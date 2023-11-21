Sinds begin november vragen Facebook en Instagram: 'Wil je je abonneren of wil je onze producten gratis blijven gebruiken met persoonlijke advertenties?' De verdere tekst meldt dat ‘de wetgeving is veranderd’ en dat je daarom toestemming moet geven om je gegevens te laten gebruiken voor advertenties. Wil je dit niet? Dan kun je een abonnement afsluiten.

In de verschillende apps van Facebook en Instagram kost het abonnement €12,99 per maand.

Als je het abonnement afsluit in je webbrowser, dus op facebook.com en op instagram.com, kost het abonnement €9,99 per maand.

Je betaalt meer in de app omdat Meta een deel van dit bedrag aan de appstores van Apple en Google moet betalen. Meta is het moederbedrijf van Facebook en Instagram.

Hoe licht Meta beide keuzes toe?

Betaald

Na het afsluiten van een betaald Meta-abonnement zie je geen persoonlijke advertenties meer in je tijdlijn van Facebook en Instagram. Je kunt je Meta-account gebruiken om in te loggen op zowel Facebook als Instagram. Zowel op het web als in de app. Je hoeft dus niet meerdere keren te betalen. Je kunt per maand opzeggen, minimaal een dag voor de automatische verlenging van het abonnement. Het abonnement is alleen beschikbaar voor gebruikers boven de 18 jaar.

Gratis

Je kunt er ook voor kiezen de oude, gratis versie van Facebook en Instagram te blijven gebruiken, maar dan moet je de weergave van persoonlijke advertenties accepteren én het gebruik van je persoonsgegevens voor deze advertenties.

Je vragen beantwoord

Wij kregen veel vragen over de keuze voor een gratis of betaald account van Facebook en Instagram. We hebben de belangrijkste vragen hieronder beantwoord.