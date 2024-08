18v accuboormachines getest

We testen regelmatig verschillende 18v accuboormachines in verschillende prijsklassen van merken als Makita, Bosch en Metabo. We beoordelen onder andere de kwaliteit en duurzaamheid. We kijken ook naar de accuduur, oplaadtijd, gebruiksgemak en boorkracht. Zo helpen we je een goede keuze te maken.

De resultaten van onze tests vind je terug in onze vergelijker. Hier kun je zelf filteren op de eigenschappen die jij belangrijk vindt. Je moet wel ingelogd zijn met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap.

18v accuboormachines kopen

Als je een 18v accuboormachine koopt zijn er verschillende factoren om rekening mee te houden. Denk aan de accucapaciteit, die bepaalt hoe lang je kunt werken zonder op te laden. Ook de boorkracht is belangrijk. Die geeft aan hoe goed de machine door harde materialen kan boren.

Verder is het handig om te letten op het gewicht en het ergonomische ontwerp van de boormachine. Zeker als je lang achter elkaar gaat werken. Sommige machines worden geleverd met extra accessoires zoals een koffer en een reserveaccu.

Zwaardere boormachines zijn vaak duurder dan lichtere. Dus kijk waar de boormachine van je keuze in de aanbieding is.

18v accuboormachines vergelijken

Onze vergelijker biedt een handige manier om verschillende 18v accuboormachines naast elkaar te zetten. Filter ze eerst op je wensen en voeg ze dan toe aan de vergelijking. Zo zie je in 1 oogopslag de verschillen in specificaties, prijzen en prestaties. Zo helpen we je de juiste accuboormachine te vinden voor jouw klus.