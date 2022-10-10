Consumentenbond en massaclaims

Hoe werken massaclaims?

Eeen massaclaim (collectieve claim) starten is de meest voor de hand liggende manier om schade te verhalen op bedrijven of organisaties. Dit doen we om zo de belangen van consumenten te behartigen. Met de steun van duizenden, soms tienduizenden, gedupeerde consumenten proberen we maximale druk uit te oefenen op bedrijven.

We proberen altijd eerst in overleg tot een oplossing te komen. Pas als dat niet lukt, stappen we naar de rechter. Het voeren van collectieve procedures duurt lang en is erg kostbaar. De kosten lopen vaak in de miljoenen euro's.

Onze collectieve claims doen we zelfstandig of door het het steunen van stichtingen. De afgelopen jaren zijn we collectieve acties gestart tegen onder andere:

Samsung en LG voor verboden prijsafspraken over televisies.

Dieselfabrikanten omdat ze sjoemelsoftware gebruikten.

Google en TikTok vanwege privacyschending.

Bij de claims hierboven maken we gebruik van funders, dat zijn externe financiers. Bij een schikking of een positieve juridische uitspraak ontvangen deze financiers een (substantieel) deel van de schadevergoeding als inkomsten. In de regel is dat op no cure no pay-basis.

Soms financieren we zelf onze collectieve claims en werken we zonder externe financier. Deze claims lopen meestal via onze samenwerking met Consumentenbond Claimservice (CCS). Deze werkwijze gebruikten we bij de claims tegen onder andere ABN AMRO en ING vanwege de gerekende woekerrente op doorlopende kredieten.

We dwongen voor honderdduizenden consumenten grote compensatiebedragen af. Dit zijn kostbare claims omdat we hieraan geld besteden in de vorm van eigen uren. Bijvoorbeeld communicatie en juridische expertise, maar ook aan de inhuur van externe experts zoals advocaten.

Tussen 2023 en 2025 troffen we samen met andere belangenorganisaties, schikkingen met diverse verzekeringsmaatschappijen in het woekerpolisdossier. Na heel lang procederen. Deze claims deden we zelf via CCS. Deelnemers betalen (via CCS) een vergoeding van 10% van het compensatiebedrag, de zogenaamde no cure no pay-betaling. Daarnaast ontving de Consumentenbond in het kader van de schikkingen een extra vergoeding die in 2024 in totaal een bedrag van circa 1,2 miljoen euro bedroeg.

Het geld dat overblijft na aftrek van alle kosten (uren, kosten procedures) gebruiken we om de positie van consumenten in algemene zin te versterken. En om toekomstige collectieve claims te financieren. Hiermee beperken we de afhankelijkheid van externe financiers. We gebruiken de compensatiebedragen zo veel mogelijk om de positie van consumenten te verbeteren. Ook in 2025 verwacht de Consumentenbond inkomsten uit de woekerpolisregeling.

No cure, no pay

Het uitgangspunt is ‘no cure no pay’. Dit betekent dat je niets hoeft te betalen als je geen schadevergoeding krijgt.

Als je wel een schadevergoeding krijgt dan sta je een stukje van die vergoeding af aan de partijen die de claim tot een goed einde hebben gebracht. De claim is een succes wanneer we tot een afspraak (schikking) of een positieve uitspraak van de rechter komen.

Het 'no cure no pay'-percentage staat vooraf vast en ligt tussen 10 en 25%. De hoogte van het percentage hangt af van de omvang van de schade, het aantal gedupeerde consumenten en de verwachte juridische kosten.

Een rekenvoorbeeld

Stel, je meldt je aan voor een claim. Het 'no cure no pay'-percentage is 20%. Wij slagen erin voor jou een schadevergoeding te krijgen van €1000. Je ontvangt dan €800. De partijen die de claim tot een goed einde hebben gebracht, krijgen samen €200 voor de gemaakte kosten.

We zorgen ervoor dat dit bedrag in een redelijke verhouding staat tot jouw vergoeding. Hoewel we niet kunnen garanderen dat dit lukt, proberen we altijd om het 'no cure no pay'- percentage ook op de aansprakelijke partij te verhalen. In dat geval kost onze dienstverlening je helemaal niets.

Consumentenbond Claimservice

In massaschadezaken werkt de Consumentenbond altijd samen met deskundige partijen, zoals advocatenkantoren die gespecialiseerd zijn in massaclaims en met procesfinanciers. In 2018 is de Consumentenbond met ConsumentenClaim een samenwerkingsverband aangegaan: de Consumentenbond Claimservice.

ConsumentenClaim is de massaschadespecialist die zorgt voor (juridische) ondersteuning en de juiste afhandeling van veel van onze claims. De afgelopen 15 jaar zorgde ConsumentenClaim ervoor dat grote groepen gedupeerde consumenten via schikkingen en (massa)rechtszaken hun recht konden halen.

Zonder winstoogmerk

Wij zijn een vereniging zonder winstoogmerk. De eventuele opbrengsten uit claims gebruiken we voor nieuwe claims of onze andere diensten.

Voorwaarden claims

Nederlandse consumenten kunnen zich aanmelden voor één of meer van onze claims. Hiervoor hoef je geen lid van de Consumentenbond te zijn. Wel moet je een product of dienst waarmee het bedrijf rechten heeft overtreden zelf gekocht of gebruikt hebben.

Ben je jonger dan 18 jaar? Vraag dan aan je ouders/verzorgers om de aanmelding voor je te doen.

De claim kan over een bepaalde periode gaan, bijvoorbeeld over schade die consumenten tussen nu en 5 jaar geleden hebben geleden. Dit heeft te maken met de maximumtermijn waarover de rechter een uitspraak kan doen over een zaak.

Door een zogeheten stuitingsbrief te sturen aan het bedrijf, kun je er vaak voor zorgen dat de termijn niet verjaart. Als zo’n brief nodig is voor jouw schade, dan melden we je dit.

Afmelden voor een claim

Voor de claims die de Consumentenbond zelf doet: neem contact op met de klantenservice van de Consumentenbond: stuur een bericht.

Voor de claims die we samen met ConsumentenClaim doen: stuur een e-mail naar vragen@claimservice.nl.

Je hoeft geen reden voor je afmelding op te geven. Soms gelden er voorwaarden voor de opzegging. Deze voorwaarden vind je terug in de deelnemersovereenkomst. Deze kunnen per claim verschillen.

Schikken

Soms komen we er al eerder uit met een bedrijf en hoeft het niet tot een rechtzaak uit te draaien. Dan treffen we een regeling. Samen met het bedrijf stellen we vast hoe hoog de schade is en maken we afspraken over de compensatie van gedupeerden. Dat noem je een schikking.