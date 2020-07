Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Whirlpool WS Q2160 NE inductie kookplaat heeft 4 kookzones en boostfunctie. De temperatuur is per kookzone in te stellen met behulp van plus- en mintoetsen. Gelijk aan de WS Q2760 BF en de WS Q3960 BA met een verschil in de rand van de kookplaat.