Over onze test & dienstverlening

Hoe wij alles-in-1-providers testen

Elk kwartaal vragen we consumenten via een online enquête in hoeverre ze storingen ondervinden voor de diensten die ze afnemen. Het gaat dan om internet, bellen en televisie. Ook vragen we elk kwartaal om de kwaliteit van deze diensten te beoordelen. Hun tevredenheid over de provider en de klantenservice als ze daarmee contact hebben gehad. Deze gegevens en oordelen verwerken we elk kwartaal tot een rangschikking van providers met daarbij een 'Beste uit de Test'.

Om een testoordeel te geven, moeten minimaal 75 consumenten per provider de enquête volledig hebben ingevuld. Vanwege deze restrictie hebben we niet voor alle providers in Nederland voldoende panelleden om een testoordeel te geven.

Hoe werkt de beoordeling van internetproviders?

De beoordeling van een provider is gebaseerd op de volgende aspecten:

Kwaliteit internetverbinding (40%)

Oordeel over de internetkwaliteit (snelheid, stabiliteit en betrouwbaarheid van de internetverbinding)

Het gemiddelde % internetstoringen afgelopen kwartaal

Het % 'altijd/(heel)vaak/ regelmatig' tragere internetverbinding dan normaal (bekabeld, niet draadloos/wifi)

Wanneer het oordeel voor 'Kwaliteit internetverbinding' lager is dan een 6,5 weegt het zwaarder mee in het bepalen van het eindoordeel

Kwaliteit digitale televisieverbinding (30%)

Oordeel over televisiekwaliteit (beeld- en geluidskwaliteit, stabiliteit en betrouwbaarheid van de televisieverbinding)

Oordeel over de kwaliteit van apparatuur (reactiesnelheid, vastlopen en onduidelijkheid bediening)

Het gemiddelde % televisiestoringen afgelopen kwartaal

Het % 'altijd/(heel)vaak/regelmatig' meer haperingen in beeld dan normaal

Het % 'altijd/(heel)vaak/regelmatig' meer haperingen in geluid dan normaal

Wanneer het oordeel voor 'Kwaliteit digitale televisieverbinding' lager is dan een 6,5 weegt het zwaarder mee in het bepalen van het eindoordeel

Kwaliteit vaste telefoonverbinding (10%)

Oordeel over de telefoonkwaliteit (gesprekskwaliteit en betrouwbaarheid van de telefoonverbinding)

Het gemiddelde % telefoonstoringen afgelopen kwartaal

Wanneer het oordeel voor 'Kwaliteit vaste telefoonverbinding' lager is dan een 6,5 weegt het zwaarder mee in het bepalen van het eindoordeel

Kwaliteit klantenservice (15%)

Algemeen oordeel

Oordeel snelheid

Oordeel deskundigheid

Oordeel vriendelijkheid

% 'ja' probleem opgelost

Providerwaardering (5%)

Algemeen oordeel over de provider

NPS

% klanten dat niet overweegt om over te stappen

Rangschikking providers

De rangschikking van de providers is op basis van hoogste rapportcijfer naar laagste rapportcijfer. Het verschil in rangorde, bijvoorbeeld tussen nummers 1 en 2, hoeft geen significant verschil te zijn. Significant betekent dat de toevalsfactor kan worden uitgesloten in de (soms kleine) verschillen. In de rangschikking van providers kan dit dus niet worden uitgesloten.

Vergelijken

De resultaten van de ProviderMonitor vind je terug in de vergelijker. Om alles-in-1-providers te vergelijken is de Consumentenbond een samenwerking aangegaan met RISK. De Consumentenbond zet de prijzen van pakketten op een rij in samenwerking met RISK. RISK werkt onafhankelijk van de alles-in-1-providers en biedt ondersteuning als je overstapt naar een andere provider.

Doe mee aan de Providermonitor

De Providermonitor is gebaseerd op ervaringen van consumenten met providers. En we zijn benieuwd naar jouw ervaring! Meld je aan en help niet alleen ons, maar ook andere consumenten. Lees hier meer over wat meedoen aan onze Providermonitor inhoudt.

Werven door providers

Providers mogen onder voorwaarden zelf klanten oproepen om deel te nemen aan de ProviderMonitor. Het is niet de bedoeling dat deze klanten selectief worden geworven en ze moeten ook anoniem blijven voor de provider. De wervende provider heeft een document met gedragsregels ondertekend. Op dit moment hebben de providers Caiway, CanalDigitaal, Freedom Internet, Odido, Online.nl, Stipte (voorheen Scarlet), Solcon, Tweak, XS4ALL, Youfone, ZeelandNet/Delta en Ziggo de verklaring ondertekend.

Predicaten

De Consumentenbond test producten en diensten en geeft die vervolgens een testoordeel mee. Naast dat testoordeel wordt ook een richtprijs van een product of dienst bepaald. Op basis daarvan wordt de prijs-kwaliteitverhouding berekend en kan een getest product of een dienst binnen zijn groep of categorie een predicaat meekrijgen.

Bedrijven mogen onder heldere voorwaarden een licentie nemen op het uitgedeelde predicaat, zodat ze het logo in hun reclame-uitingen kunnen gebruiken.