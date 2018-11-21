Zet je account op privé

Zo voorkom je dat jouw posts openbaar en hierdoor voor iedereen te zien zijn. Alleen je volgers zien je berichten en kunnen berichten aan je sturen. Dit is ook nog aan te passen als je al een account hebt.

Hoe stel je dit in?

Zet je account op privé via een klik op je eigen profielfoto onderin > Klik op 3 streepjes of puntjes > Instelllingen en activiteit > Wie je content kan zien > Accountprivacy.

Let op: privé is nooit echt privé. Wanneer je iets deelt online, kunnen ook bekenden uit je privékring ermee aan de haal gaan. Een screenshot is zo gemaakt en gedeeld.

Bescherm je account

Een gehackt account, daar zit je niet op te wachten. Met de volgende maatregelen verklein je de kans dat jouw account gehackt wordt:

Schakel tweestapsverificatie in

Hiermee vul je niet alleen een wachtwoord in, maar krijg je ook een toegangscode via bijvoorbeeld een sms’je toegestuurd of je moet een handeling verrichten in een authenticator-app. Zo maak je het moeilijker voor hackers om toegang te krijgen tot je account.

Hoe stel je dit in?

Klik op je eigen profielfoto onderin > Klik op 3 streepjes of puntjes > Instelllingen en activiteit > Accountcentrum > Wachtwood en beveiliging > Tweestapsverificatie.

Log uit en wis je zoekgeschiedenis

Log je wel eens in op een openbare computer of heb je geen wachtwoord op jouw telefoon? Log dan uit bij Instagram. Zo kan niet iemand anders uit jouw naam posten. Door het regelmatig wissen van je zoekgeschiedenis worden er minder advertenties afgestemd op jouw zoekgedrag.

Hoe stel je dit in?

Klik op je eigen profielfoto onderin > Klik op 3 streepjes of puntjes > Instelllingen en activiteit> Accountcentrum > Je gegevens en toestemmingen > Zoekgeschiedenis.

Pas je profiel aan

Pas de informatie in je profiel aan

Als je een openbaar profiel hebt, let er dan op wat je in je profiel informatie deelt. Iedereen kan dit lezen. Je kunt de informatie bewerken door op je profiel op de knop 'profiel bewerken' te klikken.

Maak automatisch taggen onmogelijk

Zorg ervoor dat je niet iedereen je zomaar mag taggen in een foto.

Hoe stel je dit in?

Klik op je eigen profielfoto onderin > Klik op 3 streepjes of puntjes > Instelllingen en activiteit > Hoe anderen met je communiceren > Tags en vermeldingen. En pas aan wie je mag 'taggen'.

Het voorkomt helaas niet het noemen van je naam maar jouw volgers krijgen dan geen signaal meer dat je bent getagd.

Let op bij het delen van je locatie

Als je een bericht plaatst kun je ook meteen je locatie delen bij de foto. Dit kan leuk zijn wanneer je alle prachtplekken die je op vakantie bezoekt wil laten zien aan je volgers. Bedenk dan wel dat ook anderen dit kunnen zien.

Deel foto's alleen met volgers

Ook wanneer je een openbaar profiel hebt, hoef je niet al je foto's met al je volgers te delen. Met de volgende aanpassingen is het mogelijk om foto's of stories met een beperkt aantal volgers te delen:

Deel privéfoto’s met selecte groep

Via de Privéberichten-functie, ook wel direct message (DM) genoemd, kun je foto's delen met één of een aantal volgers. Op deze wijze beperk je het aantal volgers dat je foto's kan zien.

Reacties blokkeren

Je kunt ook de controle beperken over wie er op je foto's en verhalen (stories) kan reageren. De reacties van bepaalde personen, of woorden en emoji’s kun namelijk blokkeren. Zo kun je ongewenste reacties of haatzaaiers van je profiel weren.

Hoe stel je dit in?

Om dit aan te passen klik je op je eigen profielfoto onderin > klik op 3 streepjes of puntjes > Instelllingen en activiteit > zie onder 'Hoe anderen met je communiceren' de optie Opmerkingen.

Zet de koppeling met Facebook en andere apps uit

Bij het plaatsen van een bericht kun je de foto ook direct plaaten op Facebook en andere sociale media. Lijkt handig, maar je stuurt er onnodig veel data mee. Zet dit dus uit. Zo wordt er minder data uitgewisseld tussen Facebook en Instagram.

Hoe stel je dit in?

Om dit te wijzigen klik je op je eigen profielfoto onderin > klik op 3 streepjes of puntjes > Instelllingen en activiteit. Schuif naar beneden tot de optie Crossposten verschijnt.

Zet de verbinding met je contactenlijst uit

Zo weet Facebook, het moederbedrijf van Instagram, niet met wie jij allemaal contacten onderhoudt of net contact hebt gelegd.

Hoe stel je dit in?

Klik op je eigen profielfoto onderin > Klik op 3 streepjes of puntjes > Instelllingen en activiteit > Accountcentrum > Je gegevens en toestemmingen > Contacten uploaden > Kies uitschakelen of inschakelen.

Beperk het locatievolgen

Als je via Instagram ooit je locatie deelde, heeft Instagram mogelijk blijvend toegang tot je exacte locatiegegevens. Trek deze toestemming in.

Daarmee voorkom je dat Instagram continu je locatie bijhoudt. Je kunt nog steeds handmatig een locatie toevoegen aan berichten indien gewenst, maar Instagram volgt je locatie niet standaard meer. Controleer de app-permissies op je telefoon en zet locatie-toegang voor Instagram uit. Of stel in dat Instagram elke keer toestemming moet vragen.

Door locatievolgen uit te schakelen kom je ook niet (per ongeluk) in beeld op de 'Instagram Map'. Via deze nieuwe functie van Instagram kunnen anderen op een kaart volgen waar jij bent. Als je op je privacy gesteld bent uiteraard een onwenselijke zaak.

Hoe stel je dit in?

Op de iPhone gaat dit via Instellingen > Privacy en beveiliging > Locatievoorzieningen > Druk steeds op een appnaam om alle locatie-instellingen te bekijken en aan te passen. In Android gaat dit meestal via Instellingen > Privacy > Rechtenbeheer.