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HiKOKI accuboormachine

Welke HiKOKI accuboormachine komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van HiKOKI accuboormachines en vergelijk de HiKOKI accuboormachine met andere accuboormachines.
Laatste update van de test: 18 december 2025

Keuzehulp

  • HiKOKI DS18DDW4Z (zonder accu)
    HiKOKIDS18DDW4Z (zonder accu)
    Schroefboormachine|0 accu's|18 V

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • HiKOKI DS18DDW2Z (zonder accu, met koffer)
    HiKOKIDS18DDW2Z (zonder accu, met koffer)
    Schroefboormachine|0 accu's|18 V

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • HiKOKI DS18DDWRZ (2 accu's 2.0 Ah, koffer)
    HiKOKIDS18DDWRZ (2 accu's 2.0 Ah, koffer)
    Schroefboormachine|2 accu's|18 V

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • HiKOKI DS18DBSLWNZ
    HiKOKIDS18DBSLWNZ
    Schroefboormachine|2 accu's|18 V

    Prijs niet beschikbaar

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • HiKOKI DS18DBL2W2Z (zonder accu)
    HiKOKIDS18DBL2W2Z (zonder accu)
    Schroefboormachine|0 accu's|18 V

    Prijs niet beschikbaar

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • HiKOKI DV18DBL2 W2Z (zonder accu, koffer)
    HiKOKIDV18DBL2 W2Z (zonder accu, koffer)
    Klopboormachine|0 accu's|18 V

    Prijs niet beschikbaar

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • HiKOKI DV18DBL2 WPZ (2 accu's 5.0 Ah)
    HiKOKIDV18DBL2 WPZ (2 accu's 5.0 Ah)
    Klopboormachine|2 accu's|18 V

    Prijs niet beschikbaar

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

Accuboormachines per merk