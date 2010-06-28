Missie en identiteit

De Consumentenbond is een verbond van en voor alle consumenten in Nederland. We hebben geen winstoogmerk en laten ons niet leiden door politieke en commerciële belangen. Consumenten hebben het voor het zeggen en wij dienen slechts 1 belang; dat van de consument.
We hebben een veelzijdig aanbod aan producten en diensten en zijn om het consumentenbelang oprecht te dienen actief op alle terreinen: van financiën tot zorg, van elektronica tot de interneteconomie en van reizen tot voeding. Daarbij maken wij ons hard voor de verbetering en bescherming van de rechten van alle Nederlandse consumenten en komen we samen met hen in actie als die rechten bedreigd worden.
Via al onze kanalen informeren we consumenten om zo betere keuzes te maken. We geven advies en verlenen diensten om het makkelijker te maken als je door de bomen het bos niet meer ziet. We kunnen samen met consumenten ook betere voorwaarden of voordelen bedingen. Naast testinformatie kunnen we daardoor overstapmogelijkheden aanbieden naar onder meer voordelige energie- of zorgcontracten.
We lossen met elkaar problemen van consumenten op.
Onze belangrijkste waarden zijn:
We bewaken bij alles wat we doen onze objectiviteit en zelfstandigheid. We laten ons niet beïnvloeden door politieke en commerciële belangen. Het belang dat telt, is dat van de consument. Lees het statement over onze onafhankelijkheid.
De betrouwbaarheid van ons werk staat hoog in het vaandel. We hebben deskundige en toegewijde medewerkers, zorgvuldige procedures en kwaliteitsborging.
Ons werk beïnvloedt het leven van mensen. In hun zekerheid, hun portemonnee, hun gevoel voor rechtvaardigheid en verbondenheid.
Wij zijn open over wat we doen en hoe we dat doen, het is voor iedereen zichtbaar. En iedereen kan meedoen. Wij zijn er voor álle consumenten.
Lees het statement over onze inkomsten.