Eén accu voor alle apparaten

Wat is een accuplatform?

Wanneer een accu van een merk op een groep apparaten van dat merk werkt, heet dat een accuplatform. Bijna elk merk heeft 1 of meerdere accuplatforms. Een accuplatform is handig omdat je kunt besparen door apparaten zonder accu te kopen als je al een accu van dat merk hebt. Kenmerken van een accuplatform:

Een vast voltage, bijvoorbeeld 12V, 18V of 36V.

Veel apparaten werken met dezelfde accu’s.

Veel accu’s van verschillende capaciteiten.

Eén of meerdere laders. Naast een gewone lader is er vaak ook een snellader.

Nadelen accuplatform

Je zit vast aan gereedschap van 1 merk.

Start een merk een nieuw accuplatform, dan is de vraag of dat samenwerkt met het oude platform. Moet je de oude accu vervangen, dan kan het zomaar zijn dat deze niet meer te koop is. Terwijl al je apparatuur ervan afhankelijk is.

Een accuplatform kiezen

Wat is de beste accu?

Het is niet gemakkelijk om te zeggen welke accu of welk accuplatform het beste is. Dat hangt vooral af van je budget en wensen. Maar we kunnen wel iets zeggen over de kwaliteit. In onze test beoordelen we uitgebreid de kwaliteit van de accu en lader.

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Op 1 acculading

Als we bijvoorbeeld kijken naar accu's met een capaciteit van 2 Ah dan presteerden de accu's van Lux, Skil en Bosch goed. Daarmee konden we het langst op 1 acculading werken. Iets daarachter komen de 2 Ah accu's Bosch Professional (de blauwe Bosch) en Parkside.

Levensduurtest

Wanneer we kijken hoe goed ze het deden in onze levensduurtest, dan komen vooral de 2 Ah accu's van Parkside, Worx en Skil naar voren. Daar was het capaciteitsverlies het kleinst na honderden keren laden en ontladen. De 2 Ah accu's van Lux, Black+Decker, DeWalt en Bosch zitten daar iets achter.

Overigens zien we na de levensduurtest vaak dat de capaciteit van de accu meer dan 10% lager is geworden. Dat zien we zelfs bij accu's van Bosch en Makita.