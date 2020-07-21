Consumentenbond Providermonitor: doe mee

Waarom een Providermonitor?

De Consumentenbond onderzoekt de dienstverlening van aanbieders van internet, bellen en televisie door middel van de Providermonitor. We vragen hiervoor ruim 10.000 consumenten naar hun ervaringen en zetten die vervolgens om in een beoordeling van de verschillende providers.

Maar om een zo betrouwbaar mogelijk oordeel te geven, hebben we per provider wel voldoende mensen nodig die hun ervaringen willen delen. Zeker voor kleine of minder bekende providers!

Meld je daarom aan voor de Providermonitor en help daarmee ons en andere consumenten. Hieronder leggen we uit wat je daarvoor moet doen.

Wat kan ik verwachten als panellid?

Elk kwartaal sturen we je een vragenlijst met de vraag of je in de afgelopen maand storingen of andere problemen hebt ervaren met je provider. Die storingen kunnen te maken hebben met internet, telefonie of televisie (afhankelijk van welke van deze diensten je afneemt). Heb je geen storingen, dan hoef je maar een paar vragen te beantwoorden. Is er wel iets aan de hand geweest, dan kun je meerdere vragen verwachten.

We vragen je daarnaast 4 keer per jaar hoe tevreden je bent over je provider en de geleverde diensten.

De tijdsbesteding valt mee en je bent per vragenlijst meestal niet langer dan 6 minuten bezig.

Doe ook mee!

Om mee te doen aan de Providermonitor, meld je je aan bij het Consumentenbond Panel. Na een korte vragenlijst voor enkele basisgegevens, vragen we je vervolgens naar je interessegebieden. Bij de optie over continuonderzoek vink je dan het hokje van de Providermonitor aan.

Binnen enkele dagen ontvang je een vragenlijst om te inventarisen welke provider je hebt en ben je deelnemer aan de Providermonitor!

Ben je al deelnemer aan het Consumentenbond Panel?

Dan kun je je medewerking aan de ProviderMonitor kenbaar maken via je persoonlijke panelpagina. Na het inloggen, kun je op het tabblad 'Profiel' de vragenlijst basisprofiel openen en de Providermonitor bij de continuonderzoeken aanvinken.

Andere onderzoeken

Je kunt ook benaderd worden voor onderzoeken met andere onderwerpen, ook als je alleen de Providermonitor hebt aangevinkt. Deelname aan onze onderzoeken is natuurlijk altijd op vrijwillige basis!

Lees ook: