Hoe beoordelen klanten KPN?

In het panelonderzoek vragen we ruim 10.000 klanten naar hun mening over hun alles-in-1-provider. Elke maand vragen we naar eventuele storingen en de omgang van de provider met die storingen. Vier keer per jaar doen we onderzoek naar klanttevredenheid. Ook internet, bellen en tv van KPN wordt beoordeeld door zijn klanten. Bekijk de resultaten van het onderzoek en vergelijk hoe internet, bellen en tv van KPN scoort ten opzichte van andere providers.

Meld je aan voor de Providermonitor Of je nu een minder bekende provider hebt of bij de grote jongens zit. Jouw mening is belangrijk voor ons. Ik doe mee

Lees ook: wie is de beste alles-in-1-provider?

KPN Internet, tv en Bellen

KPN heeft veel mogelijkheden voor internet, tv en vaste telefonie. Bij de Consumentenbond kun je de verschillende pakketten met KPN vergelijken en ontdekken welk abonnement het beste bij je past. Of je nu op zoek bent naar snel internet, een uitgebreid digitaal tv-pakket of een alles-in-1 oplossing, je vindt hier jouw ideale abonnement voor de beste prijs. Neem de tijd om KPN te vergelijken met andere providers en bekijk of er een aantrekkelijk aanbod op je wacht. Wil je alleen het aanbod van KPN bekijken? Geen probleem, geef dat simpelweg aan met het filter in de vergelijker.

KPN biedt ook mobiele telefonie

Abonnementen van KPN

KPN heeft een uitgebreide reeks abonnementen beschikbaar. In de vergelijker kun je aangeven wat je zoekt. Wil je internet, tv en/of bellen combineren, of heb je liever internet-only? Voor het tv-abonnement kun je ook aangeven welke zender(s) je in elk geval wilt.

KPN Internet only: diverse opties voor thuis

Bij KPN kun je kiezen uit verschillende internetabonnementen met glasvezel voor thuis. De internetsnelheden variëren van 50 Mb/s tot 1 Gb/s (1.000 Mb/s) voor downloadsnelheden, en van 5 Mb/s tot 1.000 Mb/s (1 Gb/s) voor uploadsnelheden. Heb je nog geen glasvezelaansluiting, dan begin je met een standaard KPN-internetabonnement. Elk abonnement is inclusief een draadloos modem. Bij sommige aanvragen kun je profiteren van maandelijkse kortingen. Ontdek in onze internetvergelijker hoe aantrekkelijk het KPN-aanbod is in vergelijking met dat van andere providers.

KPN Glasvezel: voor stabiel en supersnel internet

KPN heeft ook internet via glasvezel. Met glasvezel krijg je niet alleen stabiel, maar ook snel internet. Je kunt kiezen uit verschillende snelheden. De maximale download- en uploadsnelheid zijn 1.000 Mb/s (1 Gb/s). Bij glasvezel zijn upload- en downloadsnelheid gelijk. Voor glasvezel betaal je bij KPN hetzelfde als voor andere internetverbindingen. Als jouw woning binnenkort wordt aangesloten op het glasvezelnetwerk blijf je dus profiteren van dezelfde tarieven voor je diensten.

KPN legt een groot deel van het glasvezelnetwerk in Nederland aan, waar . Andere providers kunnen daar ook gebruik van maken.

KPN internet en tv

Wil je zowel internet als tv van KPN ontvangen? Dat kan eenvoudig. Geef je voorkeur aan door te filteren op internet en tv. Vervolgens tonen wij jou het aanbod van KPN en andere providers voor internet en tv op jouw adres.

Interactieve tv van KPN

KPN biedt interactieve tv met toegang tot ruim 70 digitale tv-zenders, waarvan het merendeel in HD-kwaliteit is. Met KPN TV+ schakel je makkelijk tussen streamen en live tv kijken. Je kunt kiezen voor extra zenders, voor opnemen, en voor andere extra’s.

In onze vergelijker vind je gedetailleerde informatie over beschikbare zenders, ontvangers en het aantal aansluitbare tv's. Je kunt TV van KPN enkel in combinatie met internet van KPN afsluiten.

KPN Alles-in-1: internet, tv én bellen

Als je internet, tv en bellen in één pakket wil, biedt KPN alles-in-1 oplossingen. Hiermee heb je één aanspreekpunt voor al je abonnementen. Gebruik onze vergelijker en filter op internet, televisie en bellen om het alles-in-1-aanbod van KPN te bekijken.

KPN Internet en bellen

Je kut ook alleen kiezen voor internet en bellen bij KPN. Filter op internet en bellen en ontdek wat KPN aanbiedt op jouw adres. Bekijk in het overzicht de prijzen voor internet en het vaste-telefonie-abonnement.

KPN Bellen: opties en bundels

Je kunt een vast telefoonabonnement alleen afsluiten met internet, of met internet én tv. Voor bellen betaal je een vast maandbedrag, plus een starttarief van €0,15 cent en daarna een bedrag per belminuut. Wil je een extra bundel? Kies dan voor BelOnbeperkt Nederland. Daarmee bel je onbeperkt naar nummers in Nederland zolang je wilt voor een vast bedrag per maand. Bel je ook veel naar vrienden of familie in het buitenland? Kies dan voor BelOnbeperkt Altijd.

Combinatiekorting met KPN

Heb je al KPN Mobiel of Simyo-abonnement voor mobiel bellen en wil je nu ook vast internet van KPN? Geef dit aan in de vergelijker onder ‘Combinatiekorting’. Als er combinatiekoting beschikbaar is, laten we dit zien en zie je meteen hoe en waar je voordeliger uit bent.

Overstappen naar KPN of opzeggen

Wil je overstappen naar KPN? Dat kan via onze vergelijker. Kies je je nieuwe abonnement, dan zorgen wij voor de overstapservice.

Contactgegevens KPN