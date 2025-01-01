Reinigen

Niet alle hogedrukreinigers maken goed schoon binnen een acceptabele tijd. De beste reinigers maken grondig schoon en zijn snel.

Gebruiksgemak

Over het algemeen zijn de hogedrukreinigers makkelijk in het gebruik. Toch hadden we soms moeite met het koppelen van de juiste accessoires. Of om de hogedrukreiniger op te bergen en te verplaatsen.

Geluid

We meten en beoordelen het geluid van een hogedrukreiniger. De verschillen in lawaai zijn best groot.