Gratis videobellen via internet

Wat heb je nodig om te videobellen?

Een laptop, tablet, smartphone of gewone computer.

Een goede internetverbinding.

Een programma of app als Skype, FaceTime of Whatsapp.

Goede oordopjes of een koptelefoon. De ingebouwde mogelijkheden van je laptop of telefoon geven vaak wat meer ruis.

Een webcam. Standaard in telefoons, tablets en laptops. Op een pc heb je een losse webcam nodig.

Gebruik je een smartphone via 4G of 5G? Zorg dan voor een databundel die groot genoeg is. Videobellen vreet data. Als je lang belt kan dat een dure grap worden. Reken op 3 à 4 MB per minuut. Bellen zonder beeld kost ‘maar’ 1 MB per 4 minuten.

WhatsApp

Snelle optie voor kleine groepen

Het handige van WhatsApp is vooral dat iedereen het al gebruikt. Behalve chatten kun je er ook mee bellen en videobellen met maximaal 8 personen. Wees je wel bewust dat WhatsApp van Facebook is.

Pluspunten:

Iedereen gebruikt het al.

Het werkt heel makkelijk.

(Video)Gesprekken zijn volledig versleuteld dus Whatsapp/Facebook kan niet meeluisteren.

Minpunten:

Werkt alleen samen met een smartphone, ook om op het web in te loggen.

WhatsApp is van Facebook, dat geen beste reputatie heeft als het gaat om privacy.

Facetime

Eerste keus voor Apple-gebruikers

Ben je een Apple-gebruiker en je vrienden ook? Dan is FaceTime een prima keuze. Op elke MacBook, iMac, iPhone en iPad is Facetime al geïnstalleerd. Je kunt (video)bellen met zijn tweeën of een groep.

Pluspunten:

Facetime staat standaard op Apple-apparaten.

Het is een bewezen dienst.

Facetime is veilig (volledig beveiligde verbinding).

Minpunten:

Je kunt alleen (video)bellen met andere Apple-gebruikers.

Het biedt nauwelijks extra functies.

Apple verzamelt data die ze volgens de privacyverklaring kunnen gebruiken voor promotie van eigen apps en diensten.

Tip: online videobellen vraagt veel van je databundel wanneer je via 4G belt. Kijk daarom of jouw huidige abonnement nog bij je past. Gebruik onze mobiele abonnementen vergelijker.

Google Meet

Onbeperkt zo lang het duurt

Google heeft zijn zakelijke videobeldienst Google Meet gratis gemaakt voor iedereen met een Google-account. Je kunt Meet onbeperkt gebruiken (zonder tijdslimiet), met maximaal 100 personen tegelijk.

Op de pc is een browser voldoende. Op de telefoon is een Google Meet app beschikbaar. Zowel de app als de site communiceren niet met de advertentienetwerken van Google. Maar voor elke deelnemer is wel een Google-account verplicht. Google volgt hierdoor jouw gedrag in de dienst (en daarbuiten) intensief. Zoek je een privacyvriendelijker alternatief? Kijk dan eens naar Jitsi Meet.

Pluspunten:

Gratis.

Met veel mensen tegelijk videobellen.

Eenvoudig in gebruik: inloggen en klaar.

Op pc geen software nodig.

Minpunten:

Je hebt een Google-account nodig.

Gespreksduur van maximaal 60 minuten.

Matige privacybescherming, want een Google-account is verplicht.

Zoom

Nu wel veilig

Sinds de coronacrisis heeft iedereen het over de Amerikaanse videoconferencing tool Zoom. Dat is geschikt voor bellen met grote groepen. Alleen de organisator van de meeting hoeft een account te hebben. De rest gaat naar join.zoom.us.

Samen met die populariteit komen ook problemen met privacy en veiligheid tevoorschijn. Deze zijn inmiddels opgelost.

Pluspunten:

Alleen de organisator heeft een account nodig.

Je kunt je scherm en bestanden delen.

Onbekenden kunnen niet zomaar inbreken in een gesprek. De organisator moet iedereen toelaten.

Je kunt instellen om de verbinding volledig te beveiligen.

Minpunten:

Je hebt software nodig op je pc.

Een groepsgesprek duurt maximaal 40 minuten in de gratis versie.

Jitsi Meet

Beter voor je privacy

Jitsi Meet is een privacyvriendelijk alternatief voor Zoom, dat nu wel zware kritiek krijgt. Het is eenvoudig om te gebruiken als je met een groep wilt videobellen. Je hebt geen account nodig en op de pc ook geen software.

Jitsi is non-profit en verzamelt geen data om geld mee te verdienen. De kwaliteit van de verbinding laat soms nog wel te wensen over.

Pluspunten:

Makkelijk in gebruik, geen account nodig.

Privacyvriendelijker dan veel anderen.

Je kunt het scherm delen.

Minpunten:

De kwaliteit van de verbinding is niet altijd even goed.

Als het gesprek niet wordt beveiligd met een wachtwoord, kunnen onbekenden in het gesprek inbreken.

Signal:

Privacyvriendelijk met zijn tweeën

Signal wordt wel de privacyvriendelijke Whatsapp genoemd. Vrijwel dezelfde dienst, alleen dan niet van Facebook maar van een niet-commerciële organisatie die van donateurs leeft. Je data worden niet verzameld en de verbinding is helemaal beveiligd.

Het grootste nadeel is dat je maar met zijn tweeën kunt videobellen. De app werkt net als Whatsapp op de smartphone. Er is ook een desktopversie van SIgnal. Je moet dan wel je telefoon bij de hand hebt.

Voordelen:

Eenvoudig

Veilig

Privacyvriendelijk

Nadelen:

Nog weinig mensen hebben Signal.

Maximaal 2 deelnemers in een videogesprek.

Meer lezen? Lees onze review van Signal.

Tip: wanneer je met meerdere gezinsleden online videobelt, streamt of online gamet, vraagt dat veel van je internetverbinding. Kijk daarom of je nog het internetabonnement hebt dat bij je past in onze alles-in-1-vergelijker. Ook als je alleen een internetabonnement wilt.