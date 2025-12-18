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Accuboormachines vergelijken

Laatste update van de test: 18 december 2025|

Een goede accuboormachine kiezen is niet makkelijk. Wij helpen je.

Keuzehulp

  • Lux 20V accuklopboormachine (zonder accu)
    Lux20V accuklopboormachine (zonder accu)
    Klopboormachine|0 accu's|18 V

    € 43,-

    Richtprijs

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • Bosch EasyDrill 18V-38 (1 accu 2.5 Ah)
    BoschEasyDrill 18V-38 (1 accu 2.5 Ah)
    Schroefboormachine|1 accu|18 V

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • Bosch EasyDrill 18V-38 (1 accu 2.0 Ah)
    BoschEasyDrill 18V-38 (1 accu 2.0 Ah)
    Schroefboormachine|1 accu|18 V

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • Black+Decker BCD003N-XJ (zonder accu)
    Black+DeckerBCD003N-XJ (zonder accu)
    Klopboormachine|0 accu's|18 V

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • Skil 3021CA (geen accu's)
    Skil3021CA (geen accu's)
    Klopboormachine|0 accu's|18 V

    € 70,-

    Richtprijs

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • Black+Decker BCD003C2K-QW (1 accu 1.5Ah en koffer)
    Black+DeckerBCD003C2K-QW (1 accu 1.5Ah en koffer)
    Klopboormachine|2 accu's|18 V

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • Black+Decker BCD0032S120-QW (2 accu's 1.5 Ah, tas en accessoireset)
    Black+DeckerBCD0032S120-QW (2 accu's 1.5 Ah, tas en accessoireset)
    Klopboormachine|2 accu's|18 V

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • Black+Decker BCD003C1K (1 accu 1.5 Ah)
    Black+DeckerBCD003C1K (1 accu 1.5 Ah)
    Klopboormachine|1 accu|18 V

    € 90,-

    Richtprijs

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • Skil 3021HB (2 accu's 2.0 Ah)
    Skil3021HB (2 accu's 2.0 Ah)
    Klopboormachine|2 accu's|18 V

    € 100,-

    Richtprijs

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • Worx WX354.9 (zonder accu)
    WorxWX354.9 (zonder accu)
    Klopboormachine|0 accu's|20 V

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • Makita DHP484Z (zonder accu)
    MakitaDHP484Z (zonder accu)
    Klopboormachine|0 accu's|18 V

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • Makita DHP484ZJ (zonder accu met koffer)
    MakitaDHP484ZJ (zonder accu met koffer)
    Klopboormachine|0 accu's|18 V

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • Worx WX354 (2 accu's 2.0 Ah)
    WorxWX354 (2 accu's 2.0 Ah)
    Klopboormachine|2 accu's|20 V

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • Makita DHP484RTJ (2 accu's 5.0 Ah)
    MakitaDHP484RTJ (2 accu's 5.0 Ah)
    Klopboormachine|2 accu's|18 V

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • Lux 20V accuboormachine (zonder accu)
    Lux20V accuboormachine (zonder accu)
    Schroefboormachine|0 accu's|18 V

    € 28,-

    Richtprijs

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • Wesco WS2404.9 (zonder accu)
    WescoWS2404.9 (zonder accu)
    Schroefboormachine|0 accu's|18 V

    € 30,-

    Richtprijs

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • Lux 20V accuboormachine (1 accu 2.0 Ah)
    Lux20V accuboormachine (1 accu 2.0 Ah)
    Schroefboormachine|1 accu|18 V

    € 47,-

    Richtprijs

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • Worx WX108.9 (zonder accu)
    WorxWX108.9 (zonder accu)
    Schroefboormachine|0 accu's|18 V

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

Boormachines getest

Accuboormachines zijn er in verschillende soorten. We testen lichte en zware accuboren voor schroefwerk en het zwaardere boorwerk. Uit onze test blijkt dat een goede boormachine met accu niet duur hoeft te zijn. Een heel goedkope boormachine is meestal niet goed.
We testen accuboormachines van onder meer Makita, Bosch, Gamma, deWalt en merken die je bij Hornbach, Praxis en andere bouwmarkten koopt. We testen hoe goed de boormachine kan boren en schroeven en hoe goed de accu is. Veiligheid is ook belangrijk, dus onveilige of snel kapotte boormachines krijgen puntenaftrek.

Boormachine kopen

De beste koop doe je door een boormachine in een set met koffer en extra accu te kopen. Zo zit je nooit met een lege accu als je moet boren. Er zijn nog andere zaken waar je op kunt letten voor je een boormachine koopt.

Boormachines vergelijken

Kies voor een zware schroefboormachine als je goed wilt kunnen boren. Voor schroeven volstaat een lichtere. Vergelijk boormachines op voltage, aantal accu's en soort motor. Een koolborstelloze motor is beter. Daarnaast vergelijk je op het aantal versnellingen en koppelstanden van de boormachine. En voor schroeven kijk je naar het maximale koppel.

Accuboormachines per merk