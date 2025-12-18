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Skil accuboormachine

Welke Skil accuboormachine komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Skil accuboormachines en vergelijk de Skil accuboormachine met andere accuboormachines.
Laatste update van de test: 18 december 2025

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  • Skil 3021CA (geen accu's)
    Skil3021CA (geen accu's)
    Klopboormachine|0 accu's|18 V

    € 70,-

    Richtprijs

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • Skil 3021HB (2 accu's 2.0 Ah)
    Skil3021HB (2 accu's 2.0 Ah)
    Klopboormachine|2 accu's|18 V

    € 100,-

    Richtprijs

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • Skil 3021HC (2 accu's 2.0 Ah, snellader en 100 accessoireset)
    Skil3021HC (2 accu's 2.0 Ah, snellader en 100 accessoireset)
    Klopboormachine|2 accu's|18 V

    Prijs niet beschikbaar

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • Skil 3021HA (2 accu's 2.0 Ah en snellader)
    Skil3021HA (2 accu's 2.0 Ah en snellader)
    Klopboormachine|2 accu's|18 V

    Prijs niet beschikbaar

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • Skil 3011CA (zonder accu)
    Skil3011CA (zonder accu)
    Schroefboormachine|0 accu's|18 V

    € 60,-

    Richtprijs

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • Skil 3011AA (1 accu 2.0 Ah)
    Skil3011AA (1 accu 2.0 Ah)
    Schroefboormachine|1 accu|18 V

    € 70,-

    Richtprijs

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • Skil 3011HB (2 accu's 2.0 Ah, koffer)
    Skil3011HB (2 accu's 2.0 Ah, koffer)
    Schroefboormachine|2 accu's|18 V

    € 90,-

    Richtprijs

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • Skil 3065CA (zonder accu)
    Skil3065CA (zonder accu)
    Schroefboormachine|0 accu's|18 V

    € 85,-

    Richtprijs

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • Skil 3065GA (1 accu 2.0Ah)
    Skil3065GA (1 accu 2.0Ah)
    Schroefboormachine|1 accu|18 V

    Prijs niet beschikbaar

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • Skil 3070HC (2 accu's 2.0 Ah)
    Skil3070HC (2 accu's 2.0 Ah)
    Klopboormachine|2 accu's|18 V

    Prijs niet beschikbaar

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • Skil 3008HC
    Skil3008HC
    Schroefboormachine|2 accu's|18 V

    Prijs niet beschikbaar

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • Skil 3008AA
    Skil3008AA
    Schroefboormachine|1 accu|18 V

    Prijs niet beschikbaar

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • Skil 3008CA (zonder accu)
    Skil3008CA (zonder accu)
    Schroefboormachine|0 accu's|18 V

    Prijs niet beschikbaar

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

Accuboormachines per merk