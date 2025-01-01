Internet providers

Prijs is belangrijk. En de kwaliteit van internet, tv en bellen natuurlijk ook. Elk kwartaal kiezen we daarom de beste provider voor internet, tv en bellen. De testoordelen zijn gebaseerd op de ervaringen van ruim 7500 consumenten. Bij het vergelijken zie je welk cijfer dit panel aan de grootste internetproviders geeft.
Je kiest een nieuw abonnement en stapt makkelijk over. Na ongeveer 2 weken krijg je het nieuwe contract toegestuurd. En binnen 4 tot 6 weken is de aansluiting geregeld. Tot die tijd werkt alles gewoon nog via je huidige provider.
De prijzen en tarieven in de vergelijker worden dagelijks ververst. Je ziet het aanbod van grote en kleine internetproviders: Budget Internet, Delta, Freedom Internet, KPN, Online.nl, Odido, Trined, SNLLR, Youfone en Ziggo.
Postcodecheck
Vul je postcode en huisnummer in. Kies wat je wilt vergelijken: alleen internet? Of internet met tv en/of bellen. Tip: hou een recente factuur bij de hand.
Vergelijken
Je ziet welke providers op jouw adres kunnen leveren en ziet welke contracten ze aanbieden. Je kunt kabel, dsl en glasvezel met elkaar vergelijken.
Kiezen
Kies een abonnement dat bij je past. Je krijgt van ons direct een bevestiging van je aanvraag. Binnen een dag ontvang je een bericht van je nieuwe provider.
Overstap
Met onze gratis overstapservice krijg jij een naadloze overstap. Je nieuwe provider neemt contact met je op voor de levering van internet, tv en/of bellen.
Bij een alles-in-1-pakket neem je internet, tv en bellen af bij 1 provider. Dat kan voordeliger zijn. Het is ook overzichtelijk als je alle diensten bij dezelfde provider afneemt.
Heb je een vaste telefoonlijn nodig? Kies dan internet en bellen. Bellen kost een vast tarief per maand. Je kunt kiezen voor bellen naar vast en mobiel, en voor bellen naar het buitenland.
Kijk je graag tv? Bij een tv-abonnement zijn standaard meer dan 50 zenders beschikbaar. Er zijn extra pakketten, zoals sport en films. Ook kun je programma’s opnemen en terugkijken en live-tv pauzeren.
Kies een internetverbinding die past bij jouw internetgedrag. Met alleen internet ben je vaak goedkoper uit. Handig als je geen tv kijkt via een provider en ook geen vaste telefoonlijn nodig hebt.
De koperen telefoonlijn is met dsl-techniek geschikt gemaakt voor snel internet en digitale televisie en bellen. Data wordt verstuurd via stroomsignalen.
Voordelen
Nadelen
Kabelaanbieders zijn van oudsher tv-aanbieders. In het signaal zitten daarom televisie, radio, internet én vaste telefonie. Je hoeft die niet allemaal te kiezen.
Voordelen
Nadelen
Internetten via glasvezel gaat heel snel. Bij een glasvezelverbinding wordt de data verstuurd via lichtsignalen.
Voordelen
Nadelen
'Als je een internetprovider kiest zijn er veel zaken om op te letten. Kies je voor glasvezel, kabel of DSL? Vind je een tv-pakket belangrijk? Het antwoord op de vraag wat de beste internetprovider is, verschilt per persoon. Gelukkig helpen wij je op weg. Vergelijk hier eenvoudig internetabonnementen en vind antwoord op je vragen.'