Waar zijn doe-het-zelf en bouwartikelen het goedkoopst?

Als je zelf gaat klussen bespaar je flink op de uren van de vakman. Je kunt nog meer besparen door op zoek te gaan naar de voordeligste materialen. Welke bouwmarkt is het goedkoopst en loont het om aanbiedingen in de gaten te houden?

Goedkoopste bouwmarkten

Uit de prijspeiling die we deden onder bouwmarkten, doe-het-zelfzaken en enkele webshops blijkt dat Hornbach altijd de goedkoopste is. Bauhaus was net zo goedkoop, maar omdat deze Duitse keten alleen een vestiging in Groningen en Hengelo heeft lieten we deze buiten het onderzoek.

12-13% goedkoper dan gemiddeld

Bij Hornbach ben je 12-13% goedkoper uit dan gemiddeld. Bouwmarkttotaal en Kluswijs zijn de duurste: 6-9 % duurder dan gemiddeld. Een nadeel van Hornbach is dat er maar 14 vestigingen zijn in Nederland. In de helft van de provincies is er zelfs geen één. De andere bouwmarkten hebben veel meer filialen en zijn vaak verspreid over een groter gebied. Kluswijs en Hubo en Multimate hebben kleinere doe-het-zelf-zaken.

Bouwmarkt % gemiddelde prijs (100) Hornbach 87 Ikklus 93 Gamma 98 Formido 100 Karwei 100 Praxis 101 Hubo en Multimate 105 Kluswijs 106 Bouwmarkttotaal 109

Peildatum: maart 2018

Nog goedkoper uit met aanbiedingen

Alle bouwmarkten hebben aan de lopende band aanbiedingen waarmee je nog goedkoper uit bent. De grotere bouwmarkten zoals Gamma, Karwei, Praxis en Formido hebben bijna altijd flinke kortingen op een product naar keuze, het hele assortiment op een bepaalde (zater)dag, of een hele serie, merk of assortimentsgroep. De kleinere bouwmarkten hebben ook kortingen, maar minder breed.

Laagsteprijsgarantie

Hornbach heeft geen kortingen maar is dankzij de laagsteprijsgarantie altijd de goedkoopste. Als een product ergens anders goedkoper is, krijg je het bij Hornbach voor die prijs en nog een extra korting van 10%. Je moet dan wel aan kunnen tonen dat de concurrent goedkoper is. Dan kan eenvoudig met een print van de website of folder.

Online bestellen

Bij alle bouwmarkten kun je online bestellen. Ikklus.nl en bouwmarkttotaal hebben zelfs geen winkels. Als je online koopt, betaal je meestal wel verzendkosten. Afhankelijk van het formaat van de bestelde spullen lopen die uiteen van gratis tot €3,95-5,95 voor kleine pakketten en van €15-39,95 voor grote. De folderaanbiedingen zijn ook altijd geldig online. Bij Kluswijs kun je alleen een wisselende top 100 online bestellen. Voor andere producten moet je naar 'een filiaal in de buurt', als dat er is.

Deelassortimenten

Voor elektrisch gereedschap ben je over de hele linie het voordeligst uit bij Coolblue en Bol.com. Van het elektrisch gereedschap dat we zochten had Hornbach te weinig in het assortiment. Daarom kunnen we daar over de hele linie niets over zeggen. Voor de 6 apparaten die ze wel hadden, waren ze de goedkoopste. Voor alle overige producten die we onderzochten, zoals handgereedschap en bouwmateriaal, ben je het voordeligst uit bij Hornbach.

Verf vaak voordelig

Als je de aanbiedingen in de gaten houdt, hoef je voor verf maar zelden de reguliere prijs te betalen. Dat geldt niet alleen voor de huismerken maar ook voor kwaliteitsmerken zoals Flexa en Histor. Is een verf niet in de aanbieding dan loont het om 1 of 2 weken te wachten. Onder andere Formido, Gamma en Praxis hebben regelmatig Flexa en Histor in de aanbieding.

