Traag internet niet alleen in de buitengebieden

Stefan Vrijdag Expert internetBijgewerkt op:24 februari 2026
Op veel plaatsen waar nu geen of alleen nog internet via dsl ligt, wordt glasvezel aangelegd. Voor veel bewoners van buitengebieden is dat goed nieuws. Internet via dsl kan op sommige plaatsen erg traag zijn.
Er zijn nog steeds koperaansluitingen met een snelheid t/m 9 Mbit/s. Dat is niet voldoende om vlot te kunnen internetten. De afstand tot de wijkcentrale is de boosdoener. Hoe groter de afstand, hoe trager het internet. Met internet via glasvezel speelt de afstand tot de wijkcentrale geen rol. Je krijgt altijd de snelheid die je hebt afgenomen.
De aanleg van glasvezel kan lang duren. Tussen de eerste aankondiging en een werkende internetverbinding kan zo een jaar zitten. KPN is de grootste glasvezellegger in Nederland. Bij hen duurt de aanleg naar eigen zeggen tussen de 3 en 6 maanden.
Glasvezel aanleggen gaat in een aantal stappen. Het begint bij leggen van de glasvezelkabel in de straat. De straat wordt hiervoor opengemaakt. De glasvezelkabel wordt ook van de straat tot aan het huis gelegd.
Voor het vervolg moet je een afspraak maken met een monteur. Er wordt een glasvezelkabel door de buitenmuur naar binnen geboord. Je kunt zelf bepalen waar in huis dit moet gebeuren. Daarna wordt een glasvezelaansluitpunt aangelegd (meestal in de meterkast). Hierna kan de provider de verbinding activeren.
Om te kunnen internetten heb je dan alleen nog een abonnement bij een glasvezelprovider nodig. De provider levert een modem/router die je kunt aansluiten op het glasvezelaansluitpunt.
In onze vergelijker zie je direct of er glasvezel internet beschikbaar is op jouw adres. Als je klikt op vergelijken kom je op een pagina met een postcodechecker.
Met een mobielinternetverbinding heb je een alternatief voor een trage vaste lijn. Via een modem met een simkaart ontvangt je het internetsignaal. En vanuit het modem verspreid je het internet via kabel of wifi verder in huis. KPN heeft een 4G-abonnement. Odido biedt een 5G-verbinding voor in huis.