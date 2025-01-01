Hoe beoordelen klanten Freedom Internet?

In het panelonderzoek vragen we ruim 10.000 klanten naar hun mening over hun alles-in-1-provider. Elke maand vragen we naar eventuele storingen en de omgang van de provider met die storingen. Vier keer per jaar doen we onderzoek naar klanttevredenheid.

Ook internet, bellen en tv van Freedom Internet worden beoordeeld door de klanten. Bekijk de resultaten van het onderzoek en vergelijk hoe internet, bellen en tv van Freedom Internet scoren ten opzichte van die van andere providers.

Meld je aan voor de Providermonitor Of je nu een minder bekende provider hebt of bij de grote jongens zit. Jouw mening is belangrijk voor ons. Ik doe mee

Lees ook: wie is de beste alles-in-1-provider?

Over Freedom Internet

Freedom Internet levert naast internet ook telefonie en digitale televisie. De internetsnelheden van Freedom Internet liggen tussen de 10 en 1000 Mbps, afhankelijk van je verbinding. Freedom Internet biedt namelijk internet via DSL en via glasvezel.

Bij Freedom Internet kun je er voor kiezen om een eigen modem te gebruiken in plaats van het standaard-modem dat Freedom Internet zelf in bruikleen geeft.

Internet bij Freedom Internet

Bij Freedom Internet heb je de keuze uit internetabonnementen met snelheden die variëren van 50 Mb/s tot 1 Gb/s. Ze bieden DSL-internet aan via het KPN-netwerk. Met je abonnement krijg je altijd ondersteuning van de helpdesk. Bij het abonnement zit de huur van een FRITZ!Box-modem inbergrepen. Als je liever je eigen hardware gebruikt, ontvang je maandelijks korting op je abonnement.

Glasvezel bij Freedom Internet

Freedom biedt ook internet via glasvezel aan, voor een stabiele en snelle verbinding. Of je hiervan kunt profiteren, hangt af van de beschikbaarheid van glasvezel op jouw adres. Als glasvezel beschikbaar is, ontvang je dit standaard en is ADSL geen optie.

Freedom Televisie

Freedom biedt interactieve tv van Canal Digitaal. Hiermee heb je toegang tot meer dan 80 tv-zenders en kun je opnemen en pauzeren. Je kunt ook tv-kijken via je tablet, smartphone en laptop. Bij het TV-compleet-pakket kun je tot 100 uur aan programma's opnemen in de Cloud en kijken naar ESPN.

Freedom Vaste telefonie

Bij Freedom heb je de mogelijkheid om te bellen via internet (VoIP) als aanvulling op je internetabonnement. Hiermee kun je bellen naar regionale telefoonnummers en 085-telefoonnummers. Klanten van Freedom bellen gratis met andere klanten van Freedom. Daarnaast heb je de keuze tussen nummerbehoud en een nieuw telefoonnummer.

Met het Bellen Vrij NL-pakket bel je gratis naar nummers in Nederland. Met Bellen Basis betaal je per seconde.

Alles-in-1 met Freedom Internet

Wil je internet, tv en bellen in één pakket? Ook dat is mogelijk bij Freedom. Kies dan voor het alles-in-1-pakket.

Overstappen naar Freedom

Maak gebruik van onze overstapservice om moeiteloos naar Freedom Internet over te stappen. Nadat je jouw nieuwe abonnement hebt aangevraagd, regelen wij alles voor je. We zorgen ervoor dat je nieuwe abonnement ingaat op de door jou opgegeven datum.

Contactgegevens Freedom Internet