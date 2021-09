In steeds meer gemeenten ligt glasvezel. Wat moet je doen als glasvezel ook in jouw wijk komt? Of wanneer je wilt dat het er komt? Lees wie glasvezel internet aanlegt en hoe dat in zijn werk gaat.

Wat is glasvezel?

Via glasvezelkabels kan heel snel data verstuurd worden. Veel sneller dan bij een kabel- of dsl-verbinding. Vandaar dat op steeds meer plekken in Nederland glasvezelverbindingen worden aangelegd voor internet, tv en telefoonverbindingen.

Een groot voordeel van glasvezelinternet is dat de up- en downloadsnelheid hetzelfde is. Iets versturen gaat dan even snel als iets downloaden. Hoewel glasvezel hoge snelheden aankan, betekent het niet dat een glasvezelabonnement automatisch de beste keuze is. Lees meer over het verschil tussen kabel, dsl en glasvezel.

Is er al glasvezel op mijn adres?

Ruim 3,5 miljoen huishoudens zijn aangesloten op het glasvezelnetwerk. Ongeveer 40% van deze huishoudens heeft ook daadwerkelijk een abonnement afgesloten bij een glasvezelaanbieder. Onderzoeksbureau Stratix houdt op hun 'glaskaart' bij waar in Nederland al glasvezel internet ligt.

Met een postcodechecker kun je zelf controleren of er glasvezel beschikbaar is op jouw adres. Doe de check bij de volgende glasvezelleggers:

Wat is de beste provider voor jou? Postcode Huisnr. Toev. Soort pakket Internet Internet en Bellen Internet en TV en Bellen Internet en TV TV Huidige provider Maak keuze Geen i.v.m. verhuizing Budget Alles-in-1 Caiway Delta KPN Online.nl Oxxio Tele2 Telfort Ziggo T-Mobile XS4ALL Youfone Onbekend/anders Ga naar de vergelijker Voer een geldige postcode in Voer een geldig huisnummer in Kies je huidige provider

Er ligt nog geen glasvezel: wat nu?

Zoek eerst uit of er al plannen zijn om glasvezel aan te leggen in jouw wijk. Informeer bij glasvezelpartijen. Er zijn in Nederland meerdere commerciële partijen die glasvezel aanleggen en met elkaar concurreren. Er bestaat dus geen algemene website waarop alle glasvezelactiviteiten van verschillende partijen gebundeld zijn.

KPN NetwerkNL

KPN NetwerkNL (voorheen bekend als Reggefiber) legt en beheert zo'n 80% van het huidige glasvezelnetwerk. Het bedrijf is alleen verantwoordelijk voor de aanleg van glasvezel en het onderhoud. KPN NetwerkNL levert dus geen diensten, zoals internet, bellen en tv. Daarvoor moet je een abonnement afsluiten bij een van de glasvezelproviders die actief zijn op het netwerk in jouw wijk.

Via het KPN NetwerkNL bieden verschillende providers glasvezelabonnementen aan, zoals dochteronderneming XS4ALL, Budget-Alles-in-1 of Online.nl. Maar deze partijen leggen niet zelf het glasvezelnetwerk aan.

Delta Fiber Netwerk

Zo’n 650.000 huishoudens zijn door Delta Fiber Netwerk aangesloten op het glasvezelnet. Daar komen maandelijks nieuwe adressen bij. Delta Fiber Netwerk levert verbindingen voor Delta en Caiway, maar stelt het netwerk ook open voor andere partijen. Delta Fiber Netwerk is de opvolger van Glasvezel Buitenaf, het bedrijf dat vooral glasvezel in buitengebieden aanlegde.

Met de postcodecheck op de website van Delta Fiber Netwerk kun je controleren of zij op jouw adres voor een verbinding (gaan) zorgen.

E-fiber

Ook E-fiber legt glasvezelverbindingen aan in diverse gemeentes. Je kunt je op hun site vrijblijvend inschrijven om op de hoogte gehouden te worden van eventuele toekomstige activiteiten in jouw gemeente.

T-Mobile

In 2019 startte de samenwerking tussen Primevest, T-Mobile en VolkerWessels om glasvezel aan te leggen in Den Haag, Eindhoven en Rotterdam. In april 2021 kondige T-Mobile aan dat het samen met het nieuwe glasvezelnetwerk van Open Dutch Fiber snel internet beschikbaar gaat maken in overwegend stedelijke gebieden. Open Dutch Fiber is de eigenaar van het netwerk en T-Mobile is de eerste huurder en gebruiker.

Smaakt naar meer? De Consumentengids is hét tijdschrift voor kritische consumenten. Ontdek welke producten en diensten goed uit onze tests komen. En wat je rechten zijn als consument. Lees meer artikelen

Lokale aanbieders

Enkele lokale kabelaars zijn bezig hun volledige netwerk van glasvezel te voorzien. Voorbeelden zijn Kabelnoord, Stichting Kabelnet Veendam en CAI Harderwijk, Dit zijn stichtingen zonder winstoogmerk. De kabelaar beheert in deze gevallen dus ook het netwerk en levert de diensten.

Ook zijn er lokale burgerinitiatieven om glasvezel aan te leggen, zoals HSLnet in de gemeente Heeze-Leende in Brabant.

