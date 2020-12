Hoe wij accuboormachines testen

Wij testen jaarlijks accuboormachines. In deze test tellen schroef- en boorprestaties, de prestaties van de accu en het gebruiksgemak het zwaarst. Ook kijken we naar de degelijkheid en veiligheid van de machines. Op deze pagina leggen we uit hoe we testen en hoe onze testoordelen tot stand komen.

Prestaties schroeven en boren

Schroeven

We testen met verschillende schroeven in hout en metaal. Hierbij meten we of de schroef correct in het materiaal geschroefd is, hoe lang dit heeft geduurd en hoeveel energie dat kostte. Daarnaast beoordelen we:

of je op lage snelheid kunt beginnen;

hoe goed de machine reageert op snelheidsveranderingen (indrukken of loslaten trekker);

hoe stabiel de machine is tijdens het schroeven.

Boren

We boren in hout en metaal, en meten of het gat correct is gemaakt en hoe lang dit heeft geduurd.

Accuprestaties

Bij de accuprestaties testen we hoe lang een accuboormachine kan boren en schroeven. Zowel met een volle accu als met een accu die 15 minuten opgeladen is. We meten ook de zelfontlading van de accu: de afname in gebruiksduur wanneer je de machine niet gebruikt. Met een levensduurtest kijken we of de capaciteit verandert als we de accu 300 keer opladen en leeg laten lopen.

Gebruiksgemak

Voor het bepalen van het gebruiksgemak voeren we gebruikerstests uit. Verschillende personen, zoals linkshandigen en mensen met kleine handen, beoordelen onder andere de bediening. Daarnaast wegen zaken als gewicht, stabiliteit en hoe goed de instellingen zijn aangegeven mee. Ook kijken we naar de levering: accuboormachines met 2 accu's in plaats van 1 scoren beter, en boormachines zonder koffer krijgen minpunten.

Degelijkheid

We koppelen de accuboormachines aan een permanente stroomvoorziening en we laten hem duizenden keren draaien. We simuleren hiermee jarenlang gebruik. Functioneert de boormachine hierna niet meer zoals zou moeten of heeft hij het helemaal begeven, dan wordt het totaaloordeel hierop afgewaardeerd.

Veiligheid

We testen onder andere op elektrische veiligheid en brandveiligheid. Is er op de machine niets aan te merken, dan wegen we de veiligheid niet mee in het testoordeel. Bij veiligheidsrisico's wordt het totaaloordeel beperkt.

