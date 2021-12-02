icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Onze schikkingen

Bedrijven maken soms fouten, waardoor klanten schade lijden. Soms treffen we hiervoor een regeling. Samen met het bedrijf stellen we vast hoe hoog de schade is en maken we afspraken over de compensatie van gedupeerden. Hoe werkt dat en wat betekent dat voor jou?
man contract kantoor

Schikking treffen

De Consumentenbond sluit met enige regelmaat overeenkomsten met bedrijven om gedupeerde consumenten te compenseren. Dit noem je een schikking. Dit is een regeling die je treft buiten een procedure om.

Het doel van een schikking is meestal om procedures (of verder procederen) te voorkomen. Het voordeel is dat een oplossing daardoor sneller wordt bereikt en goedkoper is voor alle partijen.

Een schikking is het resultaat van onderhandelen. Om tot een schikking te komen, moeten beide partijen meestal water bij de wijn doen. Hieronder geven we antwoord op de veelgestelde vragen over onze schikingen.

Let op!

Je kunt momenteel geen video's bekijken, omdat je hiervoor geen cookies hebt geaccepteerd. Wil je toch video's bekijken? Wijzig dan je cookie instellingen en accepteer de YouTube cookies

Instellingen aanpassen

Veelgestelde vragen

Lukt het niet te schikken, dan staat er nog een weg open als er (veel) meer andere consumenten ook zijn gedupeerd. Dan kunnen wij een massaclaim indienen.

Lees verder