Verkoop aan de deur

Sommige providers en glasvezelaanleggers zullen hun diensten misschien verkopen aan de deur. Zeg niet automatisch ja tegen de eerste aanbieder die langskomt. Maar doe een glasvezelcheck door prijzen en mogelijkheden van alle aanbieders te vergelijken.

Welke providers in jouw wijk actief zijn of worden, kun je opzoeken via de websites van KPN NetwerkNL, DeltaFiberNetwerk en E-fiber. Komt er glasvezel? Dan is er vaak ook een glasvezelinformatiepunt in de wijk waar je langs kunt gaan voor informatie.

Hoe gaat het aanleggen in zijn werk?

Door KPN NetwerkNL

Glasvezellegger KPN NetwerkNL sluit wijk voor wijk aan op het glasvezelnetwerk. In samenwerking met gemeentes kiezen zij waar glasvezel gelegd gaat worden. Komt glasvezel in jouw wijk, dan krijg je via folders bericht. Wat soms al maanden van tevoren gebeurt. Ook komt er een KPN NetwerkNL-medewerker langs de deur voor toelichting.

De aanleg van het glasvezelnetwerk tot in je huis is gratis. Je moet er wel toestemming voor geven.

De kabel wordt tot in huis aangelegd en wordt er een speciaal glasvezelmodem op aangesloten. Vaak is de meterkast een handige plek. Heb je besloten om een abonnement bij een glasvezelprovider te nemen? Dan levert deze provider een wifi-router in bruikleen die daarop aangesloten wordt.

Lang traject

Houd rekening met een lang traject. Tussen de eerste informatie en daadwerkelijk snel kunnen internetten kan zo een jaar zitten. De aanleg zelf duurt per wijk zo'n 3 tot 6 maanden volgens KPN NetwerkNL. Uit ons panelonderzoek bleek dat mensen die aangesloten zijn op het glasvezelnetwerk tevreden zijn. Alleen de weg ernaartoe was soms hobbelig.

Via een persoonlijke webpagina van KPN NetwerkNL kun je kijken wanneer jouw huis wordt aangesloten. Ook wanneer je eventuele abonnement in kan gaan. Zeg je abonnement bij de oude aanbieder op als je weet wanneer de apparatuur van de nieuwe aanbieder wordt geleverd. Anders kom je zonder televisie en internet te zitten.

Overige glasvezel bekabelaars

Het kan ook zijn dat glasvezelinternet wordt aangelegd door een andere partij. Zoals Delta Fiber Netwerk, E-fiber of een lokale kabelaar. Het traject ziet er dan vergelijkbaar uit, maar er kunnen lokale verschillen zijn.

Wat gebeurt er in mijn wijk en huis bij glasvezelaanleg?

Het aanleggen van glasvezel gebeurt in verschillende stappen. Voor de eerste 2 stappen hoef je niet thuis te zijn.

De glasvezelkabel wordt in de straat gelegd. Tegels worden uit de stoep gehaald om de kabel te kunnen leggen. De straat hoeft niet te worden afgesloten, maar de auto moet wel aan de kant. Tegelijkertijd wordt de glasvezelkabel ook van de straat tot aan het huis gebracht. Met een speciale boor wordt een smalle tunnel onder de tuin door naar het huis geschoten. Daarna wordt hier de glasvezelkabel door getrokken.

Bij de volgende stappen moet je wel thuis zijn.

De glasvezelkabel wordt door de buitenmuur naar binnen geboord. Je kunt zelf aangeven op welke plek in huis dit moet gebeuren. In huis wordt een zogenoemde FTU geplaatst: een speciaal modem waarop de glasvezelkabel wordt aangesloten. Deze stap is alleen nodig als je ook een abonnement hebt afgesloten bij een glasvezelprovider. De providermodem moet geïnstalleerd worden om via glasvezel te internetten. De apparatuur van de glasvezelaanbieder (modem(router) en televisie-ontvanger) wordt aangesloten op de geplaatste FTU. Dit kun je zelf doen of je kunt dit laten doen door een monteur (meestal tegen betaling). Zodra de apparatuur is geïnstalleerd, kun je meteen van de diensten gebruikmaken.

Wat zijn de kosten voor het aanleggen van glasvezel?

Het aanleggen van glasvezel door KPN NetwerkNL is over het algemeen gratis, wanneer een hele wijk aangesloten wordt. Ligt er al glasvezel in jouw wijk, maar niet naar jouw huis? Dan zijn de aansluitkosten over het algemeen voor jouw rekening. Je kunt kosteloos een haalbaarheidsonderzoek aanvragen.

De overige glasvezelbedrijven hebben vaak eenzelfde constructie, maar dan vaak met aansluitkosten in het begin. De kosten voor een aansluiting achteraf wanneer er al wel glasvezel ligt in jouw wijk, maar niet in jouw huis, kunnen variëren van €150 tot €1500. Afhankelijk van de afstand van je huis tot aan de al bestaande bekabeling.

Bekijk glasvezelaanbieders in onze Vergelijker.

Steun de Consumentenbond Wij testen jaarlijks producten en diensten. Zo helpen we jou bij het maken van de juiste keuze. Steun ons en word ook lid. Word lid

Lees meer: