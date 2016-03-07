Hoe wij accuboormachines testen

Boren

We boren veelvuldig in hout en metaal, en meten of de gaten juist zijn gemaakt en hoe lang het duurde. Daarbij zorgen we ervoor dat het hout waarin we boren van een vergelijkbare dichtheid is bij elke boormachine.

Ook gebruiken we steeds nieuwe boortjes van exact hetzelfde type per machine. Dit kost behoorlijk wat hout en boortjes per test, maar zo kunnen we de boormachines goed met elkaar vergelijken.

Bekijk welke accuboormachines als Beste uit de Test komen of vergelijk alle boormachines uit onze test.

Schroeven

We testen met schroeven van verschillende lengtes en diktes en schroeven deze in hout en metaal. Hierbij meten we of de schroef juist in het materiaal geschroefd is. En of de schroef er in 1 keer inging of dat er meerdere pogingen nodig waren. Ook keken we hoe lang het inschroeven duurde en hoeveel energie dat kostte. Daarnaast beoordelen we:

Of je op lage snelheid kunt beginnen.

Hoe goed de machine reageert op snelheidsveranderingen (indrukken of loslaten trekker).

Hoe stabiel de machine is tijdens het schroeven.

Klopboorfunctie

Met de klopboorfunctie draait de boorkop én beweegt hij ook snel heen-en-weer in de lengterichting: het 'kloppen'. Heeft de boormachine zo'n klopboorfunctie, dan testen we deze vanzelfsprekend ook.

We boren meerdere gaten tot een bepaalde diepte in graniet en beton en met verschillende boordiktes. Daarbij meten we hoelang het duurt om een gat te boren. Halen we de gewenste diepte niet, dan meten we hoe diep het gat is geworden.

Accu en lader

Hierbij testen we hoe lang een accuboormachine kan boren en schroeven op 1 accu-lading. Dat meten we zowel met een volle accu als met een accu die slechts 15 minuten opgeladen is.

Ook kijken we hoe snel de meegeleverde (snel)lader de accu weer oplaadt. Daarnaast meten we ook de zelfontlading van de accu. Dat is de afname in gebruiksduur wanneer je de machine niet gebruikt. En met een levensduurtest kijken we hoeveel de capaciteit van de accu afneemt als we deze 300 keer opladen en leeg laten lopen.

Gebruiksgemak

Voor het bepalen van het gebruiksgemak voeren we gebruikerstests uit. Verschillende personen beoordelen onder andere de bediening. Zoals linkshandigen en mensen met kleine handen. Hoe goed ligt de boormachine in de hand? Hoe goed kun je de trekker bedienen? En hoe makkelijk kun je het vermogen dat de boormachine dan levert 'controleren'?

Daarnaast wegen zaken als gewicht, stabiliteit en hoe goed de instellingen zijn aangegeven mee. Ook kijken we naar wat er meegeleverd wordt. Accuboormachines met 2 accu's in plaats van 1 scoren beter. En als er een koffer bij zit, levert dat pluspunten op.

Degelijkheid en veiligheid

We koppelen de accuboormachines aan een permanente stroomvoorziening en we laten hem duizenden keren draaien en werken. We simuleren hiermee jarenlang gebruik. Wanneer de boormachine ook een klopboorfunctie heeft, doen we ook een aparte duurtest met deze functie. Functioneert de boormachine hierna niet meer zoals zou moeten of heeft hij het helemaal begeven? Dan krijgt hij een lager cijfer.

Ook testen we op elektrische veiligheid en brandveiligheid. Is er op de machine niets aan te merken? Dan wegen we de veiligheid niet mee in het testoordeel. Bij een veiligheidsrisico krijgt de boormachine een lager cijfer.

Beste Koop

Bij het bepalen van de Beste Koop gaan we uit van sets met minstens 1 meegeleverde accu. Zit er geen accu bij? Dan tellen we de kosten van een geschikte losse accu bij de aanschafprijs op. Het model met de beste verhouding tussen de testkwaliteit en de aanschafkosten wordt Beste Koop.

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