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Nieuw huis

Verhuizen vervelend? Maak het je makkelijk! Wij helpen je met van alles: van hypotheekadvies tot verhuisoffertes opvragen.

Hypotheekadvies

  • Betrouwbaar en voordelig advies voor je eerste of je volgende huis.

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In 4 stappen naar je nieuwe huis

Zelf berekenen en vergelijken

  • Hypotheek

    Hoeveel geld kun je lenen en wat ga je per maand betalen? Plus: welke bank biedt de laagste rente én de beste voorwaarden?

    Wat kan ik maximaal lenen?

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    Wat worden mijn maandlasten?

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    Wat is de laagste hypotheekrente? Vergelijken

  • Providers, leveranciers en verzekeringen

    Een verhuizing is een goed moment om te kijken naar je verzekeringen en misschien over te stappen. Kijk of jij kunt besparen.

    Internetproviders

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    Energieleveranciers

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