Wat is een adblocker?

Een advertentiestopper of adblocker blokkeert het weergeven van advertenties in de browser van je pc, tablet of smartphone. Een adblocker is een uitbreiding (extensie) op je browser of hij is er al in geïntegreerd (bij browsers Edge, Firefox en Opera).

Voordelen

Adblockers beschermen je privacy. Een adblocker blokkeert namelijk ook veel tracking cookies en andere technieken die marketingbedrijven gebruiken om jou te 'volgen' op internet. Daarmee tonen ze op basis van je surfgedrag gerichte advertenties, of maken een uitgebreider profiel van je.

Adblockers maken het surfen sneller, omdat je geen advertenties hoeft te downloaden.

Met een adblocker loop je minder kans op malware via malafide advertenties.

Op sommige websites nemen 'agressieve' banners het hele scherm over. Een adblocker maakt zulke websites weer bruikbaar.

Nadelen

Door adblockers hebben websites minder advertentie-inkomsten. Daarmee komen de budgetten voor journalistieke producties en andere kostenposten onder druk te staan.

Soms word je met een adblocker simpelweg geweerd van een website: 'zet je adblocker uit anders kom je er niet op'. Dat is hinderlijk.

Een adblocker zorgt er soms voor dat een webpagina of bepaalde content (teksten, plaatjes, video's) niet juist wordt getoond in de browser. Om zo'n website toch goed te kunnen gebruiken, kun je hem aan de uitzonderingslijst van de adblocker toevoegen.

Websites uitzonderen van het 'adblocken'

Wil je van een bepaalde website wel advertenties doorlaten? Dan kun je in de meeste adblockers de website aan een 'witte lijst' toevoegen. Voor de site wordt dan een uitzondering gemaakt. In sommige gevallen kan dat helpen wanneer de site niet goed werkt. Je kunt deze optie ook gebruiken om de website te steunen.

De stappen voor het 'whitelisten' verschillen per adblocker. Als je een adblocker gebruikt die deze functie niet heeft, kun je de adblocker ook (tijdelijk) helemaal uitschakelen.

Ingebouwde adblocker in Firefox

Browser Firefox blokkeert trackingcookies van advertentienetwerken. Zo hou je ook veel advertenties tegen.

Zo blokkeer je trackers in Firefox:

Klik op de 3 streepjes rechtsboven. Kies ‘Instellingen’. Klik op ‘Privacy & Beveiliging’. Kies onder ‘Verbeterde bescherming tegen volgen’ voor ‘Streng’.

Een adblocker installeren in je browser

Een losse adblocker in je browser installeren geeft de beste filterresultaten. Bijna alle browsers (uitgezonderd Chrome op Android) laten een losse adblocker installeren, als een 'extensie'. Welke adblocker te kiezen? Ons advies verschilt per besturingssysteem en type apparaat. Lees het in onze keuzehulp voor effectieve adblockers.

Cookiemeldingen tegenhouden

Baal je van al die cookie-popups? Enkele van de adblockers kunnen ook een deel van de irritante cookiemeldingen tegenhouden.

Ghostery

Het simpelste gaat dit met Ghostery. Deze adblocker blokkeert advertenties, trackingcookies en inmiddels ook de meeste cookiemeldingen. De functie heet ‘Never consent’ (nooit mee instemmen) en zet je met één klik aan of uit.

Brave

In 'privacybrowser' Brave (een browser met geïntegreerde adblocker) kun je veel van de cookiemeldingen ook onderdrukken.

uBlock Origin

Om UBlock Origin ook de cookiemeldingen te laten blokkeren moet je meer moeite doen.

Ga naar easylist.to en klik onder ‘EasyList Cookie List’ op ‘Add it to your ad blocker’. Klik in het volgende scherm rechts boven op Abonneren. Klik het venster dicht.

Vanaf nu worden volgcookies, advertenties én een flink deel van de cookiemeldingen tegengehouden door uBlock Origin.

Aan- of uitzetten van deze ‘cookiekiller’ gaat zo: klik op het uBlock Origin-icoon in de browserbalk en klik op Dashboard (de tandwieltjes) > tabblad Filterlijsten. Helemaal onderaan de lijst is ‘Easylist Cookie List' toegevoegd en aangevinkt. Vink hem uit om hem uit te schakelen.

Crome blokkeert UBlock Origin

Sinds 2024 werkt de standaardversie van UBlock Origin niet meer goed binnen Chrome. Daarvoor in de plaats gekomen is een 'light' variant van UBlock Origin die nog wel functioneert, maar minder trackers tegenhoudt.

Voor privacyzoekende consumenten een goede reden van Chrome op een andere browser over te stappen. Een waarbij de volledige versie van UBlock Origin nog wel werkt, bijvoorbeeld Firefox.