Accu-klopboormachines

GSB 18V-110 C (zonder accu in L-Boxx)

Accuboormachines met klopboorfunctie getest

In de test accuboormachines beoordelen we ook accuboormachines met klopboorfunctie. Een accuklopboormachine kan ook in de boorrichting bewegen en dus kloppen. Dit maakt boren in hardere steensoorten makkelijker. We beoordelen deze machines naast boren en schroeven ook op de klopboorfunctie.

Klopboormachine met accu kopen

Als je een klopboormachine met accu wilt kopen, moet je een paar dingen in het achterhoofd houden. Een accuklopboormachine is minder krachtig dan een machine met snoer. Het verschil tussen een accuboormachine en klopboormachine is dat een 'echte' klopboor (met een snoer) vaak een veel hoger maximum toerental heeft. Daardoor kan hij makkelijker in steen boren. Ze zijn meestal niet heel duur.

Wil je toch een klopboormachine met accu? Dan kun je daar niet (goed) mee in beton boren. Voor boren in beton heb je een boorhamer nodig.

Bedenk voor je een accuklopboormachine gaat kopen welke wensen je verder hebt. Wil je er een (extra) accu en koffer bij? Moet er een lampje op zitten?

Accuklopboormachines vergelijken

Er is een aantal (professionele) accuboormachines dat goed scoort op de klopboorfunctie. Als je weet welke wensen je verder hebt kun je de accuklopboormachines filteren en vergelijken.

