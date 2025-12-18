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Milwaukee accuboormachine

Welke Milwaukee accuboormachine komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Milwaukee accuboormachines en vergelijk de Milwaukee accuboormachine met andere accuboormachines.
Laatste update van de test: 18 december 2025

Keuzehulp

  • Milwaukee M12 FDD-0 (zonder accu)
    MilwaukeeM12 FDD-0 (zonder accu)
    Schroefboormachine|0 accu's|12 V

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • Milwaukee M18 FDD2-0X (zonder accu)
    MilwaukeeM18 FDD2-0X (zonder accu)
    Schroefboormachine|0 accu's|18 V

    Prijs niet beschikbaar

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • Milwaukee M12 FDD-202X
    MilwaukeeM12 FDD-202X
    Schroefboormachine|2 accu's|12 V

    Prijs niet beschikbaar

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • Milwaukee M18 FDD2-502X
    MilwaukeeM18 FDD2-502X
    Schroefboormachine|2 accu's|18 V

    Prijs niet beschikbaar

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • Milwaukee M18 ONEPD2-502X (2 accu's 5.0 Ah)
    MilwaukeeM18 ONEPD2-502X (2 accu's 5.0 Ah)
    Klopboormachine|2 accu's|18 V

    Prijs niet beschikbaar

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • Milwaukee M18 ONEPD2-0X (zonder accu)
    MilwaukeeM18 ONEPD2-0X (zonder accu)
    Klopboormachine|0 accu's|18 V

    Prijs niet beschikbaar

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

Accuboormachines per merk