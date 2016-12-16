Accuboormachine kopen: waar let je op?

Het voltage van de motor en de bijbehorende accu bepalen hoe krachtig de accuboormachine is. Er worden vooral accuboormachines van 18V en 20V verkocht. Al zijn er nog enkele machines van 10,8V, 12V of 14,4V te vinden.

Met een hoger voltage heeft een boormachine (meestal) een hoger toerental. Hij kan dan beter boren. Wil je alleen schroeven? Dan telt het voltage minder mee. Daarom hebben accuschroevendraaiers meestal een lager voltage van 7,2 of minder.

Als het gaat om de kracht of prestatie van een boormachine, dan zijn toerental en koppel belangrijk. Koppel is kracht gecombineerd met rotatie. Voor boren wil je maximale toeren, voor schroeven maximaal koppel.

Veel accuschroefboormachines hebben daarom 2 versnellingen. In de ene heb je maximale toeren, in de andere meer koppel.

We testen alleen accuboormachines met een voltage van 18 tot 20V.

Bekijk en vergelijk:

Alle accuboormachines