Traag internet niet alleen in de buitengebieden

Snel internet via glasvezel

Op veel plaatsen waar nu geen of alleen nog internet via dsl ligt, wordt glasvezel aangelegd. Voor veel bewoners van buitengebieden is dat goed nieuws. Internet via dsl kan op sommige plaatsen erg traag zijn.

Er zijn nog steeds koperaansluitingen met een snelheid t/m 9 Mbit/s. Dat is niet voldoende om vlot te kunnen internetten. De afstand tot de wijkcentrale is de boosdoener. Hoe groter de afstand, hoe trager het internet. Met internet via glasvezel speelt de afstand tot de wijkcentrale geen rol. Je krijgt altijd de snelheid die je hebt afgenomen.

Aanleg van glasvezel

De aanleg van glasvezel kan lang duren. Tussen de eerste aankondiging en een werkende internetverbinding kan zo een jaar zitten. KPN is de grootste glasvezellegger in Nederland. Bij hen duurt de aanleg naar eigen zeggen tussen de 3 en 6 maanden.

Glasvezel aanleggen gaat in een aantal stappen. Het begint bij leggen van de glasvezelkabel in de straat. De straat wordt hiervoor opengemaakt. De glasvezelkabel wordt ook van de straat tot aan het huis gelegd.

Glasvezel aansluiten in huis

Voor het vervolg moet je een afspraak maken met een monteur. Er wordt een glasvezelkabel door de buitenmuur naar binnen geboord. Je kunt zelf bepalen waar in huis dit moet gebeuren. Daarna wordt een glasvezelaansluitpunt aangelegd (meestal in de meterkast). Hierna kan de provider de verbinding activeren.

Om te kunnen internetten heb je dan alleen nog een abonnement bij een glasvezelprovider nodig. De provider levert een modem/router die je kunt aansluiten op het glasvezelaansluitpunt.

Glasvezel check op jouw postcode

In onze vergelijker zie je direct of er glasvezel internet beschikbaar is op jouw adres. Als je klikt op vergelijken kom je op een pagina met een postcodechecker.

Hoe krijg je glasvezel internet?

Kijk of er glasvezel in de wijk komt. Doe de check bij glasvezelleggers KPN Netwerk, Delta Fiber Netwerk , Open Dutch Fiber en Glaspoort.

Vooral de laatste richt zich op de aanleg in kleinere gemeenten, dorpen en buitengebieden.

Vooral de laatste richt zich op de aanleg in kleinere gemeenten, dorpen en buitengebieden. Klop aan bij gemeente en/of provincie. Zijn er misschien al gesprekken met providers of investeringsmaatschappijen over de aanleg van sneller internet (meestal glasvezel).

4G en 5G alternatief voor glasvezel internet

Met een mobielinternetverbinding heb je een alternatief voor een trage vaste lijn. Via een modem met een simkaart ontvangt je het internetsignaal. En vanuit het modem verspreid je het internet via kabel of wifi verder in huis. KPN heeft een 4G-abonnement. Odido biedt een 5G-verbinding voor in huis.