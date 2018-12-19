Peter Kulche Expert online privacyBijgewerkt op:22 april 2026
Wanneer je de app gebruikt, accepteer je de privacy- en gebruiksvoorwaarden van Snapchat. Hiermee geef je Snapchat toestemming om al jouw foto’s, stemgeluid en chats te verwerken in gebruikersprofielen. Die profielen maken gepersonaliseerde advertenties mogelijk in de app. Deze advertenties leveren Snapchat veel geld op.
Omdat de beelden op Snapchat weer verdwijnen, denken veel mensen dat de app gebruiken geen gevolgen heeft voor de online privacy. Dat is dus niet het geval. Je gebruikersprofiel wordt doorlopend aangevuld door het gebruik van de app.
Dit kun je doen om je privacy op Snapchat te beschermen:
Let op: door sommige aanpassingen werken bepaalde functies in de app niet meer.
Controleer of je niet meer informatie prijsgeeft dan je wilt.
Snapchat volgt je overal en bouwt zo een gebruiksprofiel op. Dit kun je beperken.
Snapchat is een gratis app. Daar staat tegenover dat je altijd advertenties ziet. Dit kun je niet uitschakelen. Jouw gedrag en voorkeuren bepalen welke advertenties je ziet. Dit kun je wel uitschakelen.
In het menu 'Aanvullende diensten' (soms heet dit Kenmerken) kun je onder 'Lifestyle en interesse' advertentievoorkeuren uitschakelen.
De Snapchat-accounts van meerdere bekende Snappers en Youtubers zijn gehackt. Neem de juiste maatregelen.
De beste bescherming van de privacy is Snapchat verlaten. Al is dit waarschijnlijk niet voor iedereen een goede optie. Zet de volgende stappen:
Je account wordt eerst 30 dagen gedeactiveerd. Binnen deze termijn kun je hem weer tot leven blazen. Daarna wordt hij definitief verwijderd.