Bij het aanmaken van een account

Je kunt je privacy op Instagram op verschillende manieren beschermen. Voordat je een account aanmaakt heb je de volgende opties:

Gebruik een ander e-mailadres

Je kunt voor je Instagram-account het beste een ander e-mailadres gebruiken dan je normaal gebruikt. Dan kan Facebook niet zo goed volgen wat jij buiten ‘Insta’ doet.

Gebruik niet je echte naam

Bij het aanmaken van een account vul je vaak automatisch je eigen naam in als gebruikersnaam. Maar dan is je naam gemakkelijk te googlen. Wil je dat niet? Kies een accountnaam die niet naar jou te herleiden is.

Zet je account op privé

Zo voorkom je dat jouw posts openbaar en hierdoor voor iedereen te zien zijn. Dit is ook nog aan te passen als je al een account hebt.

Let op: privé is nooit echt privé. Wanneer je iets deelt online, kunnen ook bekenden uit je privékring er mee aan de haal gaan. Een screenshot is zo gemaakt en gedeeld.

Zet je account op privé via een klik op je eigen profielfoto onderin > Klik op 3 streepjes of puntjes > Instelllingen > Privacy > Privéaccount.

Gebruik meerdere accounts

Vanuit de app kun je meerdere accounts gebruiken. Je kunt er zo voor kiezen om één of meerdere privé-accounts aan te maken en een openbare. Zo kun je met bekenden meer privéberichten delen en met de rest van de wereld de foto’s van je kat of je fotogenieke kamerplant.

Bescherm je account

Een gehackt account, daar zit je niet op te wachten. Met de volgende maatregelen verklein je de kans dat jouw account gehackt wordt:

Schakel tweestapsverificatie in

Hiermee vul je niet alleen een wachtwoord in, maar krijg je ook een toegangscode via bijvoorbeeld een sms’je toegestuurd. Zo maak je het moeilijker voor hackers om toegang te krijgen tot je account.

Klik op je eigen profielfoto onderin > Klik op 3 streepjes of puntjes > Instelllingen > Accountcentrum > Wachtwood en beveiliging > Tweestapsverificatie.

Log uit en wis je zoekgeschiedenis

Log je wel eens in op een openbare computer of heb je geen wachtwoord op jouw telefoon? Log dan uit bij Instagram. Zo kan niet iemand anders uit jouw naam posten. Door het regelmatig wissen van je zoekgeschiedenis worden er minder advertenties afgestemd op jouw zoekgedrag.

Klik op je eigen profielfoto onderin > Klik op 3 streepjes of puntjes > Instelllingen > Accountcentrum > Je informatie en toestemmingen > > Zoekgeschiedenis.

Beperk het meekijken van Meta

Instagram heeft een nieuwe privcacy-optie gekregen waardoor moederbedrijf Meta minder gegevens bijhoudt van je bezoeken aan sites (zoals webshops) buiten Instagram. De optie zit in het Accountcentrum en heet 'Je activiteit buiten Meta-technologieën'.

Klik op de optie 'Je informatie en toestemmingen'. Dan zie je welke gegevens het bedrijf over jou heeft verzameld buiten Instagram. Bijvoorbeeld doordat je sites bezoekt die aan Meta doorgeven dat je hun pagina's bekijkt. Je kunt de logs op deze pagina bekijken, maar ook wissen.

Wil je dat Meta in de toekomst zulke gebruikersgegevens niet meer aan je profiel koppelt? Dan kun je dat ook instellen. Kies 'Toekomstige activiteit beheren' op de pagina. Daar kun je de genoemde instelling aanpassen.

Maak je profiel privacyproof

Pas de informatie in je profiel aan

Als je een openbaar profiel hebt, let er dan op wat je in je profiel informatie deelt. Iedereen kan dit mee lezen. Je kunt de informatie bewerken door op je profiel op de knop 'profiel bewerken' te klikken.

Maak automatisch taggen onmogelijk

Zorg ervoor dat je niet iedereen je zomaar mag taggen in een foto.

Klik op je eigen profielfoto onderin > Klik op 3 streepjes of puntjes > Instelllingen > Privacy > Mentions. En pas aan wie je mag 'taggen'. Het voorkomt helaas niet het noemen van je naam maar jouw vrienden krijgen dan geen signaal meer dat je bent getagd.

Let op bij het delen van je locatie

Als je een bericht plaatst kun je ook meteen je locatie delen bij de foto. Dit kan leuk zijn wanneer je alle prachtplekken die je op vakantie bezoekt wil laten zien aan je volgers. Bedenk dan wel dat ook anderen dit kunnen zien.

Deel je foto's niet met iedereen

Ook wanneer je een openbaar profiel hebt, hoef je niet al je foto's met al je volgers te delen. Met de volgende aanpassingen is het mogelijk om foto's of stories met een beperkt aantal volgers te delen:

Deel privéfoto’s met selecte groep

Via de Privéberichten-functie, ook wel direct message (DM) genoemd, kun je foto's delen met één of een aantal volgers. Op deze wijze beperk je het aantal volgers dat je foto's kan zien.

Stories aanpassen

De instellingen voor stories, in het Nederlands ook wel verhaal genoemd, kun je aanpassen. Zo hou je controle over wie er op kan reageren, wie ze kan delen en wie ze kan zien.

Om dit aan te passen klik je op je eigen profielfoto onderin > Klik op 3 streepjes of puntjes > Instelllingen > Privacy > Verhaal. Kies de doelgroep van je verhaal en wie er mag reageren.

Reacties blokkeren

Je kunt ook de controle beperken over wie er op je foto's kan reageren. De reacties van bepaalde personen, of woorden en emoji’s kun namelijk blokkeren. Zo kun je ongewenste reacties of haatzaaiers van je profiel weren.

Om dit aan te passen ga je naar Om dit aan te passen klik je op je eigen profielfoto onderin > klik op 3 streepjes of puntjes > Instelllingen > Privacy > Opmerkingen.

Beperk het delen met Facebook

Zet de koppeling met Facebook en andere apps uit

Bij het plaatsen van een bericht kun je de foto ook direct plaaten op Facebook en andere sociale media. Lijkt handig, maar je stuurt er onnodig veel data mee. Zet dit dus uit. Zo wordt er minder data uitgewisseld tussen Facebook en Instagram.

Om dit te wijzigen klik je op je eigen profielfoto onderin > klik op 3 streepjes of puntjes > Instelllingen > Privacy > Apps en websites.

Zet de verbinding met je contactenlijst uit

Zo weet Facebook, het moederbedrijf van Instagram, niet met wie jij allemaal contacten onderhoudt of net contact hebt gelegd.

Klik op je eigen profielfoto onderin > Klik op 3 streepjes of puntjes > Instelllingen > Accountcentrum > Je informatie en toestemmingen > Conntacten uploaden.

Let op wat je post

Gebruik van hashtags (#..)

Instagram heeft een lijst met verboden hashtags. Sommige gebruikers plaatsen gewelddadige of pornografische content. Deze maken ze 'vindbaar' door veelgebruikte hashtags te gebruiken. Instagram verbiedt daarom regelmatig nieuwe hashtags.

Als je niet wil dat jouw foto’s op een feed met onfrisse/ongewenste content terecht komt, let dan op je hashtaggebruik. Zoek een hashtag eerst op, voordat je deze toevoegt aan je foto.