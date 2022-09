Kies het juiste abonnement

Besparen begint vaak al bij het kiezen van het juiste abonnement. Let daarbij vooral op wat je nodig hebt. Het is zonde om te betalen voor een hoge snelheid als je die in de praktijk toch niet benut. Sommige internetproviders bieden snelheden aan van 1 Gbps.

Dat klinkt aantrekkelijk, maar er zijn weinig internetactiviteiten waarvoor je zo'n hoge snelheid nodig hebt. In de meeste gevallen volstaat een lagere snelheid, en dus ook een goedkoper abonnement. Betalen voor meer dan 100 tv-zenders, terwijl je er in de praktijk maar een paar bekijkt, is ook zonde. En wat te denken van telefonie: gebruik jij nog wel een vaste telefoonlijn?

Traag internet?

Upgrade niet meteen. Als je internet trager is dan je had verwacht, denk je al gauw aan upgraden naar een hogere snelheid. Maar er zijn ook manieren om je huidige abonnement te versnellen, vaak door het kopen van wat apparatuur. Misschien hoef je geen sneller, en dus duurder abonnement.

Neem een goedkoper abonnement, als dat kan

Soms zijn providers gul en verhogen ze zonder extra kosten de snelheden van bestaande abonnementen. Een goedkoper abonnement heeft in zo'n geval dezelfde snelheid gekregen als je huidige abonnement. Ben je tevreden over die oude snelheid, dan kun je dus ook uit de voeten met het goedkopere abonnement. Sommige providers, waaronder Ziggo, staan toe dat je na het eerste jaar kunt 'downgraden' naar een goedkoper abonnement.

Bel gratis via internet

Bel je niet veel met je vaste lijn? Dan is het vaak voordeliger om je telefonie-abonnement bij je alles-in-1-provider op te zeggen. Je kunt dan bellen met je mobiel, maar ook via internet. Er zijn inmiddels meerdere programma's en apps waarmee dat kan. Dit is een goedkope oplossing, zeker als je naar iemand in het buitenland wilt bellen.

Bekijk hoe je gratis belt via internet.

Kijk televisie via internet

Traditioneel zappen verliest aan populariteit. Er zijn steeds meer internetdiensten waarbij je zelf kunt bepalen wat je kijkt, wanneer je kijkt en hoe je kijkt (op je mobiel, tablet, tv of laptop). Misschien kan je digitale tv-abonnement wel de deur uit.

Lees meer over tv kijken via internet

Vergelijk alles-in-1-providers

Misschien ben je bij een andere provider wel goedkoper uit. In onze vergelijker kun je zien welke providers leveren op jouw adres en welke aanbieder voor jou het voordeligst is.

Opzeggen en aanpassen

Overstappen naar een goedkoper abonnement van een andere provider kan een heel gedoe zijn. Maar je kunt een hoop besparen als het je lukt.

Lees meer over hoe je je abonnement kunt opzeggen en aanpassen.

