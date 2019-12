Doorbraak voor consumenten

Hoe wij massaschade nu aanpakken

Bij gebleken misstanden van grote omvang kunnen we onderhandelen om tot een schikking te komen. Werkt de wederpartij daar niet aan mee, dan kunnen we wel een collectieve rechtszaak starten, maar de mogelijkheden zijn beperkt: we kunnen geen schadevergoeding in geld eisen, zoals we graag zouden willen.