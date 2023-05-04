Cookies weigeren vaak te lastig

Cookies accepteren of weigeren

Websites moeten bezoekers expliciet vragen om toestemming voor het plaatsen van trackingcookies en andere technieken die je surfgedrag kunnen volgen.

Op vrijwel elke website staat een grote ‘OK’-knop waarmee je toestemming geeft.

Sites moeten ook een alternatief aanbieden: de mogelijkheid om de cookies te weigeren.

Onderzoek 100 sites

Om te zien of weigeren net zo gemakkelijk is, onderzochten we de cookiemeldingen op ruim 100 belangrijke en populaire websites. Op meer dan de helft van de websites is cookies weigeren minder makkelijk dan accepteren. Vooral omdat je vaker moet klikken, maar soms ook omdat de knop kleiner, onduidelijker of verstopt is.

Meer klikken

Op 35% van de websites is weigeren lastiger doordat je meerdere keren moet klikken om cookies te weigeren. Accepteren kan vaak wel in 1 klik.

Naast een knop om cookies te accepteren is er dan alleen de mogelijkheid dieper in het instellingenmenu van de cookiemelding te duiken om daar keuzes te maken.

Vaak zijn deze menu's uitgebreid, waardoor het meer tijd en moeite kost om snel en gemakkelijk cookies te weigeren.

Bij een enkele site is het weigeren van volgcookies helemaal niet mogelijk. Dat mag volgens de AVG niet.

Verstopte weigerknop

Op 20% van de sites is er wel een knop om cookies direct te weigeren met één klik, maar die maken je het weer met andere ontwerptrucjes moeilijk.

De weigerknop is kleiner, verstopt of op een andere manier onduidelijk. Bij veel van die sites zien we een opvallend kleurvlak voor het accepteren van de cookies. Daarnaast of eronder staat een kleinere, veel minder opvallende tekstlink om cookies te weigeren.

Bij sommige sites zit de weigerknop op een hele andere plek dan verwacht.

Voorbeelden

Spotify geef je de keuze tussen 'Cookies accepteren' en ‘Cookie instellingen’.

AliExpress laat je kiezen tussen ‘Cookies personaliseren' en 'Cookies accepteren'. Wanneer je cookies wilt weigeren, kom je in een keuzemenu terecht met veel tekst en keuzemogelijkheden.

De Van Dale-website geeft je naast accepteren de optie 'Zelf instellen'. Achter die knop zit een woud aan schuifjes met keuzemogelijkheden. Om cookies te weigeren, hoef je de schuifjes niet aan te passen. Maar dat moet je maar net weten.

De cookiepop-up van Coolblue.nl heeft een grote groene Oké-knop. Pas als je goed kijkt, zie je in de lap tekst boven de knop de link 'weigeren'.

Hotelsite Fletcher.nl heeft helemaal geen mogelijkheid om cookies te weigeren via de cookiemelding: 'Indien u niet akkoord gaat met het plaatsen van alle cookies, kunt u dit instellen via uw Browser'.

Laat cookiemenu's verdwijnen

Wil je geen cookiekeuzemenu meer zien? Met de ‘Ghostery’-adblocker in je browser op de pc en Mac blokkeer je niet alleen advertentiecookies, maar kun je sinds kort ook cookiemeldingen blokkeren. Dat scheelt een hoop geklik, al kom je af en toe nog wel sites tegen waarvan het keuzemenu niet geblokkeerd kon worden. Op alle andere sites kun je de meldingen missen als kiespijn.

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