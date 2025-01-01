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Hogedrukreinigers

Welke hogedrukreiniger maakt het best schoon en is handig in gebruik? Wij hebben 17 hogedrukreinigers voor je getest.

Kies de beste hogedrukreiniger voor jou

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Wat opvalt in de test hogedrukreinigers

Reinigen
Niet alle hogedrukreinigers maken goed schoon binnen een acceptabele tijd. De beste reinigers maken grondig schoon en zijn snel.

Gebruiksgemak
Over het algemeen zijn de hogedrukreinigers makkelijk in het gebruik. Toch hadden we soms moeite met het koppelen van de juiste accessoires. Of om de hogedrukreiniger op te bergen en te verplaatsen.

Geluid
We meten en beoordelen het geluid van een hogedrukreiniger. De verschillen in lawaai zijn best groot.

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Hoe wij hogedrukreinigers testen

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  • We hebben 10 hogedrukreinigers getest. Eerst zoeken we uit welke hogedrukreinigers populair zijn in Nederland. Daarna kopen we ze in en testen ze op deze punten:

    • Prestaties
      We reinigen verschillende oppervlakken zoals beton en tegels. We gebruiken hiervoor de standaardlans en de bijbehorende accessoire. Bijvoorbeeld een terrasreiniger of een borstel voor de auto. Zo beoordelen we de prestaties. Snelheid en hoe grondig een reiniger schoonmaakt spelen hierbij een belangrijke rol.
    • Gebruiksgemak
      Twee professionele testers geven een oordeel voor gebruiksgemak. Er is gelet op de bediening en het bevestigen van hulpstukken. Ook verplaatsen en opbergen is belangrijk.
    • Waterverbruik
      We meten hoeveel water per minuut een reiniger gebruikt. Dat doen we bij het testonderdeel waarbij we een bestrate tuin schoonspuiten.
    • Geluid
      We meten het geluid in decibel op 1 meter afstand. En we geven een score voor de beleving van het geluid. Hoe meer lawaai, hoe lager de score.

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