Gratis videobellen via internet

De plussen en minnen van de belangrijkste videobel-apps op een rij. Want welke dienst is nu het handigste voor 1-op-1-gesprekken of juist voor groepen? En welke is beter voor je privacy?

Wat heb je nodig om te videobellen?

Een laptop, tablet, smartphone of gewone computer

Een goede internetverbinding

Een programma of app als Skype, FaceTime of Whatsapp.

Goede oordopjes of een koptelefoon. De ingebouwde mogelijkheden van je laptop of telefoon geven vaak wat meer ruis.

Een webcam. Standaard in telefoons, tablets en laptops. Op een pc heb je een losse webcam nodig.

Gebruik je een smartphone via 4G of 5G? Zorg dan voor een databundel die groot genoeg is. Videobellen vreet data. Als je lang belt kan dat een dure grap worden. Reken op 3 à 4 MB per minuut. Bellen zonder beeld kost ‘maar’ 1 MB per 4 minuten.

WhatsApp: de snelle optie voor kleine groepen

Het handige van WhatsApp is vooral dat iedereen het al gebruikt. Behalve chatten kun je er ook mee bellen en videobellen met maximaal 8 personen. Wees je wel bewust dat WhatsApp van Facebook is.

Pluspunten:

Iedereen gebruikt het al.

Het werkt heel makkelijk.

(Video)Gesprekken zijn volledig versleuteld dus Whatsapp/Facebook kan niet meeluisteren.

Minpunten:

Werkt alleen samen met een smartphone, ook om op het web in te loggen.

WhatsApp is van Facebook, dat geen beste reputatie heeft als het gaat om privacy.

Skype: makkelijk als je Windows gebruikt

Skype is de ‘moeder’ aller pc-videobelsoftware. Inmiddels is het van Microsoft en je kunt ook bellen met een smartphone-app. Je kunt 1-op-1 bellen of met een groep.

Gebruikers van het eerste uur kunnen nog inloggen met hun Skype-account. De rest moet een Microsoft-account aanmaken om te kunnen skypen.

Pluspunten:

Skype staat standaard op Windows-pc’s.

Het is een bewezen dienst.

Alleen de organisator heeft een account nodig.

Je kunt tegen betaling bellen naar gewone nummers.

Je kunt je scherm delen.

Minpunten:

Je hebt software nodig.

De organisator heeft een Microsoft-account nodig.

Microsoft verzamelt veel data over zijn gebruikers, onder andere voor adverteerders.

Microsoft kan in theorie meekijken met de gesprekken, tenzij je kiest voor een privé audiogesprek.

Meer weten? Lees hoe Skype werkt

Facetime: eerste keus voor Apple-gebruikers

Ben je een Apple-gebruiker en je vrienden ook? Dan is FaceTime een prima keuze. Op elke MacBook, iMac, iPhone en iPad is Facetime al geïnstalleerd. Je kunt (video)bellen met zijn tweeën of een groep.

Pluspunten:

Facetime staat standaard op Apple-apparaten.

Het is een bewezen dienst.

Facetime is veilig (volledig beveiligde verbinding).

Minpunten:

Je kunt alleen (video)bellen met andere Apple-gebruikers.

Het biedt nauwelijks extra functies.

Apple verzamelt data die ze volgens de privacyverklaring kunnen gebruiken voor promotie van eigen apps en diensten.

Hangouts: er zijn betere opties

Hangouts was Googles antwoord op Whatsapp. Je kunt met Hangouts met meer (10) personen tegelijk videobellen. Die moeten wel allemaal een Google-account hebben.

De app is eenvoudig te installeren op smartphones en tablets. Op de pc heb je helemaal geen software nodig, maar log je in met je Google-account op https://hangouts.google.com.

Pluspunten:

Het is een bewezen dienst.

Je kunt je scherm delen.

Je hebt op je pc geen software nodig.

Minpunten:

Je hebt een Google-account nodig.

Google verzamelt via die accounts veel data over zijn gebruikers, onder andere voor adverteerders.

Google kan in theorie meekijken met de gesprekken.

Meer weten? Lees hoe Hangouts werkt

Google Meet: Onbeperkt zo lang het duurt

Google heeft zijn zakelijke videobeldienst Google Meet gratis gemaakt voor iedereen met een Google-account. Je kunt Meet onbeperkt gebruiken (zonder tijdslimiet), met maximaal 100 personen tegelijk.

Op de pc is een browser voldoende. Op de telefoon is een Google Meet app beschikbaar. Zowel de app als de site communiceren niet met de advertentienetwerken van Google. Maar voor elke deelnemer is wel een Google-account verplicht. Google volgt hierdoor jouw gedrag in de dienst (en daarbuiten) intensief. Zoek je een privacyvriendelijker alternatief? Kijk dan eens naar Jitsi Meet.

