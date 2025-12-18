Welke accuboormachine boort en schroeft het best, is handig in gebruik en heeft een accu die lang meegaat? Wij hebben het voor je uitgezocht door alle accuboormachines grondig te testen. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
Onze onderzoekers testen elke accuboormachine uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dat werkt? Bekijk het filmpje.
Met onze test zie je in één oogopslag welke accuboormachines goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
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We hebben accuboormachines getest op onder andere boor- en schroefprestaties, de kwaliteit van de accu en het gebruiksgemak. En als er een klopboorfunctie op zit, testen we deze ook. Daarnaast onderwerpen we de boormachines aan een zware degelijkheidstest en beoordelen we de veiligheid. Lees meer over hoe we accuboormachines testen.
Hoe goed een machine boort en schroeft meten we door veel te boren en te schroeven met elke accuboormachine. Hoe sneller en meer gaten we boren en hoe meer schroeven we schroeven, hoe beter. We gebruiken daarbij verschillende boortjes en verschillende soorten schroeven. We zien nogal wat verschil tussen de accuboormachines.
We zien grote verschillen in de oplaadtijd van de accu. Bij goede machines is deze in 25 minuten weer helemaal opgeladen, maar bij de slechtere duurt dat wel meer dan 3 uur. Ook onderwerpen we de accu aan een duurtest. Wat blijkt: sommige accu's verliezen na 50 keer opladen al de helft van hun capaciteit.
Alle accuboormachines ondergaan ook een levensduurtest. Daarbij laten we de accuboormachine urenlang draaien, om een lang gebruik na te doen. Slaagt een boormachine niet voor de test, dan delen we onvoldoendes uit. En dat gebeurt nog wel eens. Ook testen we de accuboormachines op veiligheid. Sommige voldoen niet aan de normen en raden we af.
Nieuwsgierig naar de verschillen tussen accuboormachines op deze en nog veel meer punten? En welk merk je het beste kunt kiezen?
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