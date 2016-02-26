Gebruikstips voor je accuboormachine

Vrijwel alle accuboormachines hebben een lithium-ion-accu, kortweg Li-Ion genoemd. De levensduur van zulke accu's houd je zo goed mogelijk als je ze op een goede manier opslaat.

Bewaar een accu nooit helemaal leeg of juist vol. Een lading van zo'n 50% tot 80% is prima.

Bewaar een accu niet in de oplader.

Bewaar een accu op een droge plek.

Bewaar een accu op een plek die niet te warm of te koud is: tussen de 10°C en 20°C is prima.

Laad een weggelegde accu kort even bij na een paar maanden.

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Accuboormachines met een goede score voor accu en opladen (alleen voor leden)