Pluspunten:

Gratis

Met veel mensen tegelijkertijd videobellen

Eenvoudig in gebruik: inloggen en klaar

Op pc geen software nodig

Minpunten:

Je hebt een Google-account nodig

Gespreksduur van maximaal 60 minuten (Google handhaaft dit niet tot 30 september)

Matige privacybescherming, want een Google-account is verplicht

Meer weten? Lees onze review van Google Meet.

Google Duo: geen toeters en bellen

Naast Hangouts en Meet heeft Google sinds 2016 nóg een videodienst, Duo. Deze app is in tegenstelling tot Hangouts een pure videobelapp zonder toeters en bellen. Het is daardoor heel simpel in gebruik. Videobellen kan met maximaal 12 personen.

Heb je een Android-telefoon en gebruik je al Google-diensten, dan is Duo een logische keuze. Weet wel dat Duo voor je privacy niet de beste optie is. Bij een recente privacytest van videobelapps zagen we verschillende problemen met Duo.

Pluspunten:

Blijft goed werken bij trage verbinding (niet getest)

De verbinding is volledig beveiligd

Staat al standaard op veel Android-telefoons

Je hebt op de iPhone geen Google-account nodig

Werkt ook in de browser (dan moet je wel inloggen met Google-account)

Minpunten:

Je hebt op de pc een Google-account nodig.

Google verzamelt ook via Duo veel data over zijn gebruikers, onder andere voor adverteerders.

Duo stuurt informatie door naar Googles advertentienetwerken, zonder je daar netjes over te informeren.

Meer weten? Lees onze review van Duo.

Zoom: nu wel veilig

Sinds de Coronacrisis heeft iedereen het over de Amerikaanse videoconferencing tool Zoom. Dat is geschikt voor bellen met grote groepen. Alleen de organisator van de meeting hoeft een account te hebben, de rest surft naar join.zoom.us.

Samen met die populariteit zijn ook problemen met privacy en veiligheid aan het licht gekomen. Deze zijn inmiddels opgelost.

Pluspunten:

Alleen de organisator heeft een account nodig.

Je kunt je scherm en bestanden delen.

Onbekenden kunnen niet zomaar inbreken in een gesprek. De organisator moet iedereen toelaten.

Je kunt instellen om de verbinding volledig te beveiligen

Minpunten:

Je hebt software nodig op je pc.

Een groepsgesprek duurt maximaal 40 minuten in de gratis versie.

Meer weten? Lees onze review van Zoom.

Jitsi Meet: beter voor je privacy

Jitsi Meet is een privacyvriendelijk alternatief voor Zoom, dat nu onder vuur ligt. Het is eenvoudig om te gebruiken als je met een groep wilt videobellen. Je hebt geen account nodig en op de pc ook geen software.

Jitsi is non-profit en verzamelt geen data om geld mee te verdienen. De kwaliteit van de verbinding laat soms nog wel te wensen over.

Pluspunten:

Makkelijk in gebruik, geen account nodig.

Privacyvriendelijker dan veel anderen.

Je kunt het scherm delen.

Minpunten:

De kwaliteit van de verbinding is niet altijd even goed.

Als het gesprek niet wordt beveiligd met een wachtwoord, kunnen onbekenden in het gesprek inbreken.

Meer weten? Lees onze review van Jitsi

Signal: privacyvriendelijk met zijn tweeën

Signal wordt wel de privacyvriendelijke Whatsapp genoemd. Vrijwel dezelfde dienst, alleen dan niet van Facebook maar van een niet-commerciële organisatie die van donateurs leeft. Je data worden niet verzameld, en de verbinding is helemaal beveiligd.

Het grootste nadeel is dat je maar met zijn tweeën kunt videobellen. De app werkt net als Whatsapp op de smartphone. Er is ook een desktopversie van SIgnal. Die vereist wel dat je de telefoon bij de hand hebt.

Voordelen:

Eenvoudig.

Veilig.

Privacyvriendelijk.

Nadelen:

Nog weinig mensen hebben Signal.

Maximaal 2 deelnemers in een videogesprek.

Meer lezen? Lees onze review van Signal.

Houseparty: gezellig privacydrama

Houseparty is bedoeld om gezellig op afstand te chatten en videobellen, met maximaal 8 personen. Om de sfeer te verhogen kun je (vrij suffe) spelletjes met elkaar spelen.

Helaas valt op de privacy nogal wat af te dingen: de app verzamelt achter je rug om veel informatie.

Voordelen:

Eenvoudig.

Je kunt spelletjes spelen.

Nadelen:

Houseparty verzamelt veel data.

Vrienden van vrienden kunnen inbreken in het gesprek.

Verbinding niet beveiligd tegen meekijkers

Meer lezen? Lees onze review van Houseparty.

