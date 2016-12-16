Accuboormachine kopen: waar let je op?

Accuboormachines zijn er in verschillende uitvoeringen: schroefboormachines, klopboormachines en hamerboormachines. Welke heb je nodig en waar moet je op letten wanneer je een accuboormachine gaat kopen?
Expert accuboormachines
Wil je weten welke accuboormachine het beste bij je past? Beantwoord met onze keuzehulp een paar vragen en kies de juiste accuboormachine
Een (bijna) alleskunner voor schroeven en boren in hout, metaal en zachte steen. Minder geschikt voor boren in harde steen en ongeschikt voor boren in beton.
Meestal verkrijgbaar met een een accu van 1,5 Ah of 2,0 Ah. We raden dit type aan als je eerste accuboormachine.
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Alle geteste accuboormachines
Zwaardere boor die ook kan ‘kloppen’. Daarbij beweegt de boor ook in de lengterichting. Geschikt voor hardere steensoorten, maar niet voor beton.
Accuklopboormachines zijn populair, maar ze zijn ook met snoer te vinden.
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Alle geteste accuklopboormachines
Een handzame en kleine, maar veel minder krachtige variant van de schroefboormachine. Vooral handig voor schroeven, ook waar je weinig ruimte hebt.
Het is vooral een schroevendraaier, maar je kunt er soms ook wel een beetje mee boren. Met meestal accu's van 3,6V tot 7,2V.
De zwaarste boormachine, die niet 'klopt', maar 'hamert'. De beweging 'vooruit' is het belangrijkst. Geschikt voor boren in beton.
Gebruikt speciale (SDS plus of max) boren. Te koop met accu, maar meestal gekocht met snoer. Met een boorhamer kun je ook normaal boren, maar niet schroeven.
Accuboormachines heb je van een paar tientjes tot wel €300. En zelfs nog meer. Het vermogen, de mogelijkheden en de meegeleverde accessoires bepalen de prijs. Zelfs bij machines met dezelfde mogelijkheden kan er een flink prijsverschil zijn. Voor een goede boormachine hoef je trouwens niet altijd de hoofdprijs te betalen.
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Testresultaten en prijzen accuboormachines
Vergelijk je accuboormachines op prijs? Let dan op het aantal meegeleverde accu's. Vind je een boormachine van een topmerk voor een hele lage prijs, dan kan het wel eens een variant zonder accu's zijn.
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Accuboormachines gesorteerd op prijs
Het voltage van de motor en de bijbehorende accu bepalen hoe krachtig de accuboormachine is. Er worden vooral accuboormachines van 18V en 20V verkocht. Al zijn er nog enkele machines van 10,8V, 12V of 14,4V te vinden.
Met een hoger voltage heeft een boormachine (meestal) een hoger toerental. Hij kan dan beter boren. Wil je alleen schroeven? Dan telt het voltage minder mee. Daarom hebben accuschroevendraaiers meestal een lager voltage van 7,2 of minder.
Als het gaat om de kracht of prestatie van een boormachine, dan zijn toerental en koppel belangrijk. Koppel is kracht gecombineerd met rotatie. Voor boren wil je maximale toeren, voor schroeven maximaal koppel.
Veel accuschroefboormachines hebben daarom 2 versnellingen. In de ene heb je maximale toeren, in de andere meer koppel.
We testen alleen accuboormachines met een voltage van 18 tot 20V.
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Alle accuboormachines
Het voltage van de motor bepaalt welke accu bij een boormachine hoort. Bij een boormachine met een 18V motor hoort een 18V-accu.
De capaciteit van accu's wordt weergegeven in ampère-uur (Ah). Hoe meer ampère-uur, hoe langer je met de accu kunt schroeven of boren. Maar het zegt niets over de prestaties van de boormachine of de kwaliteit van accu.
Voor normaal thuisgebruik raden we een capaciteit van 1,5 tot 2,5 Ah aan. Kies alleen voor grote accu's van bijvoorbeel 4 of 5 Ah als je lang moet doorwerken en de accu's niet tussentijds kunt opladen.
Koop je voor het eerst een accuboormachine? Ga dan voor een model met 2 (of meer) accu's. Dan kun je altijd door blijven werken.
Fabrikanten van elektrisch gereedschap werken steeds vaker met accusystemen of accuplatforms. Je kunt dan de accu in meerdere gereedschappen van hetzelfde merk gebruiken.
Lees meer over:
Accu's en accuplatforms
Een koolborstelloze of 'brushless' motor zou veel langer mee moeten gaan. Hij maakt je accuboormachine ook compacter. De beste boormachines uit onze test hebben steeds vaker een koolborstelloze motor.
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Alle koolborstelloze accuboormachines
Sommige accuboormachines hebben ook een klopboorfunctie. We raden die optie voor thuisgebruik niet echt aan, zeker niet als je in (hard) beton wil boren. Voor boren in beton heb je een boorhamer nodig. En een 'echte' klopboor (met een snoer) heeft vaak een veel hoger maximum toerental en is niet heel duur.
Bekijk en vergelijk:
Alle geteste accuklopboormachines
Soms kun je een variant met een snellader kopen. Met zo'n lader heb je door een hogere laadstroom je accu's binnen korte tijd opgeladen, soms wel binnen 30 minuten. Heel handig als het niet veel extra kost, maar je moet er rekening mee houden dat een hogere laadstroom zorgt voor een kortere levensduur van de accu.
Je kunt regelmatig boormachines kopen in de aanbieding. Vaak zit er dan ook een accessoireset bij, met boren en bitjes. Handig, zeker als je nog niets hebt.
Machines met softgrip hebben een handgreep van zacht rubberachtig plastic. Dat is fijn als je de boormachine langere tijd gebruikt.
Een goede accuboormachine heeft 2 versnellingen. Je gebruikt de eerste voor schroeven en de tweede voor boren. Alle accuboormachines in onze test hebben 2 versnellingen.
Een koffer is handig om je accuboormachine op te bergen en te vervoeren. Kost meestal niet veel extra.
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Alle accuboormachines met koffer
Accuboormachines koop je bij de bouwmarkt, de gereedschapsspecialist of online. Maar sommige merken kun maar bij een beperkt aantal bouwmarktketens vinden. Zo is Skil met name bij Gamma, Karwei en Bauhaus te vinden. En Wesco kom je vooral tegen bij Praxis.
Garantie
Zeker als je een duurdere machine koopt, mag je ervan uitgaan dat hij lang mee gaat. Voor garantie en reparaties moet je contact opnemen met de winkel waar je het product gekocht hebt. Denk daarom van tevoren na over waar je de boormachine koopt.
Lees meer over:
Prijspeiling bouwmarkten: waar ben je het goedkoopst uit?