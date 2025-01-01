Internet providers

Vergelijken op testoordelen

Prijs is belangrijk. En de kwaliteit van internet, tv en bellen natuurlijk ook. Elk kwartaal kiezen we daarom de beste provider voor internet, tv en bellen. De testoordelen zijn gebaseerd op de ervaringen van ruim 7500 consumenten. Bij het vergelijken zie je welk cijfer dit panel aan de grootste internetproviders geeft.

Gemakkelijk overstappen

Je kiest een nieuw abonnement en stapt makkelijk over. Na ongeveer 2 weken krijg je het nieuwe contract toegestuurd. En binnen 4 tot 6 weken is de aansluiting geregeld. Tot die tijd werkt alles gewoon nog via je huidige provider.

Actueel aanbod

De prijzen en tarieven in de vergelijker worden dagelijks ververst. Je ziet het aanbod van grote en kleine internetproviders: Budget Internet, Delta, Freedom Internet, KPN, Online.nl, Odido, Trined, SNLLR, Youfone en Ziggo.