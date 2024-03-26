Waar zijn doe-het-zelf en bouwartikelen het goedkoopst?

De goedkoopste

Uit onze prijspeiling blijkt dat Hornbach de goedkoopste bouwmarkt is. Bauhaus volgt op korte afstand. Bij Hornbach ben je 16% goedkoper uit dan het gemiddelde van de onderzochte bouwmarkten. Bauhaus zit daar vlak achter met een prijsniveau dat 15% onder het gemiddelde ligt.

Bouwmarkten Goedkoper of duurder dan gemiddeld Hornbach -16% Bauhaus -15% Gamma +5% Hubo +6% Karwei +6% Praxis +7% Kluswijs +11%

* Peildatum: 15 januari 2026. Exclusief aanbiedingen en kortingspassen.

Ons advies

Het verschil tussen de bouwmarkten wordt groter. Twee jaar geleden was Hornbach nog 14% goedkoper dan gemiddeld en 4 jaar geleden 11%. Inmiddels is dat verschil opgelopen tot 16%. Ook Bauhaus zit inmiddels met 15% ruim onder het gemiddelde prijsniveau. Beide ketens zijn van Duitse oorsprong.

Nederlandse bouwmarkten lijken moeilijk met deze prijzen te kunnen concurreren. Dat hangt samen met hun strategie. In Nederland wordt sterk ingezet op aanbiedingen, zoals 50% korting of 1+1 gratis. Die kortingen moeten worden terugverdiend met hogere basisprijzen. Dat patroon kennen we ook uit de supermarkt: zonder aanbieding betaal je relatief veel. En als je midden in een klus zit, wil je meestal niet wachten tot een product in de aanbieding is. Bij Hornbach en Bauhaus zie je juist het omgekeerde: nauwelijks aanbiedingen, maar structureel lage basisprijzen.

Laagsteprijsgarantie

Hornbach en Bauhaus werken dus niet met aanbiedingen, maar bieden wel een laagsteprijsgarantie. Kun je met een folder of website aantonen dat een product bij een concurrent goedkoper is, dan krijg je het voor die lagere prijs. Daarbovenop krijg je bij Bauhaus nog eens 12% extra korting en bij Hornbach 10%. Omdat ook aanbiedingen van andere bouwmarkten meetellen, kun je met wat uitzoekwerk vrijwel altijd het voordeligst uit zijn bij deze 2 ketens.

Er gelden wel voorwaarden. Zo zijn maatwerkproducten, huismerken en buitenlandse webwinkels uitgesloten. Wij onderzochten hoe vaak de garantie in de praktijk bruikbaar is. Als je binnen de voorwaarden blijft, lukt dat bij Bauhaus bij ongeveer een kwart van de producten. Bij Hornbach was dat bij ongeveer 1 op de 16 producten het geval. Vooral bij Bauhaus loont het dus om prijzen te vergelijken.

Huismerken goedkoper dan A-merken

Bouwmarkten verkopen steeds meer huismerken, onder meer bij behang, lak, muurverf, beits en handgereedschap. Het aanbod daarvan is groot bij onder meer Hornbach, Bauhaus, Gamma, Karwei en Praxis.

Wij vergeleken 14 huismerkproducten en zagen dat een mandje met huismerken gemiddeld 19% goedkoper is dan een vergelijkbaar mandje met A-merken. Ook hier zijn duidelijke verschillen tussen de bouwmarkten. Net als bij de A-merken zijn de huismerken bij Hornbach en Bauhaus vaak goedkoper. Wil je besparen, kies dan niet alleen de juiste bouwmarkt, maar ook vaker een huismerk. Eventuele kwaliteitsverschillen hebben we niet onderzocht.

Voordeelpassen en 'Vast Laag'

Met (digitale) voordeelpassen kun je bij de duurdere bouwmarkten iets goedkoper uit zijn. Door punten te sparen krijg je korting op een volgende aankoop, maar daarvoor moet je wel je gegevens delen en je pas registreren. Daarnaast zijn bij Gamma en Praxis aanbiedingen alleen geldig met een geregistreerde pas. Bij Karwei geldt dat voor de meeste aanbiedingen. Bij Hubo en KlusWijs zijn aanbiedingen ook zonder pas geldig.

Nederlandse bouwmarkten hebben producten met een zogenoemde vaste lage prijs. Praxis noemt dit ‘Vaste Lage Prijs’, Gamma ‘Altijd Laag’ en Karwei, Hubo en KlusWijs spreken van ‘Vast Laag’. Volgens de bouwmarkten gaat het om producten die structureel lager geprijsd zijn en daarom niet meedoen aan kortingsacties. Maar ook als we deze producten vergelijken met de prijzen bij Hornbach en Bauhaus, blijken ze daar meestal niet goedkoper.

Hoe wij testen

Voor dit onderzoek vergeleken we landelijke bouwmarkten waar je terechtkunt voor vrijwel al je klussen. Het gaat om winkels met een breed assortiment, zoals verf, beits, hout, plaatmateriaal en tuinartikelen. Discounters zoals Action en speciaalzaken die zich richten op 1 productgroep, bijvoorbeeld alleen verf of hout, namen we niet mee. Ook aanbiedingen bleven buiten beschouwing.

We vergeleken de prijzen van 250 artikelen. Daarbij keken we vooral naar A-merken zoals Flexa, Histor, Alabastine, Bison, Knauf en Gardena. Voor merkloze producten, zoals gipsplaten en constructiehout, vergeleken we steeds de laagste beschikbare prijs. Vaak was er per product toch maar 1 variant.