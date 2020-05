Privacytest videobel-apps

Videobellen doe je het liefst privé, zonder dat vreemden en advertentiebedrijven meekijken. Twee videobel-apps scoren goed in onze privacytest: Jitsi en Signal.

De Privacymeter

Met ons Privacymeter testprogramma keken we welke apps voor videobellen goed zijn voor je privacy. Eerder keken we al naar de gebruiksmogelijkheden van dezelfde apps.

Let op: we hebben niet gecheckt of de apps makkelijk te hacken zijn.

Aanraders: Jitsi Meet en Signal

Jitsi Meet

Jitsi Meet haalt de meeste privacypunten van allemaal.

Pluspunten:

Belangrijkste voordeel is dat je geen gebruikersaccount hoeft te maken. Je hebt op een laptop of desktop zelfs geen aparte software nodig. Je kunt direct videobellen via je webbrowser op https://meet.jit.si/. Er zijn wel Jitsi Meet-apps beschikbaar voor de telefoon en tablet.

Jitsi werkt zonder reclame. Daardoor zijn er heel weinig persoonsgegevens nodig.

Anders dan bij veel andere diensten is de software ‘opensource’: iedereen kan in de broncode kijken om te checken of deze wel veilig in elkaar zit.

Minpunten:

Zoals we in de eerste indruk van Jitsi Meet al meldden: de dienst werkt het beste in Chrome. Die browser is van Google en die verzamelt de nodige gegevens tijdens het gebruik, om op andere websites advertenties af te stemmen op de gebruiker. Je kunt Google’s verzameldrift wel inperken.

Een ander punt is dat bij sommige deelnemers aan een videogesprek de beeld- en geluiddoorgifte kan haperen. Op vc4all.nl staat een lijst Nederlandse Jitsi-servers die mogelijk minder haperingen geven.

De verbinding bij Jisti Meet is versleuteld maar de gesprekken zelf niet. In principe kan de eigenaar van de Jitsi-server meekijken met de vergadering, al geven de huidige Jitsi-server-aanbieders aan dat niet te doen.

In het gebruik is het even opletten: iedereen met de link naar de videovergadering kan deelnemen, tenzij je het videogesprek ‘op slot zet’ voor nieuwe deelnemers.

Signal

Wij tippen Signal al een tijdje als privacyvriendelijk alternatief voor WhatsApp. De app is vergelijkbaar met WhatsApp een messenger-app. Met beide apps kun je videobellen. Bij Signal is een videogesprek mogelijk tussen 2 personen. Bij WhatsApp kan dat met 8 mensen tegelijk.

Pluspunten:

Signal verzamelt geen gegevens voor advertenties op maat want het heeft geen advertenties.

Videogesprekken zijn van begin tot eind versleuteld, zodat Signal ook niet kan meekijken bij gesprekken.

De software is net als bij Jitsi ‘open source’. De broncode is bekend zodat er geen verborgen achterdeurtjes in de software zitten.

Minpunt:

Je moet wel een telefoonnummer in de app opgeven zodat het netwerk van Signal jou kan identificeren. Wie met wie praat is dus niet totaal onbekend voor Signal.

Matige privacyscores

Facetime, Hangouts, Skype, WhatsApp

Je zou zeggen dat videobellen met WhatsApp voor de hand ligt omdat bijna iedereen het op de telefoon heeft. Toch is het niet de beste oplossing voor je privacy.

De privacyverklaring meldt dat zakelijke partners van Facebook (de eigenaar van WhatsApp) marketingberichten aan je willen 'appen'.

Ook is al jaren onduidelijk hoe de contactmomenten tussen WhatsApp-gebruikers het advertentiesysteem van Facebook ‘voeden’.

In onze test viel op dat enkele pagina's op whatsapp.com een Google-advertentiecookie plaatsen zonder je toestemming. Dat is niet toegestaan volgens de AVG en de Telecomwet ('cookiewet').

Een groot voordeel is wel dat de WhatsApp-berichten compleet versleuteld zijn.

Facetime, Hangouts en Skype zijn van respectievelijk Apple, Google en Microsoft. Wij constateren bij alledrie niet veel privacyproblemen. Op één punt na: met standaardinstellingen ‘voeden’ de apps wel de advertentiesystemen van de moederbedrijven. Je kunt de privacy-instellingen bij alledrie aanpassen waardoor je minder gegevens afstaat.

Terwijl de apps van Hangouts en Skype op praktisch alle platforms werken, is Facetime alleen te gebruiken op iPhones, iPads en Apple-computers.

Slechte privacyscores

Google Duo

Naast Hangouts heeft Google ook Duo om mee te videobellen. Voor je privacy kun je deze beter niet installeren.

De app ommuniceert direct na de installatie met de advertentienetwerken van Google (Doubleclick, Googleadservices.com), zonder je daar netjes over te informeren.

Ook plaatst de productinfopagina van Duo direct een advertentiecookie.

Houseparty

Houseparty scoort slecht omdat de app je profielgegevens standaard deelt met onbekenden, namelijk de vrienden van je vrienden. Houseparty is meer een sociaal netwerk dan een besloten gesprekssysteem.

De nieuwe webversie van Houseparty plaatst direct een advertentiecookie, zonder toestemming. En de app van Houseparty bevat software van advertentiesystemen die meekijken bij het gebruik.

De privacyverklaring van Houseparty meldt reclame aan je te willen toesturen, ook namens ‘partners’.

Merkwaardig is dat een vriend onaangekondigd een videogesprek kan starten. Voor je er erg in hebt zit je vol in beeld. Je kunt door een klik op een slotje in beeld je ‘kamer’ wel op slot zetten voor nieuwe bezoekers aan je feestje.

Zoom

Zoom kampte met meerdere beveiligingslekken. Tot voor kort konden gebruikers slachtoffer worden van ‘zoom bombing’: onbekenden breken in op je gesprekken om nare of vunzige boodschappen te tonen. Dit is inmiddels opgelost doordat gesprekken van een wachtwoord zijn voorzien. Ook heeft de Zoom.us-site problemen met advertentiecookies. Ze worden geplaatst zonder je toesteming te vragen (vereist volgens de wet).

Reacties appmakers

We hebben alle appmakers onze bevindingen gestuurd. Apple en Microrosoft zeggen geen commentaar te hebben, Google onderzoekt nog onze meldingen over Google Duo. Van de anderen hebben we nog geen reactie ontvangen.

Alle privacyscores op een rij

De score in onze privacytest is afhankelijk van het aantal en aard van de tekortkomingen die wij vonden. We beelden de score uit met de Privacymeter. Welke problemen elke dienst had, lees je hieronder.

