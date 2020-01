Je kunt een adblocker gebruiken om advertenties en tracking cookies in de webbrowser te blokkeren. Wat is een adblocker precies, hoe werkt het en wat zijn de voor- en nadelen?

Wat is een adblocker?

Een advertentiestopper of adblocker blokkeert het weergeven van advertenties in de browser van je pc, tablet of smartphone. Een adblocker is een uitbreiding (extensie) op je browser of hij is er al in geïntegreerd (bij browsers Firefox en Opera).

Voordelen:

Adblockers zijn goed voor je privacy. Een adblocker blokkeert namelijk ook veel tracking cookies en andere technieken die marketingbedrijven gebruiken om jou te 'volgen' op internet. Daarmee tonen ze op basis van je surfgedrag gerichte advertenties, of maken een uitgebreider profiel van je.

Adblockers maken het surfen sneller omdat je geen advertenties hoeft te downloaden.

Met een adblocker loop je minder kans op malware via malafide advertenties.

Op sommige websites nemen 'agressieve' banners het hele scherm over. Een adblocker maakt zulke websites weer bruikbaar.

Nadelen:

Door adblockers hebben websites minder advertentie-inkomsten. Daarmee komen de budgetten voor journalistieke producties en andere kostenposten onder druk te staan.

Soms word je met een adblocker simpelweg geweerd van een website: 'zet je adblocker uit anders kom je er niet op'. Dat is hinderlijk.

Een adblocker zorgt er soms voor dat een webpagina of bepaalde content (teksten, plaatjes, video's) niet juist wordt getoond in de browser. Om zo'n website toch goed te kunnen gebruiken, kun je hem aan de uitzonderingslijst van de adblocker toevoegen.

Test adblockers Welke adblocker is het beste in reclamevrij en privacyvriendelijk internetten? Wij testen ze voor Android, iOS en Windows. We kijken naar blokkeerprestaties en gebruiksgemak, maar ook naar het verdienmodel en privacy. En we leggen uit hoe je ze installeert. Bekijk de test

Websites uitzonderen van het 'adblocken'

Wil je van een bepaalde website wel advertenties doorlaten? Dan kun je in de meeste adblockers de website aan een 'witte lijst' toevoegen. Voor de site wordt dan een uitzondering gemaakt. In sommige gevallen kan dat helpen wanneer de site niet goed werkt. Je kunt deze optie ook gebruiken om de website te steunen.

De stappen voor het 'whitelisten' verschillen per adblocker. Als je een adblocker gebruikt die deze functie niet heeft, kun je de adblocker ook (tijdelijk) helemaal uitschakelen.

Ingebouwde adblocker in Firefox

Blokkeer advertenties en cookies met ‘Bescherming tegen volgen’. Firefox houdt cookies tegen die je volgen op verschillende websites en blokkeert daardoor ook veel advertenties.

Zo blokkeer je trackers in Firefox:

Klik op de 3 streepjes rechtsboven Kies ‘Opties’ Klik op ‘Privacy & Beveiliging’ Kies onder ‘Verbeterde bescherming tegen volgen’ voor ‘Streng’

