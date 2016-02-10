Over onze test & dienstverlening

Stefan Vrijdag Expert internetBijgewerkt op:7 november 2025
Elk kwartaal vragen we consumenten via een online enquête in hoeverre ze storingen ondervinden voor de diensten die ze afnemen. Het gaat dan om internet, bellen en televisie. Ook vragen we elk kwartaal om de kwaliteit van deze diensten te beoordelen. Hun tevredenheid over de provider en de klantenservice als ze daarmee contact hebben gehad. Deze gegevens en oordelen verwerken we elk kwartaal tot een rangschikking van providers met daarbij een 'Beste uit de Test'.
Om een testoordeel te geven, moeten minimaal 75 consumenten per provider de enquête volledig hebben ingevuld. Vanwege deze restrictie hebben we niet voor alle providers in Nederland voldoende panelleden om een testoordeel te geven.
De beoordeling van een provider is gebaseerd op de volgende aspecten:
De rangschikking van de providers is op basis van hoogste rapportcijfer naar laagste rapportcijfer. Het verschil in rangorde, bijvoorbeeld tussen nummers 1 en 2, hoeft geen significant verschil te zijn. Significant betekent dat de toevalsfactor kan worden uitgesloten in de (soms kleine) verschillen. In de rangschikking van providers kan dit dus niet worden uitgesloten.
De resultaten van de ProviderMonitor vind je terug in de vergelijker. Om alles-in-1-providers te vergelijken is de Consumentenbond een samenwerking aangegaan met RISK. De Consumentenbond zet de prijzen van pakketten op een rij in samenwerking met RISK. RISK werkt onafhankelijk van de alles-in-1-providers en biedt ondersteuning als je overstapt naar een andere provider.
De Providermonitor is gebaseerd op ervaringen van consumenten met providers. En we zijn benieuwd naar jouw ervaring! Meld je aan en help niet alleen ons, maar ook andere consumenten. Lees hier meer over wat meedoen aan onze Providermonitor inhoudt.
Providers mogen onder voorwaarden zelf klanten oproepen om deel te nemen aan de ProviderMonitor. Het is niet de bedoeling dat deze klanten selectief worden geworven en ze moeten ook anoniem blijven voor de provider. De wervende provider heeft een document met gedragsregels ondertekend. Op dit moment hebben de providers Caiway, CanalDigitaal, Freedom Internet, Odido, Online.nl, Stipte (voorheen Scarlet), Solcon, Tweak, XS4ALL, Youfone, ZeelandNet/Delta en Ziggo de verklaring ondertekend.
De Consumentenbond test producten en diensten en geeft die vervolgens een testoordeel mee. Naast dat testoordeel wordt ook een richtprijs van een product of dienst bepaald. Op basis daarvan wordt de prijs-kwaliteitverhouding berekend en kan een getest product of een dienst binnen zijn groep of categorie een predicaat meekrijgen.
Bedrijven mogen onder heldere voorwaarden een licentie nemen op het uitgedeelde predicaat, zodat ze het logo in hun reclame-uitingen kunnen gebruiken.
Beste uit de Test
Deze producten hebben de beste kwaliteit.
Beste Koop
Deze producten hebben een goede prijs-kwaliteitverhouding bij de door ons genoemde richtprijs.
Afrader
Deze producten hebben een slecht e kwaliteit.
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