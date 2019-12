Bepaal wat je apps van je mogen zien

Apps kunnen allerlei sensoren en informatiebronnen op je iPhone of iPad uitlezen. Dat is vaak nuttig. Zo geeft een weer-app op basis van de gps in je iPhone (en in sommige iPads) direct een weersvoorspelling voor jouw locatie. Maar de appmakers kunnen al die gegevens ook onthouden, bekijken en gebruiken om jou op maat gemaakte advertenties te laten zien.

Niet alle apps hebben per se toegang nodig tot je contacten, agenda’s, foto’s, etc. Blokkeer daarom de toegang als je het niet nodig vindt dat ze meekijken met je vakantiekiekjes of het adres van je vrienden zien.

Toegang blokkeren voor apps

Kies 'Instellingen' Scroll naar beneden en kies de app. Hier kun je aanpassen tot welke gegevens de app toegang heeft.

In het menu Locatievoorzieningen (zie afbeelding) kun je bepalen welke app wel of niet je locatie mag weten: Instellingen > privacy > locatievoorzieningen.

Gooi je cookies weg

Websites plaatsen bij het browsen kleine tekstbestandjes op je computer, ook op je smartphone of tablet. Veel van die ‘cookies’ zijn nuttig omdat ze bijvoorbeeld de inhoud van een winkelmandje onthouden. Maar sommige cookies komen binnen van andere bedrijven en volgen je surfgedrag over meerdere websites. Die tracking is slecht voor je privacy. Het is slim de cookies regelmatig van je apparaat te verwijderen.

Cookies verwijderden in Safari

Ga naar Instellingen > Safari > scroll naar beneden en kies voor 'Wis geschiedenis en websitedata' > 'Wis geschiedenis en data' Je bent nog niet klaar, er wordt nog meer data bewaard. Ga naar 'Instellingen' > 'Safari' > 'Geavanceerd' > 'Websitedata' en druk op 'Verwijder alle websitedata'.

Je moet na het weggooien van de cookies bij sommige websites wel opnieuw inloggen.

Vergeet niet uit te loggen

Over inloggen gesproken: Vergeet na gebruik van Facebook en Google (de zoekmachine, maar ook Gmail) niet steeds uit te loggen bij deze diensten. Anders kunnen de advertentienetwerken van Facebook en Google jouw bezoek aan andere websites heel precies blijven volgen.

Plaats een adblocker

Heb je je cookies weggegooid? Dan is een logische volgende stap dat je voorkomt dat er nieuwe tracking cookies binnenkomen. Dat doe je met een adblocker of advertentiestopper. Zo’n uitbreiding op je mobiele browser blokkeert de advertenties en ook de tracking cookies van advertentienetwerken. Helaas stopt hij niet de reclame binnen apps, alleen reclame binnen de webbrowser.

Adblocker plaatsen op je iPad of iPhone

Controleer eerst of je iPad of iPhone geschikt is. Adblockers zijn alleen mogelijk op iPhones 5s of nieuwer en de iPads Air of Mini3 of nieuwer. Ze vereisen bovendien iOS 9 of hoger en werken dan binnen de browser Safari. Is de iPad of iPhone geschikt? Purify (€2,29) is een goede adblocker-app voor iPhone en iPad. Deze app vind je in de App Store. Installeren van de app is niet genoeg. Om de adblocker ook actief te maken ga je naar de Instellingen van je iPhone of iPad > Safari. Tik op Materiaalblokkeringen. Hier zie je de geïnstalleerde adblockers. Zet de schakelaar bij Purify 'aan' om de adblocker actief te maken.

Voor de oudere iPads en iPhones (waar adblockers niet op geïnstalleerd kunnen worden) kun je ook de privacybrowser Ghostery installeren. Je vindt ook deze app in de App Store. De browser heeft een ingebouwde adblocker. Ook een goede maar wel heel eenvoudige privacybrowser is Firefox Focus.

Lees meer over adblockers.

Zoek anoniemer

Google is een prima zoekmachine, maar leeft wel van advertenties. Google onthoudt daarom alles wat je intypt zodat het bedrijf je na verloop van tijd steeds beter leert kennen.

Je kunt Google wel iets ‘dommer’ maken met de nodige trucjes, maar eenvoudiger is Startpage.com gebruiken. Dan gebruik je de zoekmachine via een omweg, zodat Google je zoekgedrag niet kan registeren. Je kunt Startpage in de meeste mobiele browsers instellen als standaard zoekmachine.

Gebruik geen Facebook apps

De Facebook-app en de Facebook Messenger-app zijn niet zo goed voor je privacy omdat ze standaard veel gegevens naar Facebook sturen. Die gebruikt deze gegevens voor passende advertenties. Er is wel een privacymenu in de apps, maar daarin kun je niet alles naar wens beheren.

Het is beter als je beide Facebook-apps niet meer gebruikt. Dat bespaart ook ruimte op je smartphone. Een goed alternatief is Facebook.com in de mobiele browser gebruiken. De webversie werkt ook goed en laat je chatten, je heb dus geen Messenger-app nodig!

Facebook messenger gebruiken zonder app

Ga met Safari (dus de standaard browser van de iPhone en iPad) naar Facebook.com Onderin de browser staat een lint met een pictogram van een pijl omhoog. Klik op de pijl omhoog en open een menu. In het eerste submenu onderin staan keuzes als 'Zet in leeslijst' en 'Bladwijzer'. Als je meer naar rechts scrollt zie je de keuze 'Vraag om desktopsite'. Kies deze optie. Facebook.com opent nu in destopmodus, maar oogt verder hetzelfde. Klik op het Messenger icoon. Je kunt nu berichten versturen in desktopmodus. Als je de browser of het tabblad sluit schakelt de browser terug naar de standaard weergave.

Vergeet niet uit te loggen bij Facebook.com en gooi regelmatig je cookies weg (zie tip 2).

Gebruik Signal in plaats van WhatsApp

Facebook is eigenaar van WhatsApp en wil op termijn advertenties binnen WhatsApp gaan tonen, zoals het ook in Facebook doet. Advertenties zijn alleen goed mogelijk als Facebook veel van jou als WhatsApp gebruiker weet.

Het is geen gek idee voor je privacy om eens een andere messenger-app te proberen. Van de 5 WhatsApp-alternatieven die we bekeken vinden we messenger-app Signal de beste. Vraag meteen ook je vrienden over te stappen naar Signal, want chatten doe je niet in je eentje.

