Missie en identiteit

Missie

De Consumentenbond is een verbond van en voor alle consumenten in Nederland. We hebben geen winstoogmerk en laten ons niet leiden door politieke en commerciële belangen. Consumenten hebben het voor het zeggen en wij dienen slechts 1 belang; dat van de consument.

We hebben een veelzijdig aanbod aan producten en diensten en zijn om het consumentenbelang oprecht te dienen actief op alle terreinen: van financiën tot zorg, van elektronica tot de interneteconomie en van reizen tot voeding. Daarbij maken wij ons hard voor de verbetering en bescherming van de rechten van alle Nederlandse consumenten en komen we samen met hen in actie als die rechten bedreigd worden.

Via al onze kanalen informeren we consumenten om zo betere keuzes te maken. We geven advies en verlenen diensten om het makkelijker te maken als je door de bomen het bos niet meer ziet. We kunnen samen met consumenten ook betere voorwaarden of voordelen bedingen. Naast testinformatie kunnen we daardoor overstapmogelijkheden aanbieden naar onder meer voordelige energie- of zorgcontracten.

Consumentenproblemen samen oplossen

We lossen met elkaar problemen van consumenten op.

Consumenten die vastlopen in een geschil met een bedrijf helpen wij onder meer met Klachtenkompas.nl. Op dit platform van de Consumentenbond kunnen consumenten en bedrijven met elkaar in gesprek om geschillen op de lossen.

Consumenten kunnen elkaar ook helpen bij problemen in onze Community.

Tot slot kan de Consumentenbond optreden namens groepen consumenten in collectieve claims. Op deze manier kunnen de rechten van consumenten tegenover (grote) bedrijven beter worden verdedigd. Daarvoor voldoen we aan wettelijke richtlijnen uit de Claimcode. Zie het Verantwoordingsdocument Consumentenbond (pdf).

Identiteit

Onze belangrijkste waarden zijn:

Onafhankelijk

Betrouwbaar

Betrokken

Open

Onafhankelijk

We bewaken bij alles wat we doen onze objectiviteit en zelfstandigheid. We laten ons niet beïnvloeden door politieke en commerciële belangen. Het belang dat telt, is dat van de consument. Lees het statement over onze onafhankelijkheid.

Betrouwbaar

De betrouwbaarheid van ons werk staat hoog in het vaandel. We hebben deskundige en toegewijde medewerkers, zorgvuldige procedures en kwaliteitsborging.

Betrokken

Ons werk beïnvloedt het leven van mensen. In hun zekerheid, hun portemonnee, hun gevoel voor rechtvaardigheid en verbondenheid.

Open

Wij zijn open over wat we doen en hoe we dat doen, het is voor iedereen zichtbaar. En iedereen kan meedoen. Wij zijn er voor álle consumenten.

Lees het statement over onze inkomsten.

