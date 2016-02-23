Stefan Vrijdag Expert internetBijgewerkt op:23 februari 2026
Bekende glasvezelnetwerk aanbieders zijn KPN, Delta en Open Dutch Fiber. Met een postcodechecker kun je zelf controleren of er glasvezel beschikbaar is op jouw adres. Of binnenkort beschikbaar komt. Ook staat er uitgebreide uitleg over de aanleg en aansluiting van glasvezel. Check de websites:
Glasvezel aanbieders sluiten wijk voor wijk aan op hun glasvezelnetwerk. In samenwerking met gemeentes kiezen zij waar glasvezel gelegd gaat worden. Komt glasvezel in jouw wijk, dan krijg je via folders bericht. Dat gebeurt soms al maanden van tevoren.
Houd rekening met een lang traject. Tussen de eerste informatie en daadwerkelijk snel kunnen internetten kan zo een jaar zitten. Uit eerder panelonderzoek van ons bleek dat mensen die aangesloten zijn op het glasvezelnetwerk tevreden zijn. Bij de aanleg en aansluiting kunnen zich problemen voordoen.
Het aanleggen van glasvezel gebeurt in verschillende stappen. Voor de eerste 2 stappen hoef je niet thuis te zijn.
Het aanleggen van glasvezel is over het algemeen gratis, wanneer een hele wijk aangesloten wordt. Ligt er al glasvezel in jouw wijk, maar niet naar jouw huis? Dan zijn de aansluitkosten over het algemeen voor jouw rekening.
De kosten voor een aansluiting achteraf wanneer er al wel glasvezel ligt in jouw wijk, maar niet in jouw huis, kunnen variëren van €150 tot €1500. Afhankelijk van de afstand van je huis tot aan de al bestaande bekabeling.
In onze vergelijker zie je direct of er glasvezel internet beschikbaar is op jouw adres. Als je klikt op vergelijken kom je op een pagina met een postcodechecker.