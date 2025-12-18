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Worx accuboormachine

Welke Worx accuboormachine komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Worx accuboormachines en vergelijk de Worx accuboormachine met andere accuboormachines.
Laatste update van de test: 18 december 2025

Keuzehulp

  • Worx WX354.9 (zonder accu)
    WorxWX354.9 (zonder accu)
    Klopboormachine|0 accu's|20 V

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • Worx WX354 (2 accu's 2.0 Ah)
    WorxWX354 (2 accu's 2.0 Ah)
    Klopboormachine|2 accu's|20 V

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • Worx WX108.9 (zonder accu)
    WorxWX108.9 (zonder accu)
    Schroefboormachine|0 accu's|18 V

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • Worx WX108.3
    WorxWX108.3
    Schroefboormachine|1 accu|18 V

    Prijs niet beschikbaar

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • Worx WX108.1
    WorxWX108.1
    Schroefboormachine|2 accu's|18 V

    Prijs niet beschikbaar

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • Worx WX100.1
    WorxWX100.1
    Schroefboormachine|2 accu's|20 V

    € 205,-

    Richtprijs

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • Worx WX 175.9 (zonder accu)
    WorxWX 175.9 (zonder accu)
    Schroefboormachine|0 accu's|20 V
    Niet getest

    € 120,-

    Richtprijs

    Boren en schroeven

    Niet getest

    Accu & lader

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Degelijkheid & veiligheid

    Niet getest

Accuboormachines per merk