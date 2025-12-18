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Einhell accuboormachine

Welke Einhell accuboormachine komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van Einhell accuboormachines en vergelijk de Einhell accuboormachine met andere accuboormachines.
Laatste update van de test: 18 december 2025

Keuzehulp

  • Einhell TE-CD 18 Li-i BL Solo (zonder accu)
    EinhellTE-CD 18 Li-i BL Solo (zonder accu)
    Klopboormachine|0 accu's|18 V

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • Einhell TE-CD 18 Li-i BL Kit
    EinhellTE-CD 18 Li-i BL Kit
    Klopboormachine|2 accu's|18 V

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • Einhell TE-CD 18/50 Li BL Solo (zonder accu)
    EinhellTE-CD 18/50 Li BL Solo (zonder accu)
    Schroefboormachine|0 accu's|18 V

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • Einhell TE-CD 18/50 Li BL Kit
    EinhellTE-CD 18/50 Li BL Kit
    Schroefboormachine|2 accu's|18 V

    Boren en schroeven

    Accu & lader

    Gebruiksgemak

    Degelijkheid & veiligheid

  • Einhell TC-SD 3,6 Li
    EinhellTC-SD 3,6 Li
    Schroevendraaier|1 accu|4 V
    Niet getest

    Boren en schroeven

    Niet getest

    Accu & lader

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Degelijkheid & veiligheid

    Niet getest

  • Einhell TE-CD 18 Li E - solo
    EinhellTE-CD 18 Li E - solo
    Schroefboormachine|0 accu's|18 V
    Niet getest

    Boren en schroeven

    Niet getest

    Accu & lader

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Degelijkheid & veiligheid

    Niet getest

  • Einhell TE-CD 18 Li BL Solo (zonder accu)
    EinhellTE-CD 18 Li BL Solo (zonder accu)
    Schroefboormachine|0 accu's|18 V
    Niet getest

    Boren en schroeven

    Niet getest

    Accu & lader

    Niet getest

    Gebruiksgemak

    Niet getest

    Degelijkheid & veiligheid

    Niet getest

Accuboormachines per merk