaten van Whirlpool. We boordelen natuurlijk de kookprestaties. Maar we letten ook op andere zaken zoals energieverbruik en gebruiksgemak. Want zo'n inductiekookplaat moet je wel simpel kunnen bedienen en schoonmaken. 

Whirlpool inductiekookplaat kopen

De inductieplaten Whirlpool hebben allemaal een boostfunctie om snel te verhitten. Bijna alle inductiekookplaten van Whirlpool hebben 4 kookzones. Vaak kunnen die gecombineerd worden. Met de flexiCook-technologie van Whirlpool combineer je meerdere pitten tot één zone. Dat is ideaal voor grotere pannen en braadsledes. En met automatische uitschakeling schakelt de kookplaat uit als er een poosje geen pan op staat. Er zijn dus allerlei mogelijkheden. Kies wat jij belangrijk vindt voordat je een inductiekookplaat van Whirlpool kiest. 

Bepaal ook de ruimte in je keuken, want je kunt bij Whirlpool een inductieplaat van ca. 60 cm., ca. 70 cm of ca. 80 cm kopen. Een inductiekookplaat van 60-65 cm past prima in de standaard gasfornuisuitsparing.

Whirlpool inductiekookplaten vergelijken

Voordat je gaat koken op inductie op een kookplaat van Whirlpool is het handig ze even te vergelijken. Filter op de opties die jij op je kookplaat wilt hebben. Vergelijk de inductieplaten van je keuze op eigenschappen als pandetectie, indicatie van restwarmte en aantal vermogensniveau's. En vergelijk de prijzen, zodat je meteen weet waar je de inductiekookplaat van je keuze het goedkoopst kunt kopen.

Inductiekookplaten per merk