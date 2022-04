Producten selecteren voor onderzoek

Ons onderzoek

Lees ook: Zo test de Consumentenbond (pdf)

Hoe testen we voedingsmiddelen?

Bij voeding kijken we of een product gezond is of lekker smaakt. Smaak is belangrijk. Want, een product kan nog zo gezond zijn, als het niet lekker is, eet je het toch niet graag.

Beste uit de Test & Beste Koop

Producten die Beste uit de Test zijn, hebben het hoogste testoordeel. Dat een product als Beste uit de Test komt wil niet zeggen dat het voor iedereen het beste product is. Het zegt alleen iets over de kwaliteit in vergelijking tot de andere geteste producten. Bij je persoonlijke oordeel over een product spelen ook je eigen voorkeuren, wensen en de prijs een rol.

De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding. Het product moet wel tot de beter scorende producten in de test horen.

Oude producten als Beste uit de Test of Beste Koop

Nieuwe producten zijn niet altijd beter. Dat blijkt bijvoorbeeld bij de autostoeltjes waar modellen uit 2015 en 2017 in 2020 nog altijd Beste uit de Test bleken.

Veel productgroepen testen we doorlopend: elke 2 weken, elke maand, elk kwartaal of jaarlijks. We testen dan nieuwe producten voor een langere periode op dezelde manier. Daardoor zijn de resultaten door jaren heen vergelijkbaar. Hebben we geen aanleiding om de testmethode of de evaluatie te herzien? Dan zijn de resultaten van deze nieuw geteste producten te vergelijken met de eerder geteste producten. We vullen in dat geval de test aan. Alleen modellen die volgens de meest recente methode zijn getest worden Beste Koop of Beste uit de Test. Zolang een nieuw model niet beter scoort, is het oudere model Beste Koop of Beste uit de Test.

Samenwerking

Ook een bijdrage leveren?

Ben je lid van het Consumentenbondpanel, dan kun je meedoen met tests of onderzoeken. We gebruiken het panel voor enquêtes. Bijvoorbeeld merktevredenheid. Soms sturen we je producten op die je thuis kunt testen. Wil je meedoen aan het Consumentenbondpanel? Meld je dan aan!