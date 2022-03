Regelen jij en je nabestaanden niets? Dan gaan je bestanden verloren. Denk aan foto's en video's. Die zijn onbereikbaar als het wachtwoord niet bekend is.

Zonder wachtwoorden zijn er voor nabestaanden wel mogelijkheden voor toegang tot je online accounts. Maar deze zijn beperkt. Soms moet je er voor naar de rechter. Er is nog geen wetgeving die bedrijven verplicht om accounts over te dragen aan nabestaanden. Veel socialmedia-bedrijven gaan niet verder dan de status aanpassen naar overleden, als nabestaanden daarom vragen.

Bespaar nabestaanden gedoe

Met een digitaal nalatenschap bespaar je nabestaanden een hoop gedoe. Er zijn verschillende oplossingen voor. Maar dit stappenplan maakt het je makkelijker:

Deel je inloggegevens met je partner of een andere naaste. Zodat die persoon het kan gebruiken na je overlijden. Zoek uit welke online diensten je gebruikt. En hoe de toegang tot deze diensten is geregeld. Bepaal wat er na je overlijden met die diensten moet gebeuren. Schrijf dat op. Bedenk dat er tegoeden op accounts kunnen staan. Vertel nabestaanden dat zij niet direct het mobiele abonnement opzeggen. De kans is groot dat er controle-smsjes binnenkomen bij het inloggen op sommige online accounts. Zonder smsjes krijgen je naasten geen toegang tot deze accounts. Schrijf op hoe je toegang krijgt tot de gegevens. Vergeet niet de inlogcode van de computer of smartphone als die nodig is. Doe de instructies in een envelop en schrijf op de envelop: ‘open te maken na mijn dood’.

Wachtwoordmanager is handig

Een handige manier om al je inloggegevens over te dragen is een wachtwoordmanager. Dit is een programma voor je computer en smartphone die al je wachtwoorden bewaart in een virtuele kluis. Je hoeft dan nog maar 1 wachtwoord te onthouden: die van de wachtwoordmanager.

Makkelijker bij te houden

Met een wachtwoordmanager is de digitale nalatenschap een stuk makkelijker bij te houden. In principe hoef je alleen maar de gebruikersnaam en het ingestelde hoofdwachtwoord over te dragen. De nabestaande moet wel toegang kunnen hebben tot je computer of telefoon waar die wachtwoordmanager op staat.

Ook veiliger

Een wachtwoordmanager is sowieso goed om te gebruiken voor je veiligheid. Je kunt het programma makkelijk een grote verzameling veilige (moeilijke) wachtwoorden laten onthouden. Dat is veiliger dan simpele wachtwoorden gebruiken.