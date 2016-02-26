Gebruikstips voor je accuboormachine

Niet elke taak kun je met alle boortjes uitvoeren. We geven je tips voor het gebruik van je accuboormachine.
Expert accuboormachines
Vrijwel alle accuboormachines hebben een lithium-ion-accu, kortweg Li-Ion genoemd. De levensduur van zulke accu's houd je zo goed mogelijk als je ze op een goede manier opslaat.
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Accuboormachines met een goede score voor accu en opladen (alleen voor leden)
Een houtspiraalboor herken je aan de scherpe punt om in het hout te drukken, zodat de boor niet wegloopt. Deze boortjes zijn er in vele maten. Je gebruikt ze bijvoorbeeld om een gat te boren in hout, zodat je er makkelijker een schroef indraait.
Wanneer je direct schroeft in hout kan het hout splijten. Begin langzaam met boren. Voer de snelheid op zodra de boor goed gepakt heeft.
Dit is een houtboor voor grote boordiameters en diepere gaten.
Als je gaat schroeven kun je het eerste stukje voorboren met een speciale verzinkboor. Werk je de schroefkop mooi weg. Deze boren zijn er voor hout en metaal.
Ook wel de '7-gatenzaag' genoemd. Dit is een set van meerdere ronde zagen die je op een boormachine kunt zetten. Ideaal voor boren van gaten in hout met hele grote diameters.
Metaalboren hebben geen scherpe punt en zijn meestal gemaakt van speciaal staal (High Speed Steel), dat extra warm kan worden. Deze boren zijn ook geschikt voor het boren in kunststof.
Een betonboor lijkt op een steenboor, maar is minder scherp. Een betonboor verbrijzelt het beton en is daarom niet geschikt voor andere materialen dan beton. Deze boor heeft vaak een SDS-plus aansluiting voor in boorhamers.
Dit is een speciale boor voor steen en heeft een scherp snijvlak.
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Accuboormachines met een goede score voor boren (alleen voor leden)