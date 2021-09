Hoe beoordelen klanten Freedom Internet?

In het panelonderzoek vragen we ruim 10.000 klanten naar hun mening over hun alles-in-1-provider. Elke maand vragen we naar eventuele storingen en de omgang van de provider met die storingen. Vier keer per jaar doen we onderzoek naar klanttevredenheid.

Ook internet, bellen en tv van Freedom Internet worden beoordeeld door de klanten. Bekijk de resultaten van het onderzoek en vergelijk hoe internet, bellen en tv van Freedom Internet scoren ten opzichte van die van andere providers.

Over Freedom Internet

Freedom Internet levert naast internet ook telefonie en digitale televisie. De internetsnelheden van Freedom Internet liggen tussen de 10 en 1000 Mbps, afhankelijk van je verbinding. Freedom Internet biedt namelijk internet via DSL en via glasvezel.

Bij Freedom Internet kun je er voor kiezen om een eigen modem te gebruiken in plaats van het standaard-modem dat Freedom Internet zelf in bruikleen geeft.

