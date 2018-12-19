Snapchat volgt je overal

Wanneer je de app gebruikt, accepteer je de privacy- en gebruiksvoorwaarden van Snapchat. Hiermee geef je Snapchat toestemming om al jouw foto’s, stemgeluid en chats te verwerken in gebruikersprofielen. Die profielen maken gepersonaliseerde advertenties mogelijk in de app. Deze advertenties leveren Snapchat veel geld op.

Omdat de beelden op Snapchat weer verdwijnen, denken veel mensen dat de app gebruiken geen gevolgen heeft voor de online privacy. Dat is dus niet het geval. Je gebruikersprofiel wordt doorlopend aangevuld door het gebruik van de app.

Stappenplan Snapchat privacy instellen

Dit kun je doen om je privacy op Snapchat te beschermen:

Ga naar instellingen via het tandwieltje rechts bovenin de app. Stel daar je privacy goed in door onderstaande stappen te doorlopen.

Let op: door sommige aanpassingen werken bepaalde functies in de app niet meer.

Bescherm je gegevens

Controleer of je niet meer informatie prijsgeeft dan je wilt.

Laat je niet volgen

Snapchat volgt je overal en bouwt zo een gebruiksprofiel op. Dit kun je beperken.

Stop persoonlijke advertenties

Snapchat is een gratis app. Daar staat tegenover dat je altijd advertenties ziet. Dit kun je niet uitschakelen. Jouw gedrag en voorkeuren bepalen welke advertenties je ziet. Dit kun je wel uitschakelen.

Ga naar het menu 'Aanvullende diensten' (soms heet dit Kenmerken) > 'Voorkeuren advertenties'. Vink 'adverteren gebaseerd op doelgroepen en activiteiten' uit.

In het menu 'Aanvullende diensten' (soms heet dit Kenmerken) kun je onder 'Lifestyle en interesse' advertentievoorkeuren uitschakelen.

Wees hackers voor

De Snapchat-accounts van meerdere bekende Snappers en Youtubers zijn gehackt. Neem de juiste maatregelen.

Verwijder je account

De beste bescherming van de privacy is Snapchat verlaten. Al is dit waarschijnlijk niet voor iedereen een goede optie. Zet de volgende stappen:

Browse naar https://accounts.snapchat.com/accounts/delete_account. Log in met je Snapnaam of het e-mailadres van je Snap-account. Bevestig de controlemail. Kies 'Doorgaan' in de pagina met informatie over het verwijderproces.

Je account wordt eerst 30 dagen gedeactiveerd. Binnen deze termijn kun je hem weer tot leven blazen. Daarna wordt hij definitief verwijderd.