Stichting Consumentenbond Impactfonds

De Consumentenbond is oprichter en heeft volgens de statuten een aantal goedkeuringsrechten. Het vermogen is en blijft van de stichting. De Consumentenbond kan daar niet over beschikken alsof het eigen vermogen is.

De stichting is opgericht om geld uit onder andere collectieve schadezaken te ontvangen en te besteden aan doelen die passen bij de schade of het belang waar de zaak over ging. Het kan bijvoorbeeld gaan om geld uit een schikking of uit een uitspraak van de rechter.

Download de oprichtingsakte met statuten

Doel van de stichting

In de statuten staat wat het doel van de stichting is. De stichting wil bijdragen aan een goed werkende rechtsstaat. Dat doet zij bijvoorbeeld door aandacht te vragen voor rechtszaken die gaan over schade voor een groep consumenten.

De stichting kan ook organisaties steunen die zulke collectieve rechtszaken voeren. Daarnaast kan de stichting geld besteden aan herstel, compensatie, voorlichting, juridische hulp of maatschappelijke projecten. Het geld moet ten goede komen aan mensen die schade hebben geleden door een collectieve inbreuk.

Bij collectieve schadezaken kan de schade per consument klein zijn, terwijl de totale schade voor de groep groot is. Soms is het dan moeilijk of zelfs niet mogelijk om geld direct aan alle consumenten uit te keren. In dat geval kan de stichting het geld gebruiken voor doelen die zo goed mogelijk passen bij de oorspronkelijke schade. Voorbeelden zijn voorlichting, juridische hulp of (maatschappelijke) projecten die helpen om vergelijkbare schade in de toekomst te voorkomen.

De stichting zet zich in voor het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

Hoe krijgt de stichting geld?

De stichting kan geld ontvangen uit schikkingen en uitspraken van de rechter in collectieve schadezaken. Dit kunnen bijvoorbeeld zaken zijn onder de Wet collectieve afwikkeling massaschade (WCAM) of de Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (WAMCA).

De stichting kan ook geld ontvangen uit schenkingen, subsidies en andere bijdragen. Andere inkomsten zijn ook mogelijk, zolang die passen bij het doel van de stichting en de wet.

Hoe gebruikt de stichting het geld?

Het bestuur van de stichting beslist hoe het ontvangen geld wordt besteed. Daarbij kijkt het bestuur naar de statuten, het beleidsplan, de ANBI-regels en wat eventueel in een schikking of uitspraak van de rechter staat.

De stichting houdt niet meer geld aan dan nodig is voor haar werk. De kosten voor beheer moeten redelijk zijn in verhouding tot het geld dat aan het doel van de stichting wordt besteed.

Stopt de stichting? Dan gaat geld dat overblijft naar een ANBI of naar een vergelijkbare buitenlandse organisatie die zich inzet voor het algemeen nut.

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Arnold Koopmans, voorzitter

Marcel Oosterveld, penningmeester

Marcel van Venetïen, secretaris

De bestuursleden werken ook bij of in opdracht van de Consumentenbond. Zij voeren hun bestuurstaak bij de stichting uit in het belang van de stichting. Daarbij houden zij zich aan het doel dat in de statuten staat.

Download het bestuursreglement

Het beloningsbeleid

De bestuurders van de stichting die een arbeids- of opdrachtrelatie met de Consumentenbond hebben, ontvangen geen beloning voor hun werk als bestuurder van de stichting. Zij kunnen alleen een vergoeding krijgen voor kosten die zij werkelijk gemaakt hebben voor hun bestuurswerk.

Download het reglement vergoedingen bestuurders

Beleidsplan

In het beleidsplan staat wat de stichting wil bereiken. Ook staat daarin hoe de stichting geld kan ontvangen en hoe het geld wordt beheerd en besteed.

Wil je meer weten over het doel, de werkwijze en de besteding van het geld? Lees meer over het beleidsplan van de stichting.

Activiteiten en verantwoording

De stichting publiceert jaarlijks een verslag van de uitgevoerde activiteiten en een financiële verantwoording. De financiële verantwoording bestaat uit een balans, een staat van baten en lasten en een toelichting.

Het eerste boekjaar van de stichting loopt tot en met 31 december 2026. De eerste financiële verantwoording wordt uiterlijk binnen 6 maanden na afloop van dat boekjaar gepubliceerd.

Zodra de stichting activiteiten heeft uitgevoerd of geld heeft ontvangen of besteed, plaatsen we daarover informatie op deze pagina.

ANBI-gegevens

Stichting Consumentenbond Impactfonds vraagt de ANBI-status aan. Zodra de Belastingdienst de stichting als ANBI heeft aangewezen, vermelden we dat op deze pagina.

Naam: Stichting Consumentenbond Impactfonds

Adres: Enthovenplein 1, 2521 DA Den Haag

KvK-nummer: 42066676

RSIN: 869554311

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