Gratis videobellen via internet

Vincent van Amerongen Expert ElektronicaBijgewerkt op:17 januari 2023
Het handige van WhatsApp is vooral dat iedereen het al gebruikt. Behalve chatten kun je er ook mee bellen en videobellen met maximaal 8 personen. Wees je wel bewust dat WhatsApp van Facebook is.
Pluspunten:
Minpunten:
Ben je een Apple-gebruiker en je vrienden ook? Dan is FaceTime een prima keuze. Op elke MacBook, iMac, iPhone en iPad is Facetime al geïnstalleerd. Je kunt (video)bellen met zijn tweeën of een groep.
Pluspunten:
Minpunten:
Tip: online videobellen vraagt veel van je databundel wanneer je via 4G belt. Kijk daarom of jouw huidige abonnement nog bij je past. Gebruik onze mobiele abonnementen vergelijker.
Google heeft zijn zakelijke videobeldienst Google Meet gratis gemaakt voor iedereen met een Google-account. Je kunt Meet onbeperkt gebruiken (zonder tijdslimiet), met maximaal 100 personen tegelijk.
Op de pc is een browser voldoende. Op de telefoon is een Google Meet app beschikbaar. Zowel de app als de site communiceren niet met de advertentienetwerken van Google. Maar voor elke deelnemer is wel een Google-account verplicht. Google volgt hierdoor jouw gedrag in de dienst (en daarbuiten) intensief. Zoek je een privacyvriendelijker alternatief? Kijk dan eens naar Jitsi Meet.
Pluspunten:
Minpunten:
Sinds de coronacrisis heeft iedereen het over de Amerikaanse videoconferencing tool Zoom. Dat is geschikt voor bellen met grote groepen. Alleen de organisator van de meeting hoeft een account te hebben. De rest gaat naar join.zoom.us.
Samen met die populariteit komen ook problemen met privacy en veiligheid tevoorschijn. Deze zijn inmiddels opgelost.
Pluspunten:
Minpunten:
Jitsi Meet is een privacyvriendelijk alternatief voor Zoom, dat nu wel zware kritiek krijgt. Het is eenvoudig om te gebruiken als je met een groep wilt videobellen. Je hebt geen account nodig en op de pc ook geen software.
Jitsi is non-profit en verzamelt geen data om geld mee te verdienen. De kwaliteit van de verbinding laat soms nog wel te wensen over.
Pluspunten:
Minpunten:
Signal wordt wel de privacyvriendelijke Whatsapp genoemd. Vrijwel dezelfde dienst, alleen dan niet van Facebook maar van een niet-commerciële organisatie die van donateurs leeft. Je data worden niet verzameld en de verbinding is helemaal beveiligd.
Het grootste nadeel is dat je maar met zijn tweeën kunt videobellen. De app werkt net als Whatsapp op de smartphone. Er is ook een desktopversie van SIgnal. Je moet dan wel je telefoon bij de hand hebt.
Voordelen:
Nadelen:
Meer lezen? Lees onze review van Signal.
Tip: wanneer je met meerdere gezinsleden online videobelt, streamt of online gamet, vraagt dat veel van je internetverbinding. Kijk daarom of je nog het internetabonnement hebt dat bij je past in onze alles-in-1-vergelijker. Ook als je alleen een internetabonnement wilt.