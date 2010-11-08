Onze adviezen

Welke dienstverlening bieden wij?

Wij adviseren over verschillende financiële producten:

Spaarrekeningen, deposito's en beleggen

Betaalrekeningen

Hypotheken

Verzekeringen: auto-, inboedel-, opstal-, aansprakelijkheid-, reis-, rechtsbijstand- en zorgverzekeringen

Vul je persoonlijke gegevens in en vergelijk auto-, inboedel-, opstal-, aansprakelijkheid-, reis-, rechtsbijstand- en zorgverzekeringen. Zo krijg je een persoonlijk advies en kies je de beste verzekering voor jou. Wij vergelijken prijzen, voorwaarden en dienstverlening van verzekereraars.

Wij informeren onze leden over deze vergelijkers en kortingsacties via onze tijdschriften, reclame-uitingen, nieuwsbrieven, speciale mailings en op de website.

Voldoen wij aan de wettelijke eisen?

De Consumentenbond voldoet voor het verlenen van deze service aan de wettelijke vereisten en is ingeschreven in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12020656.

Ontvangen wij een vergoeding?

Onze inkomsten komen bijna helemaal uit de contributie van onze leden en wordt aangevuld met enige externe opdrachten. We ontvangen geen vergoeding voor het adviseren, doorleiden en/of aanbieden van collectieve kortingen van financiële producten. De korting die we van verzekeraars krijgen geven wij door aan onze leden.

Klachten of vragen

Heb je een klacht, vraag of bezwaar hebt, dan willen wij dit graag weten. Natuurlijk lossen we je klacht graag op, maar we willen hierdoor ook onze dienstverlening verbeteren. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Privacystatement

Voor onze activiteiten is het belangrijk dat we de persoonlijke gegevens van onze leden en klanten goed beschermen. Op onze website vind je een privacyverklaring. Daarin staat hoe we omgaan met je persoonsgegevens.

Disclaimer

Wij willen onze leden en klanten zo goed mogelijk informeren en adviseren. Het opvolgen van de adviezen en de aanschaf van de door ons beschreven producten of diensten is op eigen risico. Lees de disclaimer.

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