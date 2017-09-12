Weiger reclametracking

Al sinds versie 14.5 van besturingssysteem iOS moeten apps toestemming vragen voordat ze je mogen volgen in andere apps en op websites van andere bedrijven. Je kunt instellen dat je dit standaard weigert, zodat apps niet steeds opnieuw om toestemming vragen:

Instellingen > Privacy en beveiliging > Tracking > zet het schuifje naar links bij ‘Sta trackingverzoeken van apps toe’.

Beperk apprechten

Apps moeten ook toestemming vragen voor toegang tot bijvoorbeeld je locatie, contacten, agenda’s, foto’s. Of het kunnen waarnemen van andere apparaten in je lokale netwerk. Die toestemming kun je op elk moment weer uitzetten.

Instellingen > druk op de naam van een geïnstalleerde app > Geef (deze app) toegang tot > zet schuifjes ‘uit’ waar je wil.

Maak locatie onnauwkeurig

Je kunt de nauwkeurigheid van de locatiebepaling instellen. Kies bij Exacte locatie: ‘Aan’ of ‘Uit’. Voor een navigatie-app is de exacte locatie nodig. Voor een zoekmachine-app is een globale locatiebepaling genoeg.

Wil je de locatietoegang voor alle geïnstalleerde apps aanpassen (loop de lijst even langs)? Kies dan:

Instellingen > Privacy en beveiliging > Locatievoorzieningen > Druk steeds op een appnaam om alle locatie-instellingen te bekijken en aan te passen.

Alle apps (tijdelijk) de toegang tot de locatie ontzeggen? Kies dan:

Instellingen > Privacy en beveiliging > Locatievoorzieningen > Zet schuifje ‘uit’.

Alleen voor de Zoek mijn iPhone-functie kan de locatie dan nog nauwkeurig worden gelezen.

Schakel privacyrapport in

In het privacyrapport (sinds iOS 15.2) kun je op je iPhone zien hoe vaak apps de afgelopen 7 dagen gebruik maakten van je locatie, foto’s, camera, microfoon en contacten. Ook zie je met welke internetadressen de apps communiceerden.

Gebruik deze functie in combinatie met privacylabels (zie hierna) om een duidelijker beeld te krijgen van hoe apps omgaan met je privacy. Het privacyrapport is trouwens niet standaard beschikbaar. Je moet hem eerst aanzetten:

Instellingen > Privacy en beveiliging > Rapport over privacy van apps > Schakel privacyrapport in.

Lees de privacylabels

Productpagina’s in de App Store hebben een gedeelte waarin ontwikkelaars zelf uitleggen hoe ze met privacy omgaan. Je leest of ze je locatie, browsegeschiedenis en contactpersonen verzamelen. En waar ze die informatie voor gebruiken:

App Store > Klik op een naam van een app > Scroll naar beneden in de productbeschrijving.

Beperk Apple-advertenties

In de App Store (en in de Aandelen-app) kun je reclame van Apple zien. Het advertentieplatform van Apple belooft je niet te volgen voor persoonlijke reclame.

Apple kan je zoek- en downloadgeschiedenis in de App Store wel gebruiken voor relevante advertenties. Hetzelfde geldt voor je leesgedrag in de Aandelen-app. Je kunt deze gepersonaliseerde reclame uitschakelen:

Instellingen > Privacy en beveiliging > Apple reclame > zet schuifje ‘uit’ bij Gepersonaliseerde reclame.

Beperk browser en WhatsApp

Browser

Websites plaatsen volgcookies zodat advertentienetwerken kunnen registreren welke websites je bezoekt. Apple Safari beschermt je tegen een deel van de volgcookies. Maar niet tegen allemaal. Wil je een betere bescherming? Installeer dan adblocker 1Blocker.

Ook slim bij het browsen: gooi je cookies eens weg. En surf in privémodus als je minder lokale sporen wil achterlaten op je apparaat.

WhatsApp

De berichtenapp Signal is beter voor je privacy. Wil je WhatsApp (een dienst van Meta) blijven gebruiken? Pas dan in elk geval de instellingen aan. Zo regel je dat anderen minder goed op de hoogte zijn van wat je op WhatsApp doet.

Kies in WhatsApp:

Instellingen > Privacy.

Daar vind je onder andere de volgende keuzes:

Laatst gezien : wie mag zien wanneer je WhatsApp voor het laatst hebt gebruikt?

: wie mag zien wanneer je WhatsApp voor het laatst hebt gebruikt? Profielfoto : wie mag je profielfoto zien?

: wie mag je profielfoto zien? Info : wie mag informatie van je lezen?

: wie mag informatie van je lezen? Groepen : wie mag je toevoegen aan groepen?

: wie mag je toevoegen aan groepen? Status : wie mag je actuele status zien (online of niet)?

: wie mag je actuele status zien (online of niet)? Leesbewijzen: dit zijn de blauwe vinkjes. Zet je die uit? Dan zien anderen niet meer of je hun berichten hebt geopend (andersom ook niet). Bij groepen blijven de leesbewijzen overigens wel zichtbaar.

Kies vinger of gezicht als identificatie

Gebruik je je iPhone of iPad of tablet even niet, dan gaat hij in slaapstand. Je wekt het toestel door het ingeven van een pincode en/of een vingerafdruk (via een afdruksensor) of bij nieuwere toestelllen via gezichtsherkenning.

Alleen de pincode gebruiken is niet zo veilig omdat die kan worden afgekeken. Identificatie via je gezicht of je vingerafdruk is sneller én veiliger. Overigens kan dan de gebruiker altijd nog zijn of haar pincode ingeven om het toestel te wekken.