Accuboormachines

We raden aan om een accuboormachine te kopen met 2 (of meer) Li-ion accu’s. Dan kun je altijd door blijven werken. Boormachines met een NiMH accu raden we niet aan, maar die zien we ook nauwelijks meer.

Een accuboormachine heeft een motor met een voltage, en dat voltage bepaalt welke accu erbij hoort. Naast een voltage hebben accu's ook een capaciteit (in Ah). Dit is een maat voor hoe lang je met de accu kunt schroeven of boren, en zegt niets over de prestaties van een machine.

Fabrikanten van elektrisch gereedschap werken steeds vaker met accusystemen of accuplatforms. Dat wil zeggen dat je de accu in meerdere gereedschappen van hetzelfde merk kunt gebruiken. Je kunt daarom vaak dezelfde machine kopen met 0, 1 of 2 accu's, en met accu's van verschillende capaciteiten.

Wij raden een capaciteit van 1,5 tot 2,5 Ah aan. Met grotere accu's, van bijvoorbeeld 4 of 5 Ah, kun je langer doorwerken, maar de machine wordt een stuk zwaarder. Alleen een aanrader als je lang zonder netstroom moet werken.

Een accuboormachine zonder accu's kopen is alleen handig als je de accu's al hebt. Soms wordt een variant zonder accu's ook geleverd zonder koffer, en dat is onhandig.

