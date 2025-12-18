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Professioneel getest!

De beste accuboormachine voor jou, door ons getest

Welke accuboormachine boort en schroeft het best, is handig in gebruik en heeft een accu die lang meegaat? Wij hebben het voor je uitgezocht door alle accuboormachines grondig te testen. Zo kunnen we je een betrouwbaar advies geven.

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Wij hebben accuboormachines voor je getest

Laatste update van de test: 18 december 2025
  • JuisteAankoop

    Professionele laboratoriumtest

    Onze onderzoekers testen elke accuboormachine uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab. Nieuwsgierig hoe dat werkt? Bekijk het filmpje.

  • Miskoop

    Voorkom een miskoop

    Met onze test zie je in één oogopslag welke accuboormachines goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.

  • Onafhankelijk

    100% onafhankelijk

    We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.

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3 highlights uit de test

We hebben accuboormachines getest op onder andere boor- en schroefprestaties, de kwaliteit van de accu en het gebruiksgemak. En als er een klopboorfunctie op zit, testen we deze ook. Daarnaast onderwerpen we de boormachines aan een zware degelijkheidstest en beoordelen we de veiligheid. Lees meer over hoe we accuboormachines testen.

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    1. Boren én schroeven

    Hoe goed een machine boort en schroeft meten we door veel te boren en te schroeven met elke accuboormachine. Hoe sneller en meer gaten we boren en hoe meer schroeven we schroeven, hoe beter. We gebruiken daarbij verschillende boortjes en verschillende soorten schroeven. We zien nogal wat verschil tussen de accuboormachines.

  • boormachines-200x200-2-accu

    2. Hoe lang gaat de accu mee

    We zien grote verschillen in de oplaadtijd van de accu. Bij goede machines is deze in 25 minuten weer helemaal opgeladen, maar bij de slechtere duurt dat wel meer dan 3 uur. Ook onderwerpen we de accu aan een duurtest. Wat blijkt: sommige accu's verliezen na 50 keer opladen al de helft van hun capaciteit.

  • boormachines-200x200-3-veiligheid

    3. Hoe lang gaat de boormachine mee

    Alle accuboormachines ondergaan ook een levensduurtest. Daarbij laten we de accuboormachine urenlang draaien, om een lang gebruik na te doen. Slaagt een boormachine niet voor de test, dan delen we onvoldoendes uit. En dat gebeurt nog wel eens. Ook testen we de accuboormachines op veiligheid. Sommige voldoen niet aan de normen en raden we af.

Nieuwsgierig naar de verschillen tussen accuboormachines op deze en nog veel meer punten? En welk merk je het beste kunt kiezen?
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Sandra grijs achtergrond 900x900Sandra Molenaar

Directeur Consumentenbond

'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'

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