Internet providers

icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Cadeau button blauw stap nu over

Internet vergelijken

Je krijgt van ons €10 cadeau

Bespaar op je maandelijkse kosten

Ga je verhuizen?
Ga je verhuizen?
  • €10 korting
  • Met testoordelen
  • 100% onafhankelijk

Waarom providers vergelijken bij de Consumentenbond?

  • Vergelijken op testoordelen

Prijs is belangrijk. En de kwaliteit van internet, tv en bellen natuurlijk ook. Elk kwartaal kiezen we daarom de beste provider voor internet, tv en bellen. De testoordelen zijn gebaseerd op de ervaringen van ruim 7500 consumenten. Bij het vergelijken zie je welk cijfer dit panel aan de grootste internetproviders geeft.

  • Gemakkelijk overstappen

Je kiest een nieuw abonnement en stapt makkelijk over. Na ongeveer 2 weken krijg je het nieuwe contract toegestuurd. En binnen 4 tot 6 weken is de aansluiting geregeld. Tot die tijd werkt alles gewoon nog via je huidige provider.

  • Actueel aanbod

De prijzen en tarieven in de vergelijker worden dagelijks ververst. Je ziet het aanbod van grote en kleine internetproviders: Budget Internet, Delta, Freedom Internet, KPN, Online.nl, Odido, Trined, SNLLR, Youfone en Ziggo.

internet-vergelijken-8.3_1200x800px 1

Internetproviders vergelijken in 4 stappen

  • Stap 1

    Postcodecheck
    Vul je postcode en huisnummer in. Kies wat je wilt vergelijken: alleen internet? Of internet met tv en/of bellen. Tip: hou een recente factuur bij de hand.

  • Stap 2

    Vergelijken
    Je ziet welke providers op jouw adres kunnen leveren en ziet welke contracten ze aanbieden. Je kunt kabel, dsl en glasvezel met elkaar vergelijken.
     

  • Stap 3

    Kiezen
    Kies een abonnement dat bij je past. Je krijgt van ons direct een bevestiging van je aanvraag. Binnen een dag ontvang je een bericht van je nieuwe provider.

  • Stap 4 

    Overstap
    Met onze gratis overstapservice krijg jij een naadloze overstap. Je nieuwe provider neemt contact met je op voor de levering van internet, tv en/of bellen. 
     

Vergelijk internetproviders

Veelgestelde vragen over internet vergelijken

Welke internetabonnement past het best bij je?

In onze vergelijker kun je alle pakketten van internetproviders vergelijken. Wil je alleen internet? Of internet, tv en bellen? Kies welk pakket bij je past en bekijk direct welke internetprovider het beste aanbod heeft voor jou.

  • Alles-in-één

    Bij een alles-in-1-pakket neem je internet, tv en bellen af bij 1 provider. Dat kan voordeliger zijn. Het is ook overzichtelijk als je alle diensten bij dezelfde provider afneemt.

    Vergelijk alles-in-1

  • Internet en bellen

     Heb je een vaste telefoonlijn nodig? Kies dan internet en bellen. Bellen kost een vast tarief per maand. Je kunt kiezen voor bellen naar vast en mobiel, en voor bellen naar het buitenland. 

    Vergelijk internet en bellen 
     

  • Internet en tv

    Kijk je graag tv? Bij een tv-abonnement zijn standaard meer dan 50 zenders beschikbaar. Er zijn extra pakketten, zoals sport en films. Ook kun je programma’s opnemen en terugkijken en live-tv pauzeren.

    Vergelijk internet en tv

  • Alleen internet

    Kies een internetverbinding die past bij jouw internetgedrag. Met alleen internet ben je vaak goedkoper uit. Handig als je geen tv kijkt via een provider en ook geen vaste telefoonlijn nodig hebt. 

    Vergelijk internet only
     

Internet via glasvezel, kabel of dsl: wat kies je?

  • Dsl

    De koperen telefoonlijn is met dsl-techniek geschikt gemaakt voor snel internet en digitale televisie en bellen. Data wordt verstuurd via stroomsignalen.

    Voordelen

    • Bijna overal beschikbaar. 
    • Meerdere aanbieders, dus meer keuze. 
    • Relatief goedkoop. 

    Nadelen

    • Afstand tot wijkcentrale bepaalt de snelheid.
    • Dsl-techniek is een stuk gevoeliger dan glasvezel. 

  • Kabel

    Kabelaanbieders zijn van oudsher tv-aanbieders. In het signaal zitten daarom televisie, radio, internet én vaste telefonie. Je hoeft die niet allemaal te kiezen.

    Voordelen

    • Heel hoge downloadsnelheid mogelijk.
    • Op veel plaatsen beschikbaar. 
    • Snelheid niet afhankelijk van afstand tot wijkcentrale. 

    Nadelen

    • Weinig aanbieders, dus weinig keuze. 
    • Uploadsnelheid langzamer dan downloadsnelheid.

  • Glasvezel

    Internetten via glasvezel gaat heel snel. Bij een glasvezelverbinding wordt de data verstuurd via lichtsignalen.

    Voordelen

    • Heel hoge internetsnelheid mogelijk. 
    • Upload en download zijn gelijk (handig als je veel data verstuurt). 
    • Afstand tot de wijkcentrale maakt niet uit voor snelheid.

    Nadelen

    • Niet overal beschikbaar.

Over onze test en onze internetvergelijker

 

Stefan Vrijdag_S

Stefan Vrijdag - Expert internet

'Als je een internetprovider kiest zijn er veel zaken om op te letten. Kies je voor glasvezel, kabel of DSL? Vind je een tv-pakket belangrijk? Het antwoord op de vraag wat de beste internetprovider is, verschilt per persoon. Gelukkig helpen wij je op weg. Vergelijk hier eenvoudig internetabonnementen en vind antwoord op je vragen.'

Lees het keuzeadvies van Stefan

Nieuw & interessant

Bekijk ook onze andere vergelijkers
Internet en tv vergelijkenInternet en bellen vergelijkenInternet, tv en bellen vergelijkenInternet only vergelijken

Alle aanbieders