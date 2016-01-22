Peter Kulche Expert online privacyBijgewerkt op:21 april 2026
Een advertentiestopper of adblocker blokkeert het weergeven van advertenties in de browser van je pc, tablet of smartphone. Een adblocker is een uitbreiding (extensie) op je browser of hij is er al in geïntegreerd (bij browsers Edge, Firefox en Opera).
Wil je van een bepaalde website wel advertenties doorlaten? Dan kun je in de meeste adblockers de website aan een 'witte lijst' toevoegen. Voor de site wordt dan een uitzondering gemaakt. In sommige gevallen kan dat helpen wanneer de site niet goed werkt. Je kunt deze optie ook gebruiken om de website te steunen.
De stappen voor het 'whitelisten' verschillen per adblocker. Als je een adblocker gebruikt die deze functie niet heeft, kun je de adblocker ook (tijdelijk) helemaal uitschakelen.
Browser Firefox blokkeert trackingcookies van advertentienetwerken. Zo hou je ook veel advertenties tegen.
Een losse adblocker in je browser installeren geeft de beste filterresultaten. Bijna alle browsers (uitgezonderd Chrome op Android) laten een losse adblocker installeren, als een 'extensie'. Welke adblocker te kiezen? Ons advies verschilt per besturingssysteem en type apparaat. Lees het in onze keuzehulp voor effectieve adblockers.
Baal je van al die cookie-popups? Enkele van de adblockers kunnen ook een deel van de irritante cookiemeldingen tegenhouden.
Het simpelste gaat dit met Ghostery. Deze adblocker blokkeert advertenties, trackingcookies en inmiddels ook de meeste cookiemeldingen. De functie heet ‘Never consent’ (nooit mee instemmen) en zet je met één klik aan of uit.
In 'privacybrowser' Brave (een browser met geïntegreerde adblocker) kun je veel van de cookiemeldingen ook onderdrukken.
Om UBlock Origin ook de cookiemeldingen te laten blokkeren moet je meer moeite doen.
Vanaf nu worden volgcookies, advertenties én een flink deel van de cookiemeldingen tegengehouden door uBlock Origin.
Aan- of uitzetten van deze ‘cookiekiller’ gaat zo: klik op het uBlock Origin-icoon in de browserbalk en klik op Dashboard (de tandwieltjes) > tabblad Filterlijsten. Helemaal onderaan de lijst is ‘Easylist Cookie List' toegevoegd en aangevinkt. Vink hem uit om hem uit te schakelen.
Sinds 2024 werkt de standaardversie van UBlock Origin niet meer goed binnen Chrome. Daarvoor in de plaats gekomen is een 'light' variant van UBlock Origin die nog wel functioneert, maar minder trackers tegenhoudt.
Voor privacyzoekende consumenten een goede reden van Chrome op een andere browser over te stappen. Een waarbij de volledige versie van UBlock Origin nog wel werkt, bijvoorbeeld Firefox.