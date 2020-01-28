TikTok: alleen vrienden welkom

TikTok standaard openbaar

Ben je 18 jaar of ouder? Dan staan de meeste privacy-instellingen op ‘delen met alle andere TikTok-gebruikers’. Alles wat je doet in TikTok deel je dus met iedereen. Van reacties die je achterlaat tot de video’s die je zelf post.

Je account veiliger

Wil je je filmpjes alleen delen met volgers die je hebt goedgekeurd? En alleen reacties en likes krijgen van mensen die je kent? Dan moet je de privacy-instellingen aanpassen. Hieronder staat hoe je dat in je eigen account doet. Verderop geven we aanvullende tips voor het aanpassen van het account van kinderen.

Je kind op TikTok

In 2021 heeft TikTok standaardinstellingen voor kinderen van 13 t/m 17 jaar aangepast. Nog jongere kinderen (jonger dan 13) mogen TikTok officieel niet gebruiken. Ze doen dat natuurlijk wel, door simpelweg een valse leeftijd op te geven. TikTok doet nauwelijks aan leeftijdcontrole.

Vraag eens aan je kind welke leeftijd hij/zij heeft opgegeven. Check vervolgens of allles goed staat ingesteld:

Accounts van kinderen van 13 t/m 15 jaar staan nu standaard op privé : alleen als je het toestaat kan iemand je volgen. Voor commentaar plaatsen bij je video’s zijn er voor 13- tot 15-jarigen alleen nog de opties 'vrienden' of 'niemand'. Voor deze leeftijdsgroep staat de optie om je video’s aan anderen aan te bevelen nu standaard uit.

: alleen als je het toestaat kan iemand je volgen. Voor commentaar plaatsen bij je video’s zijn er voor 13- tot 15-jarigen alleen nog de opties 'vrienden' of 'niemand'. Voor deze leeftijdsgroep staat de optie om je video’s aan anderen aan te bevelen nu standaard uit. Duet en Stitch opties zijn alleen nog beschikbaar voor 16 jaar en ouder . Bij 16- en 17-jarigen is de standaardinstelling voor deze optie nu 'vrienden'.

. Bij 16- en 17-jarigen is de standaardinstelling voor deze optie nu 'vrienden'. Video downloaden kan alleen nog als ze gemaakt zijn door 16-jarigen of ouder. Voor 16- en 17-jarigen staat downloads toestaan standaard uit.

Het kinderaccount veiliger maken

Naast deze aangepaste instellingen zijn er nog meer mogelijkheden de allerjongste gebruikers van TikTok enigszins te beschermen:

TikTok-account verwijderen

Waarschijnlijk de beste stap voor je privacy is je TikTok-account verwijderen. Zeker als je de app niet meer gebruikt, is het verstandig je account te verwijderen en vervolgens de app van je telefoon te halen. Alleen de app verwijderen is niet genoeg.