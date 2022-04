Onze schikkingen

Schikking treffen

De Consumentenbond sluit met enige regelmaat overeenkomsten met bedrijven om gedupeerde consumenten te compenseren. Dit noem je een schikking. Dit is een regeling die je treft buiten een procedure om.

Het doel van een schikking is meestal om procedures (of verder procederen) te voorkomen. Het voordeel is dat een oplossing daardoor sneller wordt bereikt en goedkoper is voor alle partijen.

Een schikking is het resultaat van onderhandelen. Om tot een schikking te komen, moeten beide partijen meestal water bij de wijn doen. Hieronder geven we antwoord op de veelgestelde vragen over onze schikingen.

Veelgestelde vragen