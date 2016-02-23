Glasvezelnetwerk aanbieders

Bekende glasvezelnetwerk aanbieders zijn KPN, Delta en Open Dutch Fiber. Met een postcodechecker kun je zelf controleren of er glasvezel beschikbaar is op jouw adres. Of binnenkort beschikbaar komt. Ook staat er uitgebreide uitleg over de aanleg en aansluiting van glasvezel. Check de websites:

Hoe werkt het aanleggen van glasvezel?

Glasvezel aanbieders sluiten wijk voor wijk aan op hun glasvezelnetwerk. In samenwerking met gemeentes kiezen zij waar glasvezel gelegd gaat worden. Komt glasvezel in jouw wijk, dan krijg je via folders bericht. Dat gebeurt soms al maanden van tevoren.

Lang traject

Houd rekening met een lang traject. Tussen de eerste informatie en daadwerkelijk snel kunnen internetten kan zo een jaar zitten. Uit eerder panelonderzoek van ons bleek dat mensen die aangesloten zijn op het glasvezelnetwerk tevreden zijn. Bij de aanleg en aansluiting kunnen zich problemen voordoen.

Wat gebeurt er bij glasvezelaanleg?

Bij deze stappen hoef je niet thuis te zijn

Het aanleggen van glasvezel gebeurt in verschillende stappen. Voor de eerste 2 stappen hoef je niet thuis te zijn.

De glasvezelkabel wordt in de straat gelegd. Tegels worden uit de stoep gehaald om de kabel te kunnen leggen. De straat hoeft niet te worden afgesloten, maar de auto moet wel aan de kant. Tegelijkertijd wordt de glasvezelkabel ook van de straat tot aan het huis gebracht. Met een speciale boor wordt een smalle tunnel onder de tuin door naar het huis geschoten. Daarna wordt hier de glasvezelkabel door getrokken.

Bij deze stappen moet je thuis zijn

De glasvezelkabel wordt door de buitenmuur naar binnen geboord. Je kunt zelf aangeven op welke plek in huis dit moet gebeuren. In huis wordt een zogenoemde FTU geplaatst. Dit is een modem waarop de glasvezelkabel wordt aangesloten. Deze stap is alleen nodig als je ook een abonnement hebt afgesloten bij een glasvezelprovider. De providermodem moet geïnstalleerd worden om via glasvezel te internetten. De apparatuur van de glasvezelaanbieder (modem(router) en televisie-ontvanger) wordt aangesloten op de geplaatste FTU. Dit kun je zelf doen of je kunt dit laten doen door een monteur (meestal tegen betaling). Zodra de apparatuur is geïnstalleerd, kun je meteen van de diensten gebruikmaken.

Wat kost het aanleggen van glasvezel?

Het aanleggen van glasvezel is over het algemeen gratis, wanneer een hele wijk aangesloten wordt. Ligt er al glasvezel in jouw wijk, maar niet naar jouw huis? Dan zijn de aansluitkosten over het algemeen voor jouw rekening.

De kosten voor een aansluiting achteraf wanneer er al wel glasvezel ligt in jouw wijk, maar niet in jouw huis, kunnen variëren van €150 tot €1500. Afhankelijk van de afstand van je huis tot aan de al bestaande bekabeling.

Glasvezel-check op jouw postcode

In onze vergelijker zie je direct of er glasvezel internet beschikbaar is op jouw adres. Als je klikt op vergelijken kom je op een pagina met een postcodechecker.