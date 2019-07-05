Eén accu voor alle apparaten

Arjen Oving Expert accuboormachinesBijgewerkt op:4 juni 2026
Wanneer een accu van een merk op een groep apparaten van dat merk werkt, heet dat een accuplatform. Bijna elk merk heeft 1 of meerdere accuplatforms. Een accuplatform is handig omdat je kunt besparen door apparaten zonder accu te kopen als je al een accu van dat merk hebt. Kenmerken van een accuplatform:
Het is niet gemakkelijk om te zeggen welke accu of welk accuplatform het beste is. Dat hangt vooral af van je budget en wensen. Maar we kunnen wel iets zeggen over de kwaliteit. In onze test beoordelen we uitgebreid de kwaliteit van de accu en lader.
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Als we bijvoorbeeld kijken naar accu's met een capaciteit van 2 Ah dan presteerden de accu's van Lux, Skil en Bosch goed. Daarmee konden we het langst op 1 acculading werken. Iets daarachter komen de 2 Ah accu's Bosch Professional (de blauwe Bosch) en Parkside.
Wanneer we kijken hoe goed ze het deden in onze levensduurtest, dan komen vooral de 2 Ah accu's van Parkside, Worx en Skil naar voren. Daar was het capaciteitsverlies het kleinst na honderden keren laden en ontladen. De 2 Ah accu's van Lux, Black+Decker, DeWalt en Bosch zitten daar iets achter.
Overigens zien we na de levensduurtest vaak dat de capaciteit van de accu meer dan 10% lager is geworden. Dat zien we zelfs bij accu's van Bosch en Makita.