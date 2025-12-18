Accuboormachines vergelijken

Boormachines getest

Accuboormachines zijn er in verschillende soorten. We testen lichte en zware accuboren voor schroefwerk en het zwaardere boorwerk. Uit onze test blijkt dat een goede boormachine met accu niet duur hoeft te zijn. Een heel goedkope boormachine is meestal niet goed.

We testen accuboormachines van onder meer Makita, Bosch, Gamma, deWalt en merken die je bij Hornbach, Praxis en andere bouwmarkten koopt. We testen hoe goed de boormachine kan boren en schroeven en hoe goed de accu is. Veiligheid is ook belangrijk, dus onveilige of snel kapotte boormachines krijgen puntenaftrek.

Boormachine kopen

De beste koop doe je door een boormachine in een set met koffer en extra accu te kopen. Zo zit je nooit met een lege accu als je moet boren. Er zijn nog andere zaken waar je op kunt letten voor je een boormachine koopt.

Boormachines vergelijken

Kies voor een zware schroefboormachine als je goed wilt kunnen boren. Voor schroeven volstaat een lichtere. Vergelijk boormachines op voltage, aantal accu's en soort motor. Een koolborstelloze motor is beter. Daarnaast vergelijk je op het aantal versnellingen en koppelstanden van de boormachine. En voor schroeven kijk je naar het maximale koppel.