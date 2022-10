Consumentenbond en massaclaims

Als een bedrijf zijn macht misbruikt en zich niet aan de regels houdt, kun je je als consument machteloos voelen. Bijvoorbeeld omdat je daardoor teveel betaalt voor een dienst of product. De Consumentenbond kan dan wel in actie komen en namens een groep consumenten een claim indienen. Dat kan op basis van de 'Wet afwikkeling massaschade' collectieve actie’ die sinds 2019 geldt na tientallen jaren strijd ervoor.

Zoals gezegd: In je eentje maak je weinig kans tegen de grote bedrijven die zich laten bijstaan door een hele batterij aan advocaten. Zelf procederen is vaak kostbaar. Wat wij doen is gedupeerde consumenten verenigen. Vervolgens gaan wij namens de groep het juridisch gevecht aan en strijden wij voor een eerlijke schadevergoeding.

Meedoen is eenvoudig. Bekijk hier al onze lopende claims.

Aanmelden is gratis

Aanmelden voor onze claims is gratis. Het uitgangspunt is ‘no cure no pay’. Dit betekent dat jij een stukje van jouw schadevergoeding afstaat aan de partijen die de claim tot een goed einde hebben gebracht. De claim is een succes wanneer we tot een afspraak (schikking) of een positieve uitspraak van de rechter komen.

Het 'no cure no pay'-percentage staat vooraf vast en ligt tussen 10 tot 25% . De hoogte van het percentage hangt samen met de omvang van de schade, het aantal gedupeerde consumenten en de verwachte kosten om de zaak te winnen. Komt er geen schikking of positieve rechterlijke uitspraak? Dan hoef jij niets te betalen: No cure, no pay.

Een rekenvoorbeeld

Stel, jij meldt je aan voor een claim. Het 'no cure no pay'-percentage is 20%. Wij slagen erin voor jou een schadevergoeding te krijgen van € 1000. Je ontvangt dan €800. De partijen die de claim tot een goed einde hebben gebracht, krijgen samen €200 voor de gemaakte kosten.

Samenwerking

In massaschadezaken werkt de Consumentenbond altijd samen met deskundige partijen, zoals advocatenkantoren die gespecialiseerd zijn in massaclaims en met procesfinanciers. In 2018 is de Consumentenbond met ConsumentenClaim een samenwerkingsverband aangegaan: de Consumentenbond Claimservice.

ConsumentenClaim is de massaschadespecialist die zorgt voor de (juridische) ondersteuning en de juiste afhandeling van onze claims. De afgelopen 15 jaar zorgde ConsumentenClaim ervoor dat grote groepen gedupeerde consumenten via schikkingen en (massa)rechtszaken hun recht konden halen.

Zonder winstoogmerk

De Consumentenbond is een vereniging zonder winstoogmerk. De eventuele opbrengsten uit claims komen ten goede aan de financiering van nieuwe claims of aan de overige dienstverlening van de Consumentenbond.

Voorwaarden

Nederlandse consumenten kunnen zich aanmelden voor één of meer van onze claims. Hiervoor hoef je geen lid van de Consumentenbond te zijn. Wel moet je een product of dienst waarmee het bedrijf rechten heeft overtreden zelf gekocht of gebruikt hebben.

Ben je jonger dan 18 jaar? Vraag dan aan je ouders/verzorgers om de aanmelding voor je te doen.

De claim kan over een bepaalde periode gaan, bijvoorbeeld over schade die consumenten tussen nu en 5 jaar geleden hebben geleden. Dit heeft te maken met de maximumtermijn waarover de rechter een uitspraak kan doen over een zaak.

Door een zogeheten stuitingsbrief te sturen aan het bedrijf, kun je er vaak voor zorgen dat de termijn niet verjaart. Als zo’n brief nodig is voor jouw schade, dan melden we je dit.

Afmelden kan

Stuur een e-mail naar vragen@claimservice.nl. Je hoeft geen reden voor je afmelding op te geven. Soms gelden er voorwaarden voor de opzegging. Die melden we je voordat je je aanmeldt voor een claim.

Schikken ook een optie

Soms komen we er al eerder uit met een bedrijf en hoeft het niet tot een rechtzaak uit te draaien. Dan treffen we een regeling. Samen met het bedrijf stellen we vast hoe hoog de schade is en maken we afspraken over de compensatie van gedupeerden. Dat noem je een schikking.