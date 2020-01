TikTok: alleen vrienden welkom

Standaard deel je alles met iedereen

Nadat je TikTok hebt geïnstalleerd, staan de meeste privacy-instellingen op ‘delen met alle andere TikTok-gebruikers’. Alles wat je doet in TikTok, van reacties die je achterlaat tot de video’s die je zelf post, deel je dus feitelijk met iedereen.

Wil je je filmpjes alleen delen met volgers die je hebt goedgekeurd? En alleen reacties en likes krijgen van mensen die je kent? Dan kun je de privacy-instellingen aanpassen. Hieronder staat hoe je dat in je eigen account doet. Verderop geven we aanvullende tips voor het aanpassen van het account van kinderen.

Je account veiliger instellen

Je kunt het nodige doen om je gegevens te beschermen:

Het account van je kind veiliger instellen

TikTik is officieel te gebruiken vanaf 13 jaar. Voer je bij installatie van de app een jongere leeftijd in, dan word je geweigerd. Er zitten heel wat gebruikers op het platform die jonger zijn. Die hebben dus gejokt over hun leeftijd, want TikTok is razend populair. Maar kinderen hebben vaak weinig besef van wat ze allemaal met de wereld delen en wat voor gevolgen dat kan hebben.

Gelukkig zijn er naast bovenstaande tips nog wel mogelijkheden om specifiek de allerjongste gebruikers nog enigszins te beschermen:

TikTok verlaten

Waarschijnlijk de beste stap voor je privacy is je TikTok-account verwijderen. Zeker als je de app niet meer gebruikt, is het verstandig je account te verwijderen en vervolgens de app van je telefoon te halen. Alleen de app verwijderen is niet genoeg